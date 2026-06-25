Re Nouriche株式会社、タレント・熊田曜子氏とのスポンサー契約を締結～「挑戦する女性は、美しい。」女性の挑戦を応援するパートナーシップを開始～

Re Nouriche株式会社美容会社 Re Nouriche株式会社会社 熊田曜子氏のスポンサー契約締結

「挑戦する女性は、美しい。」をコンセプトに、美容・健康事業を展開するRe Nouriche株式会社（代表取締役 青木梨奈）は、このたびタレント・ポールダンサーとして活動する熊田曜子氏のスポンサー契約を締結いたしました。

当社は、2026年7月に開催される「第13回全日本ポールスポーツ／エアリアルスポーツ選手権大会2026」においてスポンサーを務め、熊田曜子氏の挑戦を応援しています。

大会で熊田曜子氏が着用単独スポンサー契約

熊田曜子選手 出場大会

Re Nouriche株式会社 単独スポンサー契約

熊田氏とは以前より親交があり、当社サロンへのご来店やDNA解析を通じて継続的な交流を重ねてまいりました。

熊田氏は、母として、女性として、そしてポールダンサーとして常に新たな挑戦を続け、多くの女性に勇気と希望を与え続けています。

華麗なポールダンスショーで会場は感動の涙も出版記念パーティーで披露されたポールダンスパフォーマンス。

熊田曜子氏は、代表青木梨奈の出版記念パーティーでポールダンスを披露したのをきっかけに趣味ではじめたポールダンスを、現在では仕事としても活動の幅を広げています。年齢や環境にとらわれず挑戦を続ける姿は、多くの女性に勇気と希望を与えています。

自分らしさを見つけるきっかけに、と出版した著書

青木梨奈 著『キレイの逆説』

熊田曜子氏との対談も収録。「流行りにとらわれない自分らしい美しさ」をテーマに、多くの女性へ向けて美容と健康の本質を発信しています。

当社が掲げる「Beauty & Health Well-being（未知なる可能性を育て、心も身体も満たされた豊かな人生へ）」という理念と深く共鳴するものであり、このたびのスポンサー契約締結に至りました。

また当社では、女性向け美容サロン「Nouriche Bust 六本木」の運営に加え、格闘家や経営者向けのコンディショニング施設「Physical Design Studio Nouriche」を運営しております。

Re Nouriche株式会社が運営する「Nouriche Bust 六本木店」

「Beauty & Health Well-being」を理念に、美容・健康・体質分析を融合した独自メソッドを提供。一人ひとりの可能性を広げ、心も身体も満たされた豊かな人生をサポートしています。

先日、感動的なラストマッチを終えた格闘家・武尊選手をはじめ、多くのトップアスリートの身体づくりやコンディショニングサポートにも携わっており、美容だけではなく健康やパフォーマンス向上の分野においても専門的なサポートを行っています。

こうした知見を活かし、当社ではDNA解析や化粧品開発、美容教育事業などを通じて、一人ひとりに合わせた美容と健康のサポートを提供しています。

熊田曜子氏、ほしのあき氏がDNA解析を体験

Re Nouriche株式会社では、一人ひとり異なる体質を可視化し、より効果的な美容と健康のサポートを提供しています。

サロン専売美容液「プランパーリッチセラム」

施術効果をホームケアでつなぐ。

多くのサロン様に選ばれているプランパーリッチセラム

今後もRe Nouriche株式会社は、熊田曜子氏とともに、挑戦する女性を応援し、すべての人の可能性を広げ、心も身体も満たされた豊かな人生の実現に貢献してまいります。

【代表取締役 青木梨奈 コメント】

熊田さんとは以前から親しくさせていただいておりますが、常に前向きに挑戦し続ける姿に多くの刺激をいただいています。

年齢を重ねてもなお新しい挑戦を続ける姿は、多くの女性に勇気を与えてくれる存在です。

今回のスポンサー契約を通じて、より多くの方が自分らしく輝き、自信を持って人生を楽しむきっかけを届けていければ幸いです。

【会社概要】

会社名：Re Nouriche株式会社

代表者：青木梨奈

企業理念：

Beauty & Health Well-being

― 未知なる可能性を育て、心も身体も満たされた豊かな人生へ ―

事業内容：

・美容サロン運営

・化粧品開発・販売

・DNA解析事業

・美容アカデミー運営

・美容コンサルティング

・出版事業

女性向け美容サロン「Nouriche Bust 六本木」に加え、格闘家や経営者向けのコンディショニング施設「Physical Design Studio Nouriche」を運営。格闘家・武尊選手やRIZINファイターをはじめ、多くのトップアスリートのコンディショニングサポートも行っています。

公式サイト：

https://renouriche.com

会社インスタ:

https://www.instagram.com/renouriche.official?igsh=MWo1eW9uZWFrczczbg==

代表青木梨奈インスタ:

https://www.instagram.com/rina.aoki88?igsh=NnptdXV0ejVqMTd0&utm_source=qr(https://www.instagram.com/rina.aoki88?igsh=NnptdXV0ejVqMTd0&utm_source=qr)

サロンインスタ：

https://www.instagram.com/nouriche_bust?igsh=ZHJidGpwYjI5aHBu

お問い合わせ：

メールアドレス:info@renouriche.com