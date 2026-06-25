【参加無料】～知って、触れて、考えよう～ すみだネイチャーポジティブスタンプラリー　2026年7月5日(日)錦糸公園ふれあい広場にて開催!!

公益社団法人東京青年会議所

本事業は、東京青年会議所墨田区委員会が主催する屋外体験型イベント「すみだネイチャーポジティブスタンプラリー」です。2026年7月5日(日)に錦糸公園（雨天時は業平小学校体育館）で開催され、主に区内の子育て世代をターゲットとしています。

墨田区の緑地水準が低い現状や、住民が時間・知識の不足から環境保全活動に踏み出せていない課題を背景に、日常生活圏の中で親子が自然と触れ合える機会を創出することを目的としています。

事業は「知る・体験する・感じる」の段階設計に基づき、3つの企画（スタンプラリー、クイズ、

MY行動宣言、移動動物園での生物との触れ合い）を同時開催します。これらを通じて、無関心層を含む参加者に「ネイチャーポジティブ（自然再興）」や生物多様性を認知してもらい、環境保全を日常の選択として自発的な実践行動へ繋げることを目指しています。

■タイムスケジュール 企画1～3

■事業概要

■お問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/342_1_8733ec725eeefdb2030a796f75dc0034.jpg?v=202606250952 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/342_2_438016393202e719332e33029357b7b2.jpg?v=202606250952 ]

担当者：公益社団法人東京青年会議所 墨田区委員会

磯田将太郎

TEL:080-5530-4663

【公益社団法人東京青年会議所 事務局】

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8F

TEL：03-6285-1515

HP：https://tokyo-jc.or.jp/

主催団体紹介

私たち公益社団法人東京青年会議所（略称「東京JC」以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称）は1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。

以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。また東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく、自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「個人の修練」、「社会への奉仕」、「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、４０歳をむかえ卒業した卒業生を含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。