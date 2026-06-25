訪問看護支援サービス『いきいき訪看』、訪問リハビリ支援サービス『いきいき訪問リハ』が令和8年度診療報酬・介護報酬改定対応を拡充

いきいきメディケアサポート株式会社

いきいきメディケアサポート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：西島 富久）は、訪問看護支援サービス「いきいき訪看」および訪問リハビリ支援サービス「いきいき訪問リハ」において、令和8年度診療報酬および介護報酬改定への対応を進める最新版を2026年6月25日にリリースいたしました。

当社では2026年5月22日のアップデートにおいて、制度改定に対応する各種加算設定機能や算定情報登録機能を先行リリースしています。今回のリリースでは、レセプト出力や請求処理への対応、エラーチェック機能の強化を実施し、制度改定後の実運用を支援する機能を拡充しています。また、包括型訪問看護療養費や訪問看護医療情報連携加算などの新制度にも対応しています。

今後も制度改定や法令変更への継続的な対応を進めてまいります。

【令和8年度制度改定対応スケジュール】

当社では、令和8年度診療報酬改定および介護報酬改定に対し、事業所が円滑に制度対応を進められるよう段階的な機能提供を行っています。

「いきいき訪看」「いきいき訪問リハ」では、今回の制度改定に対し、必要な機能の提供を段階的に進めています。レセプト・請求処理における高度なエラーチェック機能を通じて、現場スタッフ、管理者、事務担当者の業務負担軽減と請求業務の効率化を支援します。

■ 2026年5月22日

事業所の加算設定に対応

■ 2026年6月25日

診療報酬改定に対応

エラーチェック機能強化

■ 2026年7月23日（予定）

高額療養費制度見直し対応

業務効率化機能の強化

■開発背景

高齢化の進展に伴い、在宅医療・在宅介護の重要性はますます高まっています。一方で、制度改定のたびに複雑化する請求ルールや算定要件への対応は、訪問看護ステーションや訪問リハビリ事業所にとって大きな負担となっています。

令和8年度の診療報酬・介護報酬改定では、新たな加算制度の創設や算定要件の変更が行われ、事業所には迅速かつ正確な対応が求められています。

当社では、現場の業務負担軽減と安定した事業運営を支援するため、今回の制度改定に対応した機能強化を実施しました。

■主なアップデート内容

1. 令和8年度診療報酬改定への対応

以下の新設・改定項目に対応しました。

- 訪問看護物価対応料- 訪問看護医療情報連携加算- 包括型訪問看護療養費- 訪問看護遠隔診療補助料- 訪問看護ベースアップ評価料改定- 訪問看護管理療養費改定

また、診療報酬改定に伴う療養費コードやレセプト出力形式への対応に加え、訪問看護記録書IIIへの対応および帳票上での訪問時間・提供時間表示にも対応しています。

2. 令和8年度介護報酬改定への対応

訪問看護・訪問リハビリテーションにおける新設の「介護職員等処遇改善加算」に対応しました。

これにより、対象事業所では加算の自動算定やサービス提供票への反映が可能となります。

3. エラーチェック機能を強化

制度改定によって複雑化する算定ルールに対応するため、レセプトエラーチェック機能を拡充しました。包括型訪問看護療養費や訪問看護医療情報連携加算、訪問看護遠隔診療補助料など、制度改定に伴う新たな請求項目に対応したエラーチェック機能を追加し、請求業務を支援します。

4. 記録・請求業務の効率化

記録書II一覧やCSV出力機能の強化に加え、GPS機能や訪問時間登録機能、利用者請求ロック機能などを実装しました。

これにより、訪問記録の管理や請求業務の効率化を支援します。

■今後の展望

当社は今後も、訪問看護・訪問リハビリテーション事業所を取り巻く制度改定や法令変更へ迅速に対応してまいります。

2026年7月には、高額療養費制度の見直しへの対応やスタッフの同伴訪問管理を効率化する検索機能の追加をはじめとした機能アップデートを予定しており、引き続き現場の業務負担軽減と請求業務の効率化を支援してまいります。

今後も「いきいき訪看」「いきいき訪問リハ」を通じて、事業所運営の安定化とサービス品質向上に貢献してまいります。

■ 会社概要

いきいきメディケアサポート株式会社

所在地：東京都千代田区内神田2-14-10 東正ビル

代表者：代表取締役 西島 富久

設立：2011年4月1日

事業内容：訪問看護・リハビリテーション事業者向け業務支援サービスの提供

URL：https://www.ikiikimedicare.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

いきいきメディケアサポート株式会社 事業推進部

担当：木村・堀江

TEL： 03-5298-6070

Mail：info@ikiikimedicare.co.jp

■ 取材に関するお問い合わせ

株式会社 働楽ホールディングス 広報室

担当：吉田

TEL： 03-5577-5333

URL：https://doraku-holdings.co.jp/