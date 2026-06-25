【月刊AI検索業界レポート2026年6月号】AI検索、ついに「測れる」時代へ───米国のゼロクリックは68％に到達。検索の評価軸は「順位」から「引用シェア」へ

株式会社ナレッジホールディングス

2026年6月、AI検索は大きな転換点を迎えました。株式会社ナレッジホールディングス（本社：東京都港区）は、本レポートで各社のAI検索にかかわる公開データを整理します。

今月は、GoogleとMicrosoftが、自社サイトが「AIの回答に何回登場したか」を確認できる公式レポートを相次いで公開しました。ある程度が「勘」で語られてきたAI検索対策が、ついに数値で「測れる」段階に入りました。

一方で、米国のGoogle検索のうち68％がサイトをクリックせずに完結する「ゼロクリック」となっていることがわかり、検索の評価軸は従来の「掲載順位」から、AIの回答にどれだけ引用されるかを示す「引用シェア」へと移りつつあります。

1. 今月の主要トピック ── AI検索が「測れる」ようになった

１. Google検索コンソールに「生成AI検索」レポートが登場（6/3）

Googleは検索コンソール（GSC）に、AI Overviews（検索結果上部のAI要約）とAI Mode（対話型のAI検索）における自サイトの表示回数を、ページ・国・デバイス別に確認できる専用レポートを追加しました。自社コンテンツをAIに使わせないオプトアウト機能も同時に搭載されています。現時点では英国を中心に一部サイトから順次提供されており、クリック数・クリック率はまだ確認できません。

２. 英当局（CMA）がGoogleにアルゴリズム開示を命令（6/17）

英国の競争・市場庁（CMA）が、Googleに対し検索ランキングの透明性・公平性の確保（AI Overviews内も対象）と、検索データのポータビリティを義務づけました。Google任せだった検索の“ルール”に外部の光が当たり始めた象徴的な一手です。

３. Googleの「情報エージェント」が始動（6/12）

上位プラン（AI Ultra）向けに、ユーザーが検索しなくてもAIが24時間ニュースや価格情報を監視し、変化を要約して通知する「情報エージェント」が提供開始。「検索される前に、AIが情報を届ける」仕組みの始まりです。

図3 検索のKPIは「順位」から「引用シェア」へ

2. データで見る変化 ── 「クリックされない」が数字で確定

SparkToro（Rand Fishkin氏）がSimilarwebのデータを分析したところ、2026年1～4月の米国Google検索の68.01％がクリックなしで完結していました。検索1,000回のうちオープンなウェブへ届くクリックは276回（2年前は374回）まで減少。一方でAIによるアクセスは急増しており、Fastlyの計測ではAIのリクエストは人間のアクセス成長率の約6.5倍のペースで伸び、Claude関連は1月比で555％超の伸びを示しました。

図1 検索しても「クリックされない」時代へ（出典：SparkToro／Similarweb）

図2 AIが猛烈にサイトを「読みに来る」時代（出典：Fastly）

3. 国内業界の動き ── 対策は、もう始まっている

Web担当経験者のうち34.6％がAI Overviews対策を「実施・検討中」と回答（NEXER調べ／対象31名の少人数調査のためn数に留意）。サイバーエージェント・木村賢氏らはAI時代の本質をSEOに加えた「GEO（生成エンジン最適化）」とブランド強化にあると議論し、Faber Companyは「ミエルカGEO・SEO」にAI検索シェアの週次計測を追加するなど、“測る道具”の国産化も進み始めています。

4. 弊社見解 ── 来月以降に注目すべき3点

１. 「引用シェア」のKPI化。GoogleとBingの双方でレポートが整い、AI回答内での引用率をKPIに据える企業が増える。

２. 自己推薦型ランキング記事の終焉。作為的なランキング記事はAI検索に引用されにくくなり、「推薦」と「引用」がより厳格に分離されていく。

３. 情報エージェントへの最適化。検索前にAIが情報を届ける仕組みの普及で、リアルタイム性の高い情報の構造化が一段と重要になる。

■では、明日から何をすべきか？

弊社では、以下の3点に気を付けたコンテンツ作りが望ましいという見解を示します。

- 測る：Bingウェブマスターツールに登録し、AI Performance（特に引用シェア）を確認。GSCの生成AIレポートが来たら即チェックする。- 書き方を直す：記事冒頭に40～60字で結論を置き、表やFAQで整理する。「結論ファースト」はAIにも人にも効く。- ブランドを育てる：クリックが減る時代の最後の砦は「名前で選ばれること」。第三者からの言及・指名検索を増やす投資へシフトする。

■ 参照した一次情報・出典

・Google Search Central Blog「Search Generative AI performance reports in Search Console」（2026/6/3）

・Bing Blogs「New AI Visibility Insights in Bing Webmaster Tools」（2026/6/16）

・SparkToro（Rand Fishkin）「Less than One Third of Google Searches Still Send a Click」（2026/6/8）／Similarweb

・Fastly「AI Traffic Grew 6.5x Faster Than Human Traffic This Year」（2026/6/9）

・Ahrefs「97% of llms.txt Files Never Get Read（137K sites）」（2026/6）

・GOV.UK／CMA「Further CMA action on Google search services in UK」（2026/6/17）

・Adobe Newsroom「Introducing Adobe Brand Visibility」（2026/6/17）

・NEXER「AI Overviewとは？」対策の取り組み状況調査（2026/6）／Faber Company（2026/6）

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「順位の戻りが鈍い」「流入が減少している」「サイテーション戦略・AIO（AI最適化）導入を検討している」──こうした課題に対し、株式会社ナレッジホールディングスでは、貴社の現状分析と最適な打ち手の提案を無料で承っております。本レポートで触れた施策の具体的な実装方法を含め、お気軽にご相談ください。

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設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援

※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp