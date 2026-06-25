ビジネスコミュニティバー「参謀BAR浜松町」が開店1周年。感謝を込めた交流ナイトを6月30日(火)に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、運営するビジネスコミュニティバー「参謀BAR」の浜松町店が開店1周年を迎えたことを記念し、「【参謀BAR浜松町 1周年記念】感謝の交流ナイト」を2026年6月30日（火）に開催します。本イベントは、日頃ご愛顧いただいている皆さまへの感謝を込めた交流会で、経営者・ビジネスパーソンはもちろん、お知り合いを誘っての参加も歓迎する、カジュアルにつながれる一夜です。会場の参謀BAR浜松町（東京都港区海岸）にて、飲み放題・軽食付きで開催します。

開催の背景

参謀BAR浜松町は、経営者やビジネスパーソン、クリエイターがお酒を片手に真面目なビジネスの相談から未来のアイデアまでを語り合う場として、多くの方にご利用いただいてきました。このたびオープンから1年を迎えるにあたり、足を運んでくださった皆さま、関わってくださった皆さまへの感謝を形にしたいという想いから、本イベントの開催に至りました。「経営者限定」などの堅い条件は設けず、新しい出会いの輪を広げる場として、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

イベントの特徴・見どころ

・運営メンバー（平岩・籔下）がお出迎えする、カジュアルな雰囲気の交流会

・業種・年齢層を問わず、新しいつながりが生まれる場

・「誰かを誘って一緒に来る」のも大歓迎。お知り合いとの参加も可

・1周年を記念し、ボトルを1本ご購入いただくと、もう1本をプレゼントするキャンペーンを実施中

・出入り自由で、ご都合に合わせて参加できる

開催概要

日時：2026年6月30日（火）受付開始 18:30 ／ イベント開始 19:00 ／ 中締め 21:00 ／ 終了 23:00 ※出入り自由です

会場：参謀BAR浜松町 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内

地図：https://maps.app.goo.gl/78gWxFzUx9tX3NFP8

参加費：一般 5,000円（税込）飲み放題＋軽食付き ／ 学生 3,000円（税込）飲み放題＋軽食付き

対象：経営者・ビジネスパーソン・学生など、新しいつながりを求める方ならどなたでも

申込：https://luma.com/bv7rllik(https://luma.com/bv7rllik?utm_source=prtimes)

運営メンバー（ホスト）

平岩 寛児

慶應義塾大学（商学部）に在学しながら株式会社アドレーブを共同創業し、COO（最高執行責任者）を務めた経歴を持つ。現在は、AIの新規事業開発支援を行うMoji株式会社にて社員第1号として活動しながら、参謀BARの運営に関わる。

籔下 和樹

参謀BAR浜松町立ち上げメンバー。現在は参謀BARのイベント企画・運営担当。毎月数十件のイベントを企画・運営している。慶應義塾大学4年生。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/