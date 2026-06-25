株式会社DROBE、次世代BIツール「Codatum」を導入。社内のデータ分析基盤の高度化へ。

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都、代表取締役：柴山 直樹）は、同社の提供する次世代BIツール「Codatum（コダタム）」が、株式会社DROBE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山敷 守・長井大輔、以下「DROBE」）に導入されたことをお知らせします。

DROBEは、パーソナルスタイリングサービス「DROBE（ドローブ）」やアパレル向けAX支援事業を展開する企業です。同社は、社内のデータ分析基盤を段階的に高度化し、データ活用の質とスピードを高めるためにCodatumを導入しました。

導入企業の概要

DROBEは、プロのスタイリストと独自の「スタイリングAI」が、お客さま一人ひとりの好みや体型、予算に合わせて商品（洋服・靴・ファッション雑貨）を提案するパーソナルスタイリングサービス「DROBE（ドローブ）」を展開しています。さらに、ライブ配信を通じて商品やコーディネートを紹介するアパレルECサイト「＆DROBE（アンドローブ）」の運営や、自社で培ったノウハウを生かしたアパレル企業向けのAX支援事業も手がけています。

導入の経緯

DROBEでは、全従業員が自らSQLを書いてデータを分析する文化が根づいていました。一方で、事業の拡大に伴いデータの種類や分析の幅が広がる中で、品質の担保された分析基盤の整備や、誰もが安心してデータを扱える環境づくりが課題となっていました。こうした背景から、AI時代にふさわしい、より柔軟で拡張性のある分析環境への段階的な移行を検討する中で、Codatumに問い合わせをいただきました。

トライアルを通じて、従来利用していたBIツールと比較して、データ探索の前段階で必要となるデータ構造の理解が容易であることに加え、AIエージェントによるSQL生成機能も高く評価されました。また、SQLをそのまま記述できる柔軟性を保ちながら、ノートブック形式で分析の過程とコンテキストをまとめ、共有可能な点も導入の決め手となりました。

今後DROBEは、まず社内のデータ分析基盤としてCodatumを活用するとともに、将来的には企業向けに提供するサービスにおいて、署名付き埋め込み機能を活用したセキュアなダッシュボード提供への展開も視野に入れています。マルチテナント環境における柔軟なデータ出し分けを実現できる点も、BI基盤としてのCodatumの評価につながっています。

株式会社DROBE ソフトウェアエンジニア 岸本将志 氏コメント

DROBEでは長らくRedashを社内分析基盤として運用してきましたが、「KPIがなぜ動いたのか」を仮説立案→抽出→確認と繰り返しながら探っていく、試行錯誤・並行思考型の分析には構造的に向いておらず、書き捨てクエリが積み上がる状態が続いていました。加えて、RedashはAIフレンドリーな設計思想を持つツールではなく、これからの分析の中心となるAIとの協働を前提とした環境を整えるには限界がありました。CodatumのNotebookとAIアシスタント／AIエージェントが一体となった環境は、「思考の流れに沿ってSQLを書きながらAIに伴走してもらう」というこれからの分析スタイルに最も自然にフィットしました。

今後はCodatumの署名付き埋め込みを活用し、アパレル事業者パートナー向けに分析ダッシュボードを外部提供していくことを構想しています。社内で磨いた分析体験をそのままパートナー企業の現場に届けていく基盤として、Codatumに大きく期待しています。

Codatumはこれからもプロダクトの提供を通じ、顧客データの可能性を引き出し、真のデータドリブン経営を引き続き支援してまいります。

■次世代BIツール「Codatum」について

Codatumは、AIとNotebookを活用し、チーム全員がデータを自在に扱える次世代のBIツールです。AI・SQL・ノーコードを組み合わせることで誰でも高度な分析を高速に行え、そのまま分析結果を共有・活用できる「オールインワン・データワークスペース」を提供します。

直感的なNotebookで、SQLの結果を瞬時に表示し、分析の過程とコンテキストをまとめて管理できます。また、AIに自然言語で問いかけるだけで、誰でも高度で自由度の高い分析が可能に。高度なビジュアライゼーション機能や柔軟な権限管理も備えており、データをビジネスの戦略的資産へと変換することを目指しています。

サービスサイト：https://codatum.jp/(https://codatum.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nehan_20260618)

■株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

▼会社紹介ページ

日本語：https://codatum.jp/about(https://codatum.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nehan_20260618)

英語 ：https://codatum.com/about(https://codatum.com/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nehan_20260618)

創業者プロフィール