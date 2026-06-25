【本日が最終日】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」日本ロレアル、キューサイ、THE RICHなど9講座＜参加無料／特典アリ＞
キューサイ株式会社 上席執行役員副社長 営業戦略本部長 山田淳史氏
EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）から大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)をスタートしました。本日、6月25日（木）16時まで必聴セミナーを配信します！
2日間で配信する講座は全18セッション。本日（6月25日）は9講座ご用意しています。KEYNOTE（基調講演）にはキューサイ、THE RICH、日本ロレアルが登壇します。
事前申込者数は1550人（6月24日時点）を突破しました。今からでも申し込みは間に合います。ぜひ本日（6月25日）配信のセミナーを聴講してください！
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
6月25日のセミナータイムテーブル＜講演１.＞「KEYNOTE（基調講演）」10:00~10:40
「AI活用でLTVを最大化！顧客起点と再現性にこだわるキューサイ流新マーケティング術」
講師：キューサイ株式会社 上席執行役員副社長 営業戦略本部長 山田淳史氏
＜講演２.＞「スペシャリストセッション」10:40~11:20
「＼すぐに試せる／ ＼劇的に改善／ ECサイトで実際に改善したCVR改善事例をたっぷり解説！」
講師：株式会社LeanGo 代表取締役CEO/Dejamプロダクトオーナー 平井翔吏氏、株式会社SUPER STUDIO 取締役CRO 真野勉氏
＜講演３.＞「スペシャリストセッション」11:20~12:00
「"名前もない作業"が広告ROASを変える～年商165億円オモヤグループに聞く、ブランドキーワード防衛の最前線～」
講師：株式会社オモヤ ブランドサポート リーダー 毎原衣利氏、株式会社ブランドパトローラー 代表取締役 小林眞土氏
＜講演４.＞「KEYNOTE（基調講演）」12:00~12:40
「『認知』を『資産』に変えるブランド戦略 - 徹底した投資で市場を席巻する『SILK THE RICH』の勝ち筋」
講師：株式会社THE RICH 取締役CMO 田村一将氏
＜講演５.＞「スペシャリストセッション」12:40~13:20
「不正対策を『利益創出』の武器に変える、2026年の決済戦略～ガイドライン6.1版準拠と、売上最大化を両立する『攻め』の不正検知とは～」
講師：かっこ株式会社 O-PLUX事業部 事業部長 小野瀬まい氏、株式会社ペイジェント 加盟店管理部 部長 吉岡徳氏
＜講演６.＞「スペシャリストセッション」13:20~14:00
「AI時代到来で描く事業刷新～守り抜く価値、そして変えるべき過去の成功」
講師：株式会社SUPER STUDIO 取締役CRO 真野勉氏、株式会社再春館製薬所 社外取締役/株式会社Color 代表取締役社長/株式会社サイバーレコード 社外取締役 長谷直達氏
＜講演７.＞「スペシャリストセッション」14:00~14:42
「中川政七商店と考える、AIで加速する『施策∞分析』サイクルの処方箋」
講師：株式会社Sprocket 代表取締役 深田浩嗣氏、株式会社中川政七商店 経営企画室 中田勇樹氏
＜講演８.＞「KEYNOTE（基調講演）」14:42~15:23
「【営業利益率20%超】『5年でEC売上4倍』の目標に挑む日本ロレアルCPD登壇！ 世界NO.1ロレアルが実践する『データドリブンなモール攻略』と『収益成長（RGM）戦略』」
講師：日本ロレアル株式会社 コンシューマー プロダクツ事業本部 ビジネスディベロップメント ヘッド 古畑敦史氏
＜講演９.＞「スペシャリストセッション」15:23~16:00
「定期通販のLTVを上げる新たな後払い決済「スコアあとからカード」でカード決済比率18%UP！」
講師：株式会社SCORE 戦略推進室 室長 森裕士氏
※収録時間の関係により、イベントサイトのタイムテーブルと実際の配信時間に少しズレがあります。
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
聴講申込者向け3大特典- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈
※「セミナー」視聴後に「全体アンケート」回答が条件
- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能
※参加者数に上限があります。希望の参加者の中から抽選させていただく可能性があります
- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能
※ アーカイブ視聴期間は6/26～7/24
イベント概要
イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)
会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00
＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）
配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信
＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）
主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
参加費：無料（事前登録制）
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
【お問い合わせ先】
株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
「Commerce NEXT」事務局
E-mail：event@nb-club.com