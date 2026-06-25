【天丼・天ぷら本舗 さん天】6/26（金）～「うな重フェア」開催！

SRSホールディングス株式会社うな重フェア

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年6月26日（金）～うな重フェアを開催いたします。

今年はうなぎを食べやすいサイズにカットし、うなぎ天もご用意しました。天ぷら屋ならではのうな重をお楽しみください。

店頭では、7月26日（日）の丑の日に向けてお持ち帰りのご予約を受け付けております。お電話でもご予約いただけますので、ぜひお近くの店舗にてご利用ください。

■フェア商品のご案内

うな重うな重 1390円（税込）

一口サイズにカットしたうなぎが6切乗った、王道のうな重です。ふっくらとしたうなぎには、香ばしい特製たれがぴったりです。

うなぎの旨味と特製たれの香ばしさは、ご飯が進む組み合わせとなっています。本格的に始まる夏の暑い日にも、ぜひ天丼・天ぷら本舗 さん天のうな重をお楽しみください。

うな海老天重うな海老天重 1390円（税込）

うなぎも天ぷらも同時に食べたいという方には、「うな海老天重」がおすすめです。

天ぷらの定番「大海老天」だけでなく、今年は「うなぎ天」が登場。一品で様々なお味をご堪能いただけます。うなぎフェアの季節ならではの、特製たれと粉山椒で一味違った天ぷらをお楽しみください。

【うなぎフェア概要】

■販売商品 うな重 1390円（税込）

うな重（上） 1790円（税込）

うな海老天重 1390円（税込）

うな鶏天重 1390円（税込）

単品 うなぎ天 250円（税込）

※お持ち帰りもご利用いただけます。

■販売期間 2026年6月26日（金）～2026年8月19日（水）

※予告なく販売期間が変更になる場合がございます。

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天全店

※一部店舗では売価・内容が異なります。

■テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

「土用の丑の日」に向けたご予約も受け付け中です。ぜひご利用ください。

モバイルオーダークーポン

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/