次世代の海外発ヒットラノベが決定！「MyAnimeList×Honeyfeed Web Novel Contest 2025」受賞作が本日解禁！世界中のファンが選んだ3作品が決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（代表取締役社長：辻政英、本社：東京都板橋区、以下「フロンティアワークス」）は、世界最大級のアニメ・マンガコミュニティ「MyAnimeList」と、海外のライトノベルファンから絶大な支持を集めるプラットフォーム「Honeyfeed」が共同開催した英語圏向けWEB小説コンテスト「MyAnimeList×Honeyfeed Web Novel Contest 2025 - Twilight Frontiers presented by Frontier Works 」の最終受賞作品を、本日6月25日に一挙公開！

世界中の熱い読者投票、そして厳正な審査を勝ち抜き、総額9,000 USD（各3,000 USD）の賞金を手にした栄えある3作品が決定しました。

グローバルな熱視線を集める、次世代のインディーズ・ライトノベルの最高峰を今すぐチェック！

▶ 「MyAnimeList×Honeyfeed Web Novel Contest 2025 - Twilight Frontiers presented by Frontier Works 」公式サイト

https://mhwc.myanimelist.net/202510/

◆ 世界中のファンが選んだ！栄えある受賞3作品を一挙公開！

海外のラノベトレンドが凝縮された、個性豊かな3タイトルが勢揃いしました！

[Urban Fantasy 部門]

作品タイトル： 『The Pale Horseman』作者：Gemini Daydream

作品紹介：死の騎士は、なぜ売れないジャーナリストに憑依したのか？

魔法遺物とテクノロジーが交錯する東京で、死神が覗き見るのは人間の滑稽な終焉。冷徹な死神と理想主義な少女、最悪の相性で挑むのは現代社会の闇。

シニカルな視点が世界の真実を切り裂く、新感覚ファンタジー。

[Spotlight Romance 部門]

作品タイトル： 『Miss Kagayaki: Won't the Ice Princess of K-Pop's Childhood Friend Deem Her Worthy?!』作者：obliviousbushtit

作品紹介：世界的大スター・カガヤキが、なぜか地元の高校へ電撃編入！

「氷の女王」として完璧な仮面を被る彼女の目的は、幼馴染にして宿敵・リクとの再会だった。

しかし、待ち受けていたのは事務所が仕組んだ地獄の「偽装ライバル」関係。嘘だらけのステージで二人の運命が激突する、逃げ場なしの青春音楽サバイバル！

[審査員特別賞（Urban Fantasy）]

作品タイトル： 『Intercity Excursions』作者：ennodaye

作品紹介：死を望む不死の少女ピシャは、能力者を狩る部隊「I.E.」に強制徴用される。死を望む彼女だが、組織の闇やテロリスト「モロヤ」の影に翻弄され、自らの生の意味を問い始める。

何度も殺され、何度も再生する絶望の果てに少女が掴むものは――。血と硝煙が交差する、苛烈な運命と葛藤を描く衝撃の異能アクション！

◆ 受賞作家には賞金各3,000 USD（総額9,000 USD）を授与！

見事受賞を果たした3作品の著者には、今後のさらなる創作活動へのエールを込めて、それぞれ3,000 USDの賞金が授与されます。世界を舞台に活躍する新たな才能の誕生に、ぜひご注目ください！

◆ コンテスト概要

コンテスト名： MyAnimeList×Honeyfeed Web Novel Contest 2025 - Twilight Frontiers presented by Frontier Works

結果発表日： 2026年6月25日

公式サイト： https://mhwc.myanimelist.net/202510/

※掲載している画像はイメージとして、弊社が英語圏で展開している作品のカバーを使用しております。なお、今回の受賞作品は未出版のため、正式なカバーイラストはございません。