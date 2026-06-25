【開催告知】2～7年目社員向け！後輩・部下から信頼される先輩社員へ成長するための合同研修を開催

株式会社シンミドウ

年次が上がるだけで「自動的に」「何の準備もなく」「本人が望まなくとも」誰もがなってしまう先輩社員。しかし、ただ仲の良い先輩ではなく、部下・後輩のスキルやマインドを高めることができる人材を育てることが、組織の成長には不可欠です。

本研修では、信頼される先輩・上司になるための実践的なメソッドを、半日完結型でお伝えします。

＼こんなお悩みはありませんか？／- 後輩・部下との接し方がわからず、関係構築に悩んでいる- 先輩社員になったものの、何を意識すれば良いか準備できていない- 仕事の依頼の仕方や、成長を促す関わり方を体系的に学びたい

そのお悩み、シンミドウの先輩社員合同研修会が解決します！

■研修テーマ

あなたは残念な先輩になっていない？後輩・部下から信頼される人になるために

部下・後輩が入社する前に押さえておきたいポイントから、心がけるべき振る舞い、仕事依頼の方法、成長促進のための秘訣まで、先輩・上司としてのランクを１つあげるメソッドを実践的にお伝えします。

また、研修参加後には報告書の送付と参加後フォローアップも実施。研修の学びを点で終わらせず、継続的に活かせる環境を整えます。

＼以下のような方におすすめです／- 後輩が入社する若手社員- 新入社員と接する上司・役職者- 後輩との接し方に悩む中堅社員- 信頼関係を築きたいチームリーダー■研修参加特典- 研修レポート送付- 研修参加後フォローアップ- テキスト（書籍）プレゼント※書籍「部下・後輩から信頼される人へ成長するコツ33」（Amazonカテゴリランキング常識・マナー部門第1位／埼玉新聞掲載）■参加者の声

Aさん

後輩が入ってきて、接し方や教え方、叱り方等に悩んでいたので、とてもタメになりました。

Bさん

知らないこと、気づかなかったことが多く、これまでの後輩に対する自分の振る舞いについて振り返る機会になった。

Cさん

かなりアウトプットする機会が多く、自分の体験と反芻して、話を聞くことができました。

Dさん

日頃の部下後輩育成に関するモヤモヤなどと向き合う時間を取ることができてよかったです。できていること、できていないことを客観的に把握でき、自分に足りていないことは明日から取り組んでいけたらと思います。

■講師紹介

株式会社シンミドウ 代表取締役

笹田 知弘

2008年に株式会社シンミドウを設立。初年度より新卒採用をスタートさせ、社員研修や採用支援の最前線に20年以上携わる。未経験者を即戦力化する新入社員研修や、新入社員を活躍させる先輩・上司研修、採用難易度が高い地域や業種での採用成功など実績多数。著書に「入社1年目 上手くいく人に成長するコツ33」「部下・後輩から信頼される人へ成長するコツ33」がある。

■開催詳細

第1回：2026年7月17日（金）14:00～17:00

第2回：2026年9月8日（火）14:00～17:00

第3回：2026年9月24日（木）14:00～17:00

※いずれか一つの日程にお申し込みください。

会場：株式会社シンミドウ 2階セミナールーム

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

（JR大宮駅西口より徒歩約7分）

参加費：通常 30,000円（税込33,000円）／1名

お客様限定 25,000円（税込27,500円）／1名

※各回開催の1週間前にお申し込みを締め切ります。

▶【詳細・お申し込みはこちら】

https://sinmido.com/news/p6526/

■お問い合わせ

会社名：株式会社シンミドウ

サイト：https://sinmido.com

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：採用コンサルティング、人事コンサルティング、経営コンサルティング、マーケティング/DX・DAコンサルティング、工務店特化型ブランディング