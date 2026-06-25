「貝殻ビキニ」で一世を風靡したレジェンドが完全復活！武田久美子、23年ぶりの写真集発売が決定！時を超えて魅せる“圧巻”の先行カットを解禁

株式会社講談社過去の作品のオマージュも！ エネルギーに溢れた“唯一無二”の最高傑作(C)ND CHOW／講談社

武田久美子が、23年ぶりとなる写真集を9月9日（水）に講談社より発売することが決定しました。

「貝殻ビキニ」で一世を風靡したグラビアレジェンドであり、今や女性たちからも支持を集める“美のカリスマ”が、ついに完全復活。南国の絶景を背景に、抜群のプロポーションを惜しみなく披露しています。新境地をたっぷり魅せるとともに、過去の大ヒット写真集を想起させるようなオマージュカットも収録。往年のファンはもちろん、SNSで彼女を知った新たな世代も必見の内容となっています。

“年齢を重ねても、努力し続ければ人は美しくあり続けられる”。

時を超えた今の武田だからこそ体現できた、エネルギッシュでグラマラスな最高の艶めきをお見逃しなく！

本日6月25日（木）発売の『FRIDAY』では表紙＆巻頭10ページ特集に登場。写真集の先行カットを掲載しています。

(C)ND CHOW／講談社

＜武田久美子さん コメント＞

このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！ 長年ファンの皆様からは『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当に嬉しく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います。

(C)ND CHOW／講談社

【プロフィール】

武田久美子（たけだ・くみこ）

愛知県生まれ。’82年に映画『ハイティーン・ブギ』で女優デビュー。歌手としても活躍しながら、数々の写真集を発表し大ヒットを記録。’99年にアメリカに移住し、現在はサンディエゴ在住。美のカリスマとして、女性たちからの支持も集めている。

【書籍概要】

■タイトル：武田久美子 最新写真集（タイトル未定）

■著者：武田久美子

■撮影：ND CHOW

■発行：講談社

■発売日：2026年9月9日（水）

■価格：4,400 円（税込）