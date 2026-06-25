【北海道・旭川発】北海道最大の動物病院グループの29年間の臨床知見から生まれた「One Health」社会実装エコシステム『ONE HEALTH SUMMIT Vol.0』7月19日開催

合同会社GreenShapers

合同会社GreenShapers（本社：北海道旭川市、代表：本田リエ・吉見季里子）は、北海道最大の動物病院グループである「緑の森動物病院（株式会社グリーンフォレスト）」が29年間にわたり培ってきた獣医療の臨床知見を起点に、人の健康、動物の健康、自然環境の健全性をひとつの環として捉える「One Health（ワンヘルス）」の社会実装コンソーシアムを発足させるための関係者招待制サミット『ONE HEALTH SUMMIT Vol.0 ～いのちの関係性からはじまる、新しい社会。～』を、2026年7月19日（日）に北海道旭川市にて開催いたします。

本サミットは、現場の医療データ、Kintoneをベースとした情報基盤、そしてセクターを越えた共創関係を結合させ、旭川から世界へ向けた「新たないのちの循環モデル」を本格稼働させるための、関係各社による合意と宣誓の場（Vol.0）となります。

■ 立ち上げの背景：獣医療29年の現場で浮き彫りになった「動物の背後にある『人』の課題」

「緑の森動物病院（株式会社グリーンフォレスト）」は、北海道最大の動物病院グループとして、北海道の地で29年間にわたり数えきれない動物たちの命と向き合ってきました。その圧倒的な臨床現場で浮き彫りになったのは、「動物の問題の背後には、人間の社会課題がある」という事実です。

多頭飼育崩壊や飼育放棄の背景には、飼い主側の孤立、貧困、高齢化が存在します。一方で、人獣共通感染症のリスクは、自然環境の破壊や気候変動と密接に連動しています。対症療法としての動物医療だけに閉じていては、もはや目の前の命を根本から救うことはできない。この限界を突破し、動物医療（資本性）、福祉（公益性）、学術研究（公共性）のハブを滑らかに統合するエコシステムをデザインするために生まれた実働組織が、私たち「合同会社GreenShapers（共創性）」です。

■ なぜ「北海道・上川（旭川）」なのか？

雄大な自然と都市課題が同居する「世界のショーケース」

大雪山連峰を擁する上川地方は、豊かな水と森林に恵まれた「自然の恩恵の最前線」であると同時に、旭川市という北日本屈指の医療・福祉都市の顔を持ちます。

一方で、この地域社会は今、子どもの貧困、教育格差、いじめ、孤立といった現代日本の都市課題に直面しています。「圧倒的な大自然」と「傷ついた人間社会」、そして「そこに暮らす動物たち」。この一見矛盾する要素がすべて同居する旭川だからこそ、これらを繋ぎ直すソリューションと指標は、そのまま「これからの世界の縮図（ショーケース）」になり得ます。

■ 「Vol.0」の位置づけ：関係各社と共同でOSを書き換えるスタートライン

今回を「Vol.1」ではなく「Vol.0」とした理由は、本サミットが“完成された事例の発表会”ではなく、参画する全ステークホルダーと共に新たないのちの共通指標（OS）を書き始めるキックオフの場だからです。

当日は、動物・人・環境のデータ連携プラットフォーム『地球のカルテ』のアーキテクチャや、DAO（分散型自律組織）と非財物トークンを用いた自律的な恩送りモデルの初期構想を共有。その上で、招待された各セクター（医療・IT・畜産・行政・金融等）のトップランナーたちが、自らの関わり代（しろ）と実証実験（PoC）のスキームをその場で協議・決定する「共創型ワークショップ」を実施します。

■ プログラム・登壇者：科学（理証）と感性（情緒）のトップランナーが集結

【基調講演１.】『人獣共通感染症から見た One Health の必然性』

堀内 基広 氏（北海道大学 One Healthリサーチセンター長・教授 / 獣医師・博士）

人獣共通感染症の世界的権威が、科学的エビデンスをもとに「なぜ今、全セクターにとってワンヘルスが不可避の生存戦略なのか」を語ります。

【基調講演２.】『治す医療から、いのちを編み直す医療へ』

稲葉 俊郎 氏（医師・医学博士 / 慶應義塾大学SDM研究科 特任教授 / 山形ビエンナーレ芸術監督）

医療、システムデザイン、伝統芸能、アートを横断する思索から、従来の「身体を修理する医療」の限界を超えた、関係性のリデザインを提示します。

【共創ワークショップ＆ダイアログ】

登壇者と関係各社がテーブルに分かれ、データの統合と明日からの具体的なプロジェクト創出に向けた対話を行います。

■ 開催概要

イベント名： ONE HEALTH SUMMIT Vol.0 ～いのちの関係性からはじまる、新しい社会。～

日時： 2026年7月19日（日） 開場 11:30 / 開演 12:00 （懇親会 16:30～18:00）

会場： ONE HEALTH ケアガーデン「ハルニレぽっぽ」（北海道旭川市旭神3条2丁目1-8）

参加対象： 医師、獣医師、研究者、IT・データ企業、行政関係者、協談パートナー企業様等

（招待制・定員50名）

会費：講演＋懇親会：12,000円（事前予約割引10,000円）

講演のみ：5,000円

主催： 合同会社GreenShapers

共催／協力： 株式会社グリーンフォレスト（緑の森動物病院）、NPO法人てとての森、AnimaDAO

■ 本サミットへの参画・データ連携に関するお問い合わせ先

合同会社GreenShapers ワンヘルスサミット事務局

担当：吉見・小澤

Eメール：gf.ozawa1112@gmail.com

本サミットは原則として招待制となっておりますが、

「One Healthコンソーシアム」への参画・Kintoneデータ連携プラットフォームの共同構築および

現地での取材をご検討いただける企業・機関・メディア関係者様等は上記よりお問い合わせください。

[担当者イメージ]合同会社GreenShapers

合同会社Green Shapersは北海道旭川市を拠点に「One Planet / One Health」の理念のもと、人・どうぶつ・自然が調和する未来の実現を目指すデザイン＆プロジェクトカンパニーです。空間デザイン、データ・IT活用、文化芸術活動を通じて、自然と生命にとって心地よい関係性を再構築し、地域社会の持続的な発展と新たな価値創造に取り組んでいます。