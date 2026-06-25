香川県×インドネシア政府の公式プロジェクト始動。外国人雇用を後押しする「インドネシア特定技能人材 採用・活用セミナー」を全3回開催

AKANE株式会社申込先URL：https://forms.gle/arM9Xm3NXShgKG3K7

香川県内の中小企業経営者や個人事業主、人事担当者を対象にインドネシア特定技能人材の採用・活用セミナーを2026年7月に全3回開催します。

本セミナーは香川県の委託事業です。初めて外国人雇用を検討する方でも、制度の基本から定着実務まで専門家から体系的に学べます。

深刻化する労働力不足と、外国人材「獲得競争」の本格化

香川県内の地域経済を支える中核産業（介護、製造、農業など）において、慢性的な人手不足は事業継続を脅かす経営課題となっています。これまでのような「求人を出せば人が集まる」という採用市場の常識は通用しなくなり、全国の企業が優秀な人材を早期に確保する動きへとシフトしています。



このような状況下で、即戦力として期待される「特定技能」制度を活用した外国人材への注目が急速に高まっています。中でもインドネシア人材は、若年層の労働力が豊富であることに加え、真面目で勤勉な気質を持つことから、近年多くの企業が新たな労働力の柱として熱視線を送っています。

本セミナーのポイント｜「初めての外国人雇用」を香川県と専門家が伴走支援

外国人雇用の必要性を感じつつも、県内の中小企業からは「制度が複雑で理解しづらい」「受け入れ後の言語の壁や、現場への定着に不安がある」といった声が根強く、最初の一歩を踏み出せないケースが散見されます。

本セミナーでは、そうした企業の皆様の不安を解消すべく、香川県とインドネシア共和国移住労働者保護省が連携した公式プロジェクトの内容を解説します。複雑な「特定技能」制度の基礎知識から、実際の採用フロー、そして現場での定着を成功させるための具体的なノウハウまで、外国人雇用の専門家が分かりやすくお伝えします。

セミナー開催概要

過去の生活オリエンテーションの様子。日本の生活ルールや税・保険の仕組みまで多角的に指導しています。

【日時】 ※全日程とも同一の内容です。

第1回：2026年7月8日（水）14:00～16:00（受付 13:30～）

第2回：2026年7月17日（金）14:00～16:00（受付 13:30～）

第3回：2026年7月24日（金）14:00～16:00（受付 13:30～）



【会場】

香川県社会福祉総合センター 第一中会議室

(香川県高松市番町1丁目10-35）

アクセス：JR高松駅より 徒歩約15分、ことでん瓦町駅より 徒歩約10分

※地下有料駐車場 約55台収容可能（満車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください）



【対象となる事業者様】

対象となる8分野に該当する事業者様

介護・農業（耕種農業/畜産業)・飲食料品製造業・宿泊・ビルクリーニング・漁業（漁船漁業/養殖業）・自動車整備・製造業（機械金属加工のみ）



香川県内の事業者様で、外国人材雇用が初めての事業者様やインドネシア人材未雇用の事業者様を中心に受入れをご検討中のすべての事業者様が対象です。



【プログラム】

１．香川県×インドネシア政府連携プロジェクト概要

２．特定技能制度の基本と受入れの実務

３．質疑応答



【参加費】

無料（各回定員50名、1社2名まで・要事前申込）

セミナーお申し込み方法

各開催日の3営業日前までに、下記のお申し込みフォーム（WEB）より必要事項をご入力の上、お申し込みください。お電話やメールでの受付も可能です。



お申し込みWEBフォーム： https://forms.gle/arM9Xm3NXShgKG3K7

申込締切： 各開催日の3営業日前まで

実施運営：AKANE株式会社について

申込先URL：https://forms.gle/arM9Xm3NXShgKG3K7

本事業の実施運営を行うAKANE株式会社は香川県東かがわ市に拠点を置きながら、インドネシアのパートナー企業（PT BREXA Raya Indonesia）と強固に連携し、香川県内の企業様へ優秀な特定技能人材の紹介から、入社後の定着支援までをワンストップで伴走するプロフェッショナルです。

主催・受託事業者情報

インドネシア現地での実技研修の様子。設備を用いた実践的な訓練を行います。日本語・マナー教育。専門知識だけでなく、日本の生活にスムーズに馴染むための対話力を養います。

主催： 香川県 商工労働部 労働政策課

受託事業者： AKANE株式会社

インドネシアパートナー：PT BREXA Raya Indonesia(子会社:PT BREXA TALENT INDONESIA)

電話番号： 0879-49-0505（受付時間：平日9:00～18:00）

メールアドレス： info@akane-Japan.co.jp

受託事業者概要

会社名：AKANE株式会社

代表者：代表取締役 山田 哲也

所在地：香川県東かがわ市土居169-2

事業内容：有料職業紹介事業・特定技能外国人支援事業

許可番号：有料職業紹介事業 37-ユ-300127

登録支援機関 20登-004222

会社HP：https://akane-japan.co.jp

インドネシアパートナー：PT BREXA Raya Indonesia

(子会社:PT BREXA TALENT INDONESIA)

代表者：取締役 小野 裕也

所在地：Sudirman 7.8, Tower I, 7th floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta Pusat 10220

事業内容：人材サービス、経営サポートコンサルティング、教育・語学サービス

会社HP：https://id.brexa.com/ja/home-jp/