フランスのプロデューサーBlankaが、カナダのアンダーグラウンド・ヒップホップシーンを代表するMoka Onlyと共作したニューシングル「Me and You」を6月25日にリリース

The Orchard Japan

「Me and You」は、フランスのプロデューサーBlankaと、カナダのアンダーグラウンド・ヒップホップシーンを代表するMoka Onlyによるコラボレーションシングル。クラシックなブーンバップドラム、温かみのあるローズピアノ、ソウルフルなジャズギターを軸に、ヒップホップとジャズへの深い愛情を滲ませた一曲となっている。

La Fine Equipeおよび「La Boulangerie」シリーズで注目を集めたBlankaは、ヒップホップ、ソウル、ジャズ、エレクトロニックを横断するサウンドで知られるフランスのプロデューサー/ミュージシャン。これまでにGuts、Onra、Wax Tailor、Chinese Man、Kool Keith、Gael Fayeらとのコラボレーションを重ね、有機的な演奏感と繊細なプロダクションを融合させた独自のスタイルを築いてきた。今後リリース予定のアルバム『Melt』では、ライブサウンドとモダンプロダクションの交差点をさらに掘り下げている。

一方、Moka Onlyは、カナダのヒップホップグループSwollen Membersの創設メンバーとして知られるラッパー/プロデューサー。MF Doom、Kool Keith、Del the Funky Homosapien、The Pharcydeらとの共演でも知られ、ジャズに影響を受けたビートメイクとDIY精神、そして肩の力の抜けたフロウによって、長年にわたりアンダーグラウンド・ヒップホップシーンで独自の存在感を放ってきた。

「Me and You」のサウンドは、ゆったりとしたグルーヴの中で自然に展開していく。ライブ感のある演奏、ダスティなビート、温かなコードワークが溶け合い、どこかノスタルジックでありながら現代的な空気感を生み出している。Blanka による奥行きあるプロダクショ ンと、Moka Only のしなやかで力みのないヴォーカルが響き合い、ジャズヒップホップからチルホップまで横断する普遍的な魅力を感 じさせる。

[作品情報]

アーティスト：Blanka, Moka Only

タイトル：Me and You

ジャンル： Hip Hop, Jazz

情報解禁日：2026年6月25日（木）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年6月25日（木）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/blanka-me-and-you