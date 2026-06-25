AI×SNS時代を生き抜くための「自分軸」をテーマにLIFE DESIGN 1 DAYを6月27日に開催

株式会社日本デザイン

【本リリースのポイント】

・累計600万部超のベストセラー著者3名が初共演

樺沢紫苑（"日本一アウトプットする精神科医"／SNS総フォロワー110万人超）

和田裕美（"陽転思考"の生みの親／NHK Eテレ「芸人先生」レギュラー）

堀田秀吾（"エビデンス職人"／2026年上半期ベストセラー総合1位）

・テーマは「AI時代の自分軸」。精神医学・営業・言語学の知見を一度に学べる

・6月27日、ベルサール新宿住友ホールにて開催／メディア取材・撮影可能

ライフデザイン 1DAY 人生が変わる１日集中セミナー

株式会社日本デザイン（本社：東京都豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル2F、代表取締役：大坪拓摩）は、AI×SNS時代を生き抜くための「自分軸」をテーマとしたイベント「LIFE DESIGN 1 DAY」を、2026年6月27日（土）、ベルサール新宿住友ホールにて開催します。

本イベントは、株式会社日本デザイン代表取締役の大坪が、設立10年以上、累計10万人以上の「生き方・働き方を変える支援」に携わる中で、「AIが台頭する時代に、人間がぶれずに生きていくために本当に必要なものは何か」という想いから企画されたものです。

その想いに共感したのが、異なる分野で第一線に立ち続ける、累計100万部以上のベストセラー作家、樺沢紫苑氏、和田裕美氏、堀田秀吾氏です。3名あわせて累計600万部と、多くの人に影響を与えてきた3名は、自身の知見と実体験を学生やビジネスパーソンへ直接届けたいという想いから、今回の登壇を決めました。

当日は、3名それぞれのセッションに続き、弊社の大坪・久保も交えた特別ディスカッション「AI・SNS時代の『生き方』の結論」を実施予定。登壇者たちは、自身の成功体験だけでなく、これまでの失敗や葛藤を乗り越えてきた過程も率直に語り、参加者へAI時代を生き抜くエールを送ります。

セッション終了後には、参加者と登壇者が交流できる懇親会も予定されています。抽選会やサイン会などを通じて、学びをその場限りのものにせず、新たなつながりを育む機会となるでしょう。

株式会社日本デザインは、本イベントを通じて、分野を横断した専門家と、AI時代に自分らしく生きたいと願う人々をつなぎ、新たな挑戦や応援が生まれるきっかけづくりを目指しています。

■大坪の想いから始まった特別講義

「AIに仕事を奪われるのではないか」「このままでいいのか」--当社が受講生やコミュニティ参加者を対象に行ったヒアリングでは、AI時代の働き方への不安や、将来の方向性が見えないという声、情報が多すぎて動けないという声が多数寄せられました。

株式会社日本デザインの代表取締役として、設立10年以上にわたり生き方・働き方の変革支援に携わってきた大坪も、こうした声と日々向き合ってきた一人です。情報やテクニックだけでは、人は本当の意味で自分の判断基準を持てない。むしろ、成功だけでなく失敗や葛藤を乗り越えてきた人たちのリアルな経験に触れることこそが、AI時代を生きる人たちの可能性を広げるきっかけになる-そう考えるようになりました。

そんな想いから、大坪は本セミナーの企画をスタートさせました。

■ 3名のゲストの共感から実現

本イベントでは、精神医学・セールス・言語学という異なる分野で第一線に立ち続けてきた3名の著者、樺沢紫苑氏、和田裕美氏、堀田秀吾氏が登壇します。

樺沢氏は精神科医として30年以上の臨床経験を積み、YouTube「精神科医・樺沢紫苑の樺チャンネル」は10年以上毎日更新、動画本数9,800本超という日本一の発信量を誇る"日本一アウトプットする精神科医"。『アウトプット大全』などのベストセラーで知られています。

和田氏は外資系企業で世界第2位の営業成績を記録した後に独立し、NHK Eテレ「芸人先生」のレギュラー解説者として、お笑いとビジネスを掛け合わせた異色の活動でも注目される「陽転思考」の発信者。

堀田氏はバンドマンからアメリカ留学を経て大学教授となった異色の経歴を持ち、『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード…科学的に証明された「すごい習慣」大百科』が2026年上半期ベストセラー総合第1位（日販調べ）を獲得した、いま最も注目される"エビデンス職人"です。

それぞれ異なる道のりの中で、自分なりの「軸」を築いてきました。その歩みは決して平坦なものではなく、多くの挑戦や試行錯誤の積み重ねがあったからこそ、大坪の「実体験に基づいた自分軸の見つけ方を届けたい」という想いに深く共感したといいます。

そこで3名は、それぞれの分野で蓄積してきた知見と実体験を持ち寄り、AI×SNS時代を生きる学生やビジネスパーソンへ届けるセッションの企画に協力することを決めました。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39136/table/206_1_037104eb99ad1da7205e5b75dfceaeda.jpg?v=202606250952 ]

※本イベントはメディア取材・撮影が可能です。

取材をご希望の方はお問い合わせフォームまでご連絡ください。

■当日のプログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39136/table/206_2_b7eadeb83898e790abb6044540d61854.jpg?v=202606250952 ]

■登壇者紹介樺沢紫苑（精神科医 / 作家 / 映画評論家）

樺沢心理学研究所代表。精神科医として30年以上の臨床経験を持つ。著書累計270万部超。YouTube登録者数68万人以上、SNS総フォロワー数110万人以上。『アウトプット大全』『ストレスフリー超大全』など多数のベストセラーを執筆。科学的根拠に基づいた健康法・生活習慣改善術を発信するトップランナー。

【セッションテーマ】

「AI時代を幸せに生きる『最強の習慣』の作り方」

睡眠・運動・朝散歩で人生が変わる科学的理由／アウトプット・インプット術で自分を変える／AI時代のスマホとの向き合い方／幸せに生きるための精神科医の処方箋

和田裕美（作家 / 講演者 / 営業コンサルタント）

株式会社HIROWA代表取締役。外資系教育会社ブリタニカで世界第2位の営業成績を記録後、独立。著書累計250万部超。年間講演200件以上。NHK『あさイチ』等メディア出演多数。「陽転思考」でセールスの世界から人生哲学まで幅広く伝える人気講師。現在は執筆活動に加え舞台俳優としても活躍する異色の経歴の持ち主。

【セッションテーマ】

「すべてをプラスに変える『陽転思考』の極意」

失敗を恐れない「陽転思考」の身につけ方／自分で「決める」力の育て方／AIに頼らなくても生きていける「人間力」の磨き方

堀田秀吾（法言語学者 / 明治大学教授 / 作家）

明治大学法学部教授。専門は法言語学・コミュニケーション論。バンドマンからアメリカ留学、大学教授へと型破りな人生を歩んできた異色の学者。著書累計137万部超。2025年度ビジネス書系各賞四冠。『科学的に証明された「すごい習慣」大百科』等多数のベストセラーを持つ。

【セッションテーマ】

「科学的に人生を充実させる『時間』と『自分』の法則」

自分軸なんて本当にあるのか？心理学が明かす衝撃の事実／時間を「充実」させる生き方／燃え尽き症候群にならない方法／言語学者が語るこれからのキャリア論

大坪拓摩（株式会社日本デザイン 代表取締役）

株式会社日本デザイン代表取締役。2013年に同社を設立し、オンラインを活用したリスキリング事業を展開。これまで多くの人材育成やキャリア支援に携わり、著書やメディア出演を通じて「生き方・働き方」の発信を続けている。

久保なつ美（日本デザインスクール 校長）

日本デザインスクール校長。共同創業者としてオンラインデザイン教育の普及に取り組み、これまで4,500名以上の受講生を育成。現役デザイナーとして活動しながら、学びを通じたキャリア形成を支援している。

■ 今後の展望

株式会社日本デザインは、「生き方・働き方を幸せにし、より良い日本をデザインする」というビジョンのもと、時代に合わせてテーマを変えながら、生き方・働き方をより良くするための機会を継続的に提供していきます。今回の「LIFE DESIGN 1 DAY」も、AI×SNS時代における「自分軸」をテーマとした、その取り組みの一つです。

セッションやパネルディスカッションで語られる「自分軸」の見つけ方は、精神医学・営業・言語学それぞれ異なる道を歩んできた登壇者たちの実体験から生まれたものです。しかし、その根底に共通しているのは、「自分軸を持つ人は、AIにも負けない」というメッセージです。自分軸は、誰かに与えられるものではなく、自ら問い続け、行動し続けることで育っていくもの。そして、その挑戦を支え合う仲間や専門家とのつながりが、AI時代を生きる一人ひとりの可能性を広げていきます。

株式会社日本デザインはこれからも、テーマや分野を変えながら、生き方・働き方をより良くするためのセミナーや機会を提供してまいります。今回のセミナーで得た知見や、登壇者・参加者同士のつながりが、それぞれの「自分軸」を育む第一歩となることを期待しています。

■株式会社日本デザインについて

株式会社日本デザインは、「生き方・働き方を幸せにし、より良い日本をデザインする」をビジョンに掲げ、2013年に創業いたしました。2015年にリリースした、メイン事業「ゼロイチ」では、未経験から45日という短期間で即戦力レベルのITスキル習得を完全オンラインで実現し、ノマドワーク・在宅ワークができる副業・フリーランスの方を輩出するオンラインスクールの先駆けとなっています。個人が手に職と言えるスキルを身につけ、職業選択の自由を手に入れることで、より良い日本の実現に貢献しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社日本デザイン

パーパス ：日本人の生き方・働き方をより幸せに変え、より良い日本をデザインする

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル2F

設立 ：2013年2月18日

代表取締役：大坪拓摩

従業員数 ：25名

事業内容 ：WEBマーケティング、WEBプロデュース、コンサルティング

URL ：

WEB デザインスクール https://japan-design.jp/design-school

フリーランス向け記事サイト https://furi-ten.com/

WEB ライティングスクール https://writer-college.jp/

映像編集スクール https://movie-academy.jp/

プログラミングスクール、写真スクールなど

飲食事業 「麒麟」 https://www.instagram.com/chukasoba.kirin/

整体事業 女性向け「美容整体ラボ HANA 池袋店」

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000733190/