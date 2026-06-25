【初回出荷・各色200個】毎朝「六甲おろし」で闘志を燃やせ！阪神タイガース承認『音声目覚まし時計』6月25日より予約受付スタート

株式会社秀建コーポレーション阪神タイガース承認「六甲おろし」音声目覚まし時計

販売サイトはこちら：https://dag.thebase.in/p/00010(https://dag.thebase.in/p/00010)

開発の背景：毎朝の寝室が熱狂の球場に！真のトラ党に贈る究極の目覚まし時計

阪神タイガース 球団旗伝統の球団歌「六甲おろし」とは

誰もが知る通称「六甲おろし」の正式名称は『阪神タイガースの歌』。1936年（昭和11年）の球団創設時に誕生した、日本プロ野球界を代表する伝統の球団歌です。 作曲を手掛けたのは、夏の高校野球の大会歌『栄冠は君に輝く』など、数々のスポーツ音楽の金字塔を打ち立てた稀代の作曲家・古関裕而氏。90年近くもの間、球場の空に響き渡り、常にファンと共に歌い継がれてきたこのメロディは、もはや単なる応援歌ではなく、タイガースの長い歴史とファンの熱い魂そのものです。

商品の3つの特長

1. 収録音声は「六甲おろし」一本勝負の潔さ

本商品に収録されているアラーム音声は、球団歌のみ。余計な音声機能は一切省き、あの魂を震わせる大合唱に特化しました。（※物理的な通常の「ベル音」と「六甲おろし」の切り替えは可能です）

2. 伝統のツインベル仕様と、選べる2つのタイガース・スピリット

レトロなフォルムが魅力のツインベル型を採用。文字盤に伝統のイエロー＆ブラックを配した闘志あふれる「ブラックケース」と、王道のピンストライプをあしらった「ホワイトケース」の2種類をご用意しました。寝室やデスクのインテリアとしても存在感を放ちます。

3. 阪神タイガース承認商品

パッケージから時計本体の細部に至るまで、タイガースへの敬意を込めてこだわり抜いた阪神タイガース承認のアイテムです。

音声目覚まし時計（ブラックケース）背面スイッチ・機能説明

背面に搭載されたスピーカーからは、まるで球場にいるかのような大迫力で「六甲おろし」が鳴り響きます！その日の気分に合わせて、通常のクラシカルなベル音へワンタッチで変更できる切り替えスイッチも完備。時刻合わせやアラーム設定のダイヤルなど、必要な操作部はすべて背面にスッキリ集約されているため、どなたでも直感的にお

使いいただけます。（※単三乾電池2本使用）

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また、本商品の予約開始を記念して、弊社公式X（旧Twitter）にて『阪神タイガース 音声目覚まし時計』が最速で手に入るプレゼントキャンペーン（ブラック・ホワイト各色1名様／計2名様）を本日より開催中です。公式アカウント（@direct_a_g(https://x.com/direct_a_g)）をフォローし、対象ポストを『いいね＆リポスト』するだけで簡単にご応募いただけます。

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『阪神タイガース 音声目覚まし時計 ＜六甲おろし収録＞』

予約受付スタート：2026年6月25日

定価：8,800円（税込）

種類：ブラックケース / ホワイトケース

【仕様】

●サイズ（約）/横12×縦9×奥行6cm

●重量（約）/310g

●材質/本体：鉄、風防：プラスチック

●仕様/ムーブメント：クォーツ式、6ヶ月保証、平均月差±60秒、単三乾電池×2本（マンガン）

●機能/アラーム音：「ベル音」又は「六甲おろし」の切替式

※充電式電池は使用不可となっております。

■株式会社秀建コーポレーションについて

屋号：ディレクトアートギャラリー

代表取締役：小林 賢一郎

設立：平成13年9月17日

資本金：1,000万円

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-5

東神田ビル3F

ディレクトアートギャラリー公式

[※URL等を記載]

【商品に関するお問い合わせ】

■商品内容等：03-5809-2946（9:30～19:00/土日祝休）

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※第一次出荷分（各色200個）の限定数に達した場合、販売を一旦終了させていただきます。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。