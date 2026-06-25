【7/29 セミナー開催】人材難を突破する「現場の心理的安全性」と従業員満足度を向上させる現場再生の仕組み

シーオス株式会社

深刻な採用難やコスト高の中、「品質維持と生産性向上」のプレッシャーにより、倉庫内ではパートスタッフの人間関係の悩みや社員への負荷増加が深刻化しています。しかし、給与面の待遇改善やアメニティ設備の充実といった一過性の対策だけでは、採用後の離職を防ぐ決定打にはなりません。従業員が一日の9割以上を過ごすのは「倉庫内の作業空間」だからです。

本セミナーでは、他社センターにおける実際の改善データを公開し、「仕事に対して」「人間関係」の満足度を85%～90%の高水準に導いた、アンケートと1on1の併用アプローチを解説します。誰もが意見を言い合える「オープンで平等な組織運営」の重要性を紐解くとともに、現場の閉鎖化を招く役割固定（パートリーダーなど）の見落としがちな落とし穴と、フラットで風通しの良い現場づくりの仕組みを徹底解説します。



【登壇者】

シーオス株式会社

オペレーションマネジメント事業部 事業部長

大西 永修

開催概要

タイトル： 人材難を突破する「現場の心理的安全性」と従業員満足度を向上させる現場再生の仕組み

実施日： 2026年7月29日（水）12:00～12:40

開催方法： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

詳細・お申し込みは「セミナー詳細・お申し込みページ」よりご確認ください。

このような方におすすめ

シーオス株式会社について

- 人材難や賃金上昇の中、現場の離職率が下がらず生産性維持に悩んでいる方- 倉庫内の人間関係トラブルを解消し、従業員の定着化を実現したい方- 現場管理者と事業所長の連携を強化し、現場の困りごとに即応できる仕組みを作りたい方- 現場リーダーのマネジメント力や危機管理意識を底上げしたい方セミナー詳細・お申し込みページ :https://www.seaos.co.jp/seminars/warehouse-psychological-safety/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar&utm_content=fts0729&utm_term=seminar_page

シーオスは、ロジスティクス分野に25年以上特化してきたソリューションカンパニーです。

「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。

戦略コンサルティングからシステム開発、WMS（倉庫管理システム）やTMS（輸配送管理システム）、最先端のAMR（自律型搬送ロボット）ソリューション、さらには現場業務の受託に至るまで、フルラインアップのサービスを提供しています。

シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」

25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。

会社概要

ホームページはこちら(https://www.seaos.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar&utm_content=fts0729&utm_term=homepage)

- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、Roboticsの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。- 企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）- 代表者： 代表取締役 松島 聡- 所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F- 創立： 2000年8月（設立登記：1997年12月）- 事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット（AMR）開発、業務設計支援、業務受託 ほか