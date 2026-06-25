MEGUMIの新連載が「週刊文春」でスタート！　6月25日発売号から――本人は「『なんで私!?』と、驚きすぎて笑ってしまいました」

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）が発行する「週刊文春」は、6月25日（木）発売号より、タレント・実業家として活躍するMEGUMIさんの新連載「MEGUMIのお悩み相談室 心のターンオーバーしましょ！」を開始いたします。

◆連載紹介

タレント、プロデューサー、実業家としてマルチに活躍するMEGUMIさん。圧倒的な美貌と歯に衣着せぬトークで人気を集める一方、近年は美容本の大ヒットや映画プロデュースでも注目され、女性から多くの支持を得ています。

過去には熱愛なども「週刊文春」に報じられてきたMEGUMIさん。連載第1回で「週刊文春」への率直な思いを吐露しています。

「文春さんといえば、これまではどちらかといえば"書かれる側"の人間だったので、最初に連載のお話をいただいたときは『なんで私!?』と、驚きすぎて笑ってしまいました」

連載のテーマは人生相談。連載名にちなんで、相談の回答だけでない"お返し"もあります。

「お肌にターンオーバーがあるように、心にも"入れ替わり"が必要な時期がある。だからこの連載では、お悩みにお答えするだけではなく、その方の心の状態に合う美容アイテムを私が実際に選んで、お贈りしたいと思っています」

第1回の相談は、「自宅に人を招くこと」が苦手という35歳女性からの「義母が家に来たがる」というお悩み。MEGUMIさんの回答は、ぜひ連載第1回をお読みください。

本連載は「週刊文春 電子版」でも読むことができます。

◆「週刊文春」について

1959年4月創刊、毎週木曜発売の総合週刊誌。スクープからコラム・グラビアまで幅広く旬な話題を詰め込み、「より深く知りたい」「もっと面白いものが読みたい」という読者の要望に応えつづけ、実売部数22年連続1位（総合週刊誌／ABC公査）。

◆雑誌情報

雑誌名：『週刊文春』2026年7月2日号

発売：2026年6月25日

定価：550円 (税込)

目次URL

https://bunshun.jp/articles/-/89811

週刊文春 電子版では第1回を先行配信中

https://bunshun.jp/denshiban/articles/b14314

（第2回以降は毎週木曜配信予定）

週刊文春 電子版

https://bunshun.jp/denshiban

◆読者のみなさまからのお悩み募集

連載では、読者の皆様からのお悩みを募集しています。お悩みが採用された方には、MEGUMIさんからの「励ましアイテム」をお送りいたします。

応募方法： 氏名・年齢・住所・電話番号、そしてお悩み内容を明記のうえ、下記までご応募ください。

メール：megumi-g@bunshun.co.jp

郵送：〒102-8008 東京都千代田区紀尾井町3-23 週刊文春編集部「MEGUMIのお悩み相談室」係

※お預かりした個人情報は本欄への掲載と商品発送のためにのみ使用します。

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】

週刊文春編集部「MEGUMIのお悩み相談室」係

メール：megumi-g@bunshun.co.jp