ギャル×自治体！？島根県江津市と共創しちゃお！企業版ふるさと納税丸分かりイベントを渋谷QWSで開催

合同会社CGOドットコム



合同会社CGOドットコム（本社：東京都、総長：バブリー／以下「CGOドットコム」）は、島根県江津市と共催で、企業版ふるさと納税制度を活用した地方創生プロジェクト創出イベントを2026年7月16日（木）にSHIBUYA QWSにて開催いたします。 自治体との連携を模索する企業担当者、地域課題解決に関心のある個人、官民共創に挑戦したい方を対象に、“ギャル”の分かりやすい解説とともに、江津市の先進的な取り組みを紹介します。



申し込みフォーム：https://gotsu-cgo.peatix.com

「どう始めればいいか分からない…」 「地方創生に興味はあるけれど、予算や制度が難しそう…」

そんな声に応えるべく、CGOドットコムは江津市とともに、“実質負担を極力抑えて挑戦できる企業版ふるさと納税制度”を、ギャル式で“宇宙一わかりやすく”解説するイベントを企画しました。 江津市長・江津市職員・ギャル・CGOメンバーが登壇し、制度の仕組みから、江津市で計画中のプロジェクトまで、リアルな情報をお届けします。

■ イベント開催の背景

江津市は、人口約2万人の小さなまちでありながら、「創造力特区」として全国からクリエイティブ人材が集まる先進自治体です。 伝統芸能「石見神楽」のメタバース化や、ギャルマインドを活用した地域イノベーションなど、独自のアプローチで地方創生を推進。2024年度には企業版ふるさと納税大臣表彰も受賞しました。

一方で、自治体と連携したい企業や個人からは、

そもそも自治体とつながる機会がない

企業版ふるさと納税に興味はあるが制度が難しい

どこに相談すればいいか分からない といった声が多く寄せられています。

そこでCGOドットコムは、江津市とともに、事例紹介・相談会・企業版ふるさと納税の制度理解をワンストップで体験できる場を提供します。

■ イベントの特徴

■ イベント概要

■ こんな方におすすめ

■ 登壇者

- ギャル式で制度を“超わかりやすく”解説- 江津市長が登壇し、自治体の本音を語る- 企業版ふるさと納税で実際に計画中のプロジェクトを紹介- その場で自治体と直接相談できる交流会つき- オンライン参加・アーカイブ視聴も可能[表: https://prtimes.jp/data/corp/117362/table/56_1_dfb1a55d0ab17ee7971f457d352d8733.jpg?v=202606250952 ]- 自治体と連携したい企業担当者- 地域課題を解決する事業をつくりたい方- 企業版ふるさと納税を活用したい方- 地方創生に興味がある方中村 中（なかむら あたる）

島根県江津市 市長

1978年（昭和53年）、島根県江津市生まれ。

東北福祉大学 総合福祉学部卒業

国会議員秘書を約20年務めた。

2022年5月、江津市長に初当選。

当時43歳の若さは中国地方の市長でも最年少だった。

2026年5月の市長選では無投票で再選し、現在2期目の市政。

ハラミ（司会進行）

合同会社CGOドットコム ギャル式ブレスト(R)︎事業部長 / kira★︎meki ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸディレクター 小学生時代にギャルの生き様に衝撃を受け、以来ギャルオタクに。年間数十社の案件を統括し、組織の空気を変える。 好きな言葉は「じゃあお前ゼブラ柄のネイルやったことあんの？」



■ 参加申し込み

申込フォーム： https://gotsu-cgo.peatix.com

■ 会社概要

合同会社CGOドットコム

所在地：東京都

代表：総長 バブリー

事業内容：ギャルマインドを活用した組織変革・地方創生支援・研修事業ほか

ミッション：「世の中のバイブスをアゲる」

■ 本件に関するお問い合わせ

合同会社CGOドットコム

メール：pr@cgo-gal.com

担当：広報 ジョサ