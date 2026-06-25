新金曜ドラマ『しもべの王子様』エンディング主題歌はちゃくらに決定！第1話場面写真＆あらすじも解禁

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）は、小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』を、2026年7月3日（金）より毎週金曜よる11時から放送いたします。

このたび、エンディング主題歌をちゃくらが担当することが決定いたしました。また、第1話のあらすじと場面写真が解禁となりました。

(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ドラマ化。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”……社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリー。

社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの五藤直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた“陰キャ底辺”の佐藤高明（瀬戸利樹）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…それでも高明は直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて――。

■エンディング主題歌はちゃくら「君の名前は夏の季語」に決定！

本作のエンディング主題歌がちゃくらの新曲「君の名前は夏の季語」に決定しました！

ちゃくらは、2022年6月に結成した、新進気鋭のガールズロックバンド。結成4周年の2026年6月17日にメジャーデビューを果たし、音楽ファンの注目を集めています。ドラマの主題歌を手掛けるのは今回が初となります！

本作のために書き下ろされたエンディング主題歌「君の名前は夏の季語」は、どこか切ないメロディーとドラマに寄り添った歌詞が印象的なラブソングです。ドラマとあわせてご注目ください！

【ワキタルル（ちゃくら） コメント】

「自分とは重ねられない」から始まっても､読み解けば誰しも思ったことがある恋の悩みを見つけられる｡

直也と高明の関係を見ているとどっちが与えてどっちが受け取るかの立場なんて大事なことじゃなくて､学生から大人になって守らなきゃいけないものが増えたとしても目が合う場所に､向き合う先に大切な人がいてくれることが何よりの幸せなんじゃないかと思わされます｡

二人に愛を持って歌詞を書かせていただきました。

【ちゃくら プロフィール】

2022年6月に結成した新進気鋭、猪突猛進ガールズロックバンド

Ba. & Cho.のワキタルルが同じ学校の三人を誘い結成

虚言癖のサクラ

陽気なメンヘラのワキタ

不憫だけど良い奴まお

箱入り娘の葉弥

音楽以外ぽんこつ

未完成な音楽がこれからの成長を感じさせる

■いよいよ7月3日（金）より放送スタート！第1話あらすじ＆場面写真解禁！

【30秒PR（エンディング主題歌ver.）】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pv4R9MGZ1aI ]

(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

【第1話 あらすじ】

高校時代、校内ヒエラルキートップに君臨していた社長令息・五藤直也（小川史記）は、スクールカースト底辺の佐藤高明（瀬戸利樹）を徹底的に従わせていた。命令されれば何でも聞く直也の「しもべ」だった高明は、10年後、ベンチャー企業社長として大成功。一方、直也は父親から受け継いだ会社の経営に失敗して無職に転落し、立場は完全に逆転していた。

それでも直也の呼び出しにはいつでも応じ、家事から体の関係まであらゆる事を献身的に尽くす高明。あるとき、直也はそんな高明の未来を邪魔したくないと、いびつなこの関係を自ら終わらせようとする。

■街頭ビジョンにてPR映像放映中！

ドラマの放送を記念して、各街頭ビジョンにてPR映像を放映中！

◆放映スケジュール

■スターツビジョンSHIBUYA

7月3日（金）まで毎日放映中

■オノデンMXビジョン（秋葉原）

8月21日（金）まで毎日放映中

※撮影時は周辺状況へご配慮の上、通行の妨げとなる行為（歩道での立ち止まり、場所取り、車道に出ての撮影等）はお控えください。

※今回の掲出・放映について、駅および駅員や運営会社等へのお問い合わせはお控えください。

※予告なく放映スケジュールが変更、中止となる場合があります。

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 しもべの王子様

【放送日時】■TOKYO MX

7月3日(金)スタート 毎週金曜23:00～23:30＜TOKYO MX1＞

■群馬テレビ

7月23日(木)スタート 毎週木曜23:00～23:30

■とちぎテレビ

7月28日(火)スタート 毎週火曜23:30～24:00

■テレビ岩手

8月2日(日)スタート 毎週日曜25:25～25:55

【出演】 小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹、藤林泰也、清水海李、山中聡

【オープニング主題歌】 BUDDiiS「偏愛シンドローム」

（SDR Inc. / Sony Music Labels Inc.）

【エンディング主題歌】 ちゃくら「君の名前は夏の季語」（UNIVERSAL SIGMA）

【原作】 たつもとみお『しもべの王子様』（シーモアコミックス）

特設サイト：https://www.cmoa.jp/special/feature/260525_shimobe/

【脚本】 金杉弘子

【監督】 進藤丈広、松尾大輔

【音楽】 遠藤浩二

【制作プロダクション】 ビデオプランニング

【製作・著作】 TOKYO MX

【配信】 TVerで無料見逃し配信、FODで独占見放題配信

【公式HP】 https://s.mxtv.jp/drama/shimopuri/

【公式SNS】 ▼X （@mx_dramania）

https://x.com/mx_dramania

▼Instagram （@mx_dramania）

https://www.instagram.com/mx_dramania

▼TikTok （@mx_dramania）

https://www.tiktok.com/@mx_dramania

【公式ハッシュタグ】 #しもプリ