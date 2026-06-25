興行収入2億円を突破した『機動警察パトレイバー EZY』の勢いそのまま、後藤喜一の30年後の姿を描いた正統（？）続編小説『寿司屋の後藤』も、予約開始から1週間で発売前の大幅重版が決定！

株式会社文藝春秋

『機動警察パトレイバー』OVA・テレビシリーズ・劇場版で、シリーズ構成・脚本を務める伊藤和典が自ら執筆する、正統（?）続編、小説『寿司屋の後藤』が、2026年6月25日、株式会社文藝春秋より発売。予約開始から1週間で発売前の大幅重版が決定いたしました。一部の書店では、購入者特典として本作に登場する人物・キャラクターたちを描いた掌編を配布いたします。

特別興行ながら、異例の2億円を突破した『機動警察パトレイバー EZY』。関連書籍も勢いが止まりません。

５月に発売された「週刊文春エンタ+ 特集『機動警察パトレイバー』」は各書店で売り切れ続出。発売わずか2週間で、4刷り3万部を突破しました。

■あらすじ

『機動警察パトレイバー』 寿司屋の後藤 表紙はマンガ『機動警察パトレイバー』の作者でもある、ゆうきまさみによる描き下ろし。

後藤隊長が寿司屋に!?

あの日から30年、元・特車二課第2小隊隊長・後藤喜一は、寿司屋になっていた!?

後藤が、熱海で営む小さな寿司屋。

店にたむろする愛すべき常連たちと、そこを訪れる旧・特車二課の面々。

遊馬、野明、太田、進士、山崎、香貫花……そして――

彼らは何を語るのか――？

熱海の路地の先にある小さな寿司屋。

日本有数の温泉地――熱海駅から徒歩3分ほどの路地裏の店だ。

ネットにも情報はほとんど載っていない。

駅近くの場所とはいえ、かなりわかりにくい。目印となる店の看板はない。

店の前に出された、さほど大きくもない黒板に店名が記されているだけで、

その情報からここが寿司屋である、とかろうじてわかるだけである。

――店主は半眼に閉じたような眠たげな目を向けた。70を少しすぎたくらいだろうか。 ふんだんにある頭髪は見事に白く、やや猫背で威勢のよさは微塵もない。

「うちはマグロもサーモンもありません。どっちもこのあたりでは揚がらない魚なんで、地のものしか扱ってないんですよ。すみませんね」

言いながら、客を見ることもなくまな板を拭いている。

(第一話 「店の名は」 より )

■著者コメント

「正統な続編というよりも、本人による二次創作くらいのつもりでいます。書いているうちに、『機動警察パトレイバー 劇場版２』をあのまま終わらせるわけにはいかないな、という気持ちもわいてきて、エピソードをかなり増やしました。

えっ!? 発売前重版決まったの!? えー、怖いなあ、怖い、怖い……」

■著者プロフィール

伊藤和典（いとう・かずのり）

1954年12月24日生まれ、山形県出身。1982年、TVシリーズ『うる星やつら』で脚本家デビュー。1988年スタートの『機動警察パトレイバー』ではシリーズ構成を担当し、『機動警察パトレイバー2 the Movie』で毎日映画コンクールの「アニメーション映画賞」「アニメグランプリ脚本賞」を受賞。『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』では、ビルボードU.S.A.の第1位を獲得。著書に、小説『機動警察パトレイバー 風速40メートル』『伊藤和典 機動警察パトレイバー脚本集』などがある。このほかに代表作として、『魔法の天使 クリィミーマミ』「平成ガメラ3部作」『.hack』『絶対少年』『MM9』など。

■表紙イラストは漫画家・ゆうきまさみ氏が担当

本作の表紙イラストは、『機動警察パトレイバー』を生み出したHEADGEARメンバーでもあり、マンガ『機動警察パトレイバー』の作者でもある漫画家・ゆうきまさみによる、完全描きおろし。

■ゆうきまさみコメント

「想像していたよりもずっとおもしろかったです！ 最初は“寿司屋？”って思ったのですが（笑）」

■『機動警察パトレイバー EZY』の監督の出渕裕氏『EZY』舞台挨拶後のコメント

出渕裕氏コメント

「数年前、『EZY』の制作が本格化した頃に、『寿司屋の後藤』の連載も始まり、これまでのキャラクターたちの未来について改めて考えるようになりました」

■書店特典情報

本作に登場する人物・キャラクターたちを描いた掌編を以下の書店にて購入特典として配布中。それぞれの書店で内容が異なりますので、ぜひ掌編もお楽しみください！

【特典付き書店】

・アニメイト一部店舗

・書泉

・三省堂書店

・メロンブックス

・Amazon（電子版・Kindleのみ）

・その他電子書店

※実際の配布状況は書店様によって異なります。

■書誌情報

書名：『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤

著者：伊藤和典

発売日（予定）：2026年6月25日

定価・価格：紙版・1,980円（税込） 電子版・1,900円（税込）

出版社：株式会社 文藝春秋

判型：四六判、並製カバー装 272ページ

ISBN：978-4-16-392097-9

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920979