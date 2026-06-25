株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、フルリモート前提で創業し、現在は600名以上が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、令和8年6月1日（月）には、新たに仲間入りしたフリーランスメンバーを招待し、ウェルカムパーティーをオンラインで実施しました。同期となるHELP YOUメンバーが画面越しに一堂に会し、温かい雰囲気の中で交流を深めました。

実施概要

HELP YOU、新メンバーを迎える歓迎レセプションを開催＜6月1日開催レポート＞

新人フリーランスメンバーを迎える「歓迎レセプション」

日時：2026年6月1日（月）14：00～14：45

場所：Zoom（オンライン）

参加者：代表も含む運営メンバー、新人フリーランスメンバー計16人

参加者の居住エリア：東京都、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、石川県、大分県、愛媛県、マレーシア（順不同）

▼開催の目的

HELP YOUには現在、日本全国・世界35カ国を拠点に600名以上のメンバーが在籍しており、育児・介護・複業など、さまざまなライフステージに合わせた柔軟な働き方を実現しています。今回ジョインした新メンバーも、多様な経歴やバックグラウンドを持っています。

そこでHELP YOUでは、フルリモート環境でも“仲間とのつながり”を実感できる場をつくるため、この交流会を開催しています。

当日のレポート

◆開会のあいさつ

イベントは、開会のあいさつとともにスタートしました。

開会のあいさつ

同じタイミングでジョインしたメンバーが交流できるオンラインコミュニティ「同期会」の紹介が行われました。今後、雑談から業務の相談まで気軽に活用できる場として、今後の活性化が期待されています。

◆秋沢代表よりメッセージ

続いて、代表の秋沢より、新たに仲間に加わったメンバーへ向けた、歓迎とエールのメッセージが贈られました。

秋沢代表よりメッセージ

秋沢は、リモートワークという働き方において「自律して働くこと」の重要性を強調し、そうすればどこにいても成果を出すことができると語りました。また、昨今のAI時代の到来に触れ、「今後はAIのスキルをどう使いこなすかが重要になる一方で、AIスキル自体は誰もが身につける一般的なものになっていく。その時に大切になるのは、これまで培ってきた経験値やスキル、そして『あなただからお願いしたい』と言われるような人間性である」と言及しました。

最後に、新メンバーに向け、HELP YOUの学びの場である「アカデミー」なども積極的かつ主体的に活用しながら、自身の価値を高めていってほしいとエールを送りました。

◆参加者全員で記念撮影

恒例の記念撮影では、参加者全員の笑顔があふれました。

参加者全員で記念撮影

オンラインながらも和やかな雰囲気が広がり、緊張もすっかりほぐれるひとときになりました。

◆自己紹介・ワークショップ

後半は、ブレイクアウトルームを活用した少人数でのワークショップを行いました。4名ずつのグループに分かれて自己紹介からスタートし、初対面でも打ち解けやすい雰囲気が生まれました。

その後のワークでは、「働くをリシンク（再考）してみよう」をテーマにセッションを実施。HELP YOUが掲げる企業理念「働くを通じてみんなを幸せに」やバリュー、そして「働き手の幸せ」という責任に触れた上で、「無理なく継続的に働くために大事にしたいこと」についてGoogleスライドを使って意見をまとめ、グループごとに発表しました。

自己紹介・ワークショップ

メンバーからは「自分や家族の時間をコントロールし、余白を大事にしたい」「子育てを通じて子どもと関わる時間を大切にしたい」「シエスタ（お昼寝）や趣味の時間を確保したい」といった声が上がりました。また、自社内の学びの場である「HELP YOUアカデミー」を活用して経理や営業事務などのスキルアップを目指したいという意欲的な意見も交わされ、対話を通して自分らしい働き方について改めて考える時間となりました。

最後に、運営のヒューマンサクセス（HS）チームより、フルリモートでワークシェアリングを行う上でのセキュリティやコンプライアンス、安心感・信頼感の土台の重要性について共有があり、同期という心の寄りどころを大切にしながら、それぞれの理想の働き方に向かって共に進んでいこうと結びました。

参加者の声

フリーランス採用への想い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59127/table/787_1_4edaa0e0d7aff332d598ba353217c8c9.jpg?v=202606250952 ]

HELP YOUはこれまで、育児や介護などの事情により従来の働き方が難しい方々と、リソース不足に課題を抱える企業をオンラインでつなぎ、双方にとって新たな働き方の可能性を広げてまいりました。

当社は「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げています。フルリモートという働き方は、高い自由度を持つ一方で、孤独を感じやすいという側面もあります。だからこそ私たちは、今回のウェルカムパーティーのように、メンバー同士の「つながり」を育む機会や仕組みづくりを大切にしています。

働く場所が離れていても、互いに支え合い、高め合える関係性を築くこと。その積み重ねこそが、メンバー一人ひとりの「幸せな働き方」の実現につながると考えています。

HELP YOUは今後も、多様な人材が安心して力を発揮できる環境づくりを通じて、持続可能な働き方の創出に取り組んでまいります。

参考：HELP YOUのアシスタントが600名を突破！日本全国・世界35カ国で活躍中

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000728.000059127.html

フリーランスメンバーを募集しています

現在HELP YOUでは、ビジョンに共感し、ともに新しい働き方を創っていくフリーランスメンバーを募集しています。

「これまでの経験を活かしながら、社会に価値を届けたい」

「孤立ではなく、つながりのあるリモートワークをしたい」

そのような想いを持つ方と、出会えることを楽しみにしています。

▼採用情報・エントリーはこちら

https://va.help-you.me/

また、HELP YOUで働くメンバーのリアルなストーリーや働き方については、オウンドメディア「くらしと仕事」にて紹介しています。

▼メンバーインタビュー・働き方紹介

https://kurashigoto.me/

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL ：https://knit-inc.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ニット

広報担当：小澤

電話番号：050-5212-5574