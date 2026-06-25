「掃除が面倒」なサーキュレーターはもう終わり。ヘッドがワンタッチで外れる、新しい“衛生習慣化”家電「EASY FIT AIR（イージーフィットエアー）」誕生！

株式会社QUADS

日本の夏を前に、誰もが驚くワンアイディアで「お手入れのハードル」を極限まで下げたデザインプロダクト、サーキュレーター・リビングファン・壁掛けファン『EASY FIT AIR（イージーフィットエアー）』を、2026年6月上旬より一般販売を開始いたしました。

■ 開発背景：近年、日本の夏は猛暑の常態化により冷房の使用期間が長期化し、エアコンの長時間稼働が一般的となっています。加えて電気料金の上昇や電力需給の不安定化を背景に、家庭では「快適性」と「省エネルギー」の両立がこれまで以上に求められています。こうした中で、室内の空気循環を改善し冷房効率を高めるサーキュレーター・リビングファン・壁掛けファンの役割は、改めて注目されています。

しかし、その重要な役割を持つサーキュレーター・リビングファン・壁掛けファンの多くが、

日常的に十分なメンテナンスをされていないのが現状です。

――今、あなたのおうちにあるサーキュレーターを見てください。ほこりは溜まっていませんか？

年間を通して室内干しやエアコンの効率化に大活躍するサーキュレーターですが、実は多くの家庭で「ほこりが付着したまま」運転されています。なぜなら、従来の製品はネジ止めが多く、分解の手間という「圧倒的なハードルの高さ」があったからです。度々やってくるお手入れの度に、ドライバーを持ち出して面倒な分解作業に時間を取られる……。そんな経験をしたことがある方は少なくないはずです。

しかし、ほこりがついたままの運転は、単に風量が落ちたり騒音がうるさくなったりするだけではありません。カビやハウスダストを部屋中に撒き散らし、くしゃみや鼻水、喘息の悪化といった「呼吸器系のトラブルやアレルギー」を引き起こす原因になります。さらに、モーターに負荷がかかることで、最悪の場合は「故障や火災」につながる重大なリスクも潜んでいるのです。

「しなくてもいいが、絶対にした方がいい。だけど、お手入れに時間はかけたくない」

そんな現代人の本音に応え、義務感でお掃除をするのではなく、思わず“まんまとひかれて”自然と習慣化してしまうような、日本一ハードルの低いクリーン家電を目指して開発されたのが、

私たちの提案する新しいリビングファン『EASY FIT AIR』です。

■ 製品の4大特徴

１. 【ワンタッチの魔法】ヘッドがワンタッチで外れる、驚きのワンアイディア

最大の特徴は、独自のロック機構により「ワンタッチでヘッド（前後のガード・羽根）が取り外せる」こと。面倒なネジ回しや工具は一切不要です。汚れたと感じたら、さっと1秒で外して洗面所や浴室で水洗いするだけ。あなたの貴重な家事時間を1分たりとも奪うことはありません。

２. 「ついで洗い」で、常に清潔で効率的な風を享受

お手入れのハードルを徹底的に下げたことで、「お風呂に入るついで」「洗面所を使うついで」に洗うという、新しいライフスタイルの習慣化を実現しました。常に清潔で効率的な風を享受できるため、室内の空気はいつもクリーン。無駄な電気代を抑え、暮らしの質を圧倒的に引き上げます。

３. 無機質な家電をアートに。空間を演出する「木目調デザイン」

『EASY FIT AIR』の魅力はワンタッチで外せることだけではありません。従来の白や黒のプラスチック家電が持つ、あの特有の「生活感」を徹底的に排除しました。温かみのある美しい木目調のデザインを採用したことで、視覚的な心地よさとリラックス効果をもたらし、無機質な空間にぬくもりを演出。インテリアの主役として、置いてあるだけで満足感を得られるモダンな佇まいに仕上げています。

４. ライフスタイルで選べる3つの形（サーキュレーター／リビングファン／壁掛けファン）

『EASY FIT AIR』は、お部屋の広さや用途に合わせて選べる3つのスタイルを同時に展開します。

直進性のあるパワフルな風で空気を循環させる「サーキュレーター」、優しく体を包み込む「リビングファン」、そしてスペースを有効活用できる「壁掛けファン」。

そのすべてに共通するのは、驚くほど快適な「ワンタッチ着脱ヘッド」です。

ぜひ、この新しいクリーン家電の魅力にひかれ、清潔な風が通り抜ける新しい暮らしを体感してください。

■商品概要

商品名：EASY FIT AIR（3モデル展開）

・QS666：サーキュレーター

・QS668：リビングファン

・QS670：壁掛けファン

カラー：BW（ブラックウッド）/GW（グレージュウッド）

販売開始：2026年6月1日（月）

■会社概要

社名 ： 株式会社QUADS

所在地： 〒153-0063東京都目黒区目黒2-9-6目黒ベガタワー1F

代表者：岡部 祐輔

会社HP： https://quads.co.jp/