【体験・購入・学ぶ】2ndfocus、「フォトアクセサリーフェア2026東京」出展！話題の最新レンズ実機体験、限定アウトレット、写真表現を広げる協賛ステージの全容を公開

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）は、2026年7月4日(土)～5日(日)に東京都立産業貿易振興センター浜松町館で開催される「フォトアクセサリーフェア 2026 東京」に出展いたします。

本イベントは、最新の撮影機材やアクセサリーを実際に“見て・触れて・体験”できる、写真・映像ファン必見の展示会です。2ndfocusブースでは、注目の最新レンズを自身のカメラで試せる「実機体験」、イベント限定の「特別アウトレット販売」、そして会場内のステージを盛り上げる「協賛セミナー（ステージ）」の3つを軸に、ご来場いただく皆様に特別な体験をお届けします。

その手で、愛機で、描写力を試す-話題の最新レンズ「実機体験」

話題の新商品も展示予定前回の展示の様子

オンラインの画面越しでは決して分からない、金属鏡筒のひんやりとした質感、マニュアルフォーカスレンズならではの滑らかなトルク感、そして実際の描写力。2ndfocusブースでは、各社ミラーレスマウントに対応したAstrHori、SG-imageの最新レンズを一挙に展示。お客様ご自身のカメラボディに装着し、その場で自由に実機をご体験いただけます。

【展示予定注目商品】

SG-image AF 35mm F2.2

「約157gからの軽量設計で、街歩きや旅行にも気軽に持ち出せる35mm単焦点」

フルサイズ対応ながら約157gからの軽量設計を実現したAF単焦点レンズ。鏡筒には金属素材を採用し、軽快な携帯性と上質な質感を両立。

SG-image 18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition-

「日常を特撮の舞台に変える、ウルトラシン（超薄型）レンズ」

ウルトラマンの世界観をレンズ本体からパッケージまで落とし込み、携帯性に振り切った“超薄型”設計で、日常を特撮の舞台に変える一本。直径約60mm・厚さ約14mm・質量約78gの“ウルトラシン設計”。

AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE

「世界を丸く、鮮やかに包み込む一本。」

フルサイズセンサー対応の円周魚眼レンズです。220°の圧倒的な視野角で世界を球体のように描写できます。F2.8の明るさと8群10枚の光学設計により、周辺までクリアで高コントラストな描写を実現し、夜景や星景でも鮮明な表現が可能。

その他にも人気商品を多数展示予定！

AstrHori 28mm F13 Macro 2:1 Pro（ペリスコープレンズ）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

SG-image AF 25mm F1.8

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

※出展製品は予告なく変更となる場合がございます。お手持ちのカメラをお持ちの上、ぜひブースへお越しください。

写真ファンのための掘り出し物市！会場限定「特別アウトレット販売」

大好評の「アウトレットコーナー」を今年も開催いたします。 当社の取り扱いブランドの中から、展示機として使用されたモデルや、試作品製品などを、イベント期間限定の特別価格でご提供いたします。欲しかったあのレンズをお得に手に入れる絶好のチャンスです。すべて現品限りのため、早い者勝ちの特別企画となります。

【会場図/2ndfocusブース】

表現の幅を広げるヒントがここに。アルファホビー部の2名が登壇する「協賛ステージ」

岡本浩孝 氏深瀬和広 氏

【講演タイトル】

3分じゃ語れない！SG-imageの小さな変身レンズ

【内容】

特別仕様のカラーリングや独特のフォルムが、撮る楽しみと一緒に、ファッションアイテムとしての所有感をみたしてくれる小型スナップレンズをご紹介！

【講演者プロフィール】

ホビーと写真をこよなく愛する2人のフォトグラファー、岡本部長と深瀬委員長が、趣味の世界にカメラ技術をプラスアルファするYouTubeチャンネル「アルファホビー部」。大好きなものを楽しく撮影する「ホビ写」を合言葉に、視聴者参加型の企画も満載で、部員（視聴者）と交流しながら「大好きを撮ろう」を盛り上げています！

【講演日時】

日時：2026年7月4日(土) 14:30～15:10

場所：会場内サブステージC

登壇者：

岡本浩孝 氏（アルファホビー部）

深瀬和広 氏（アルファホビー部）

【展示会概要】

イベント名：フォトアクセサリーフェア 2026 東京

日程：

2026年7月4日 (土) 12:00~19:00

2026年7月5日 (日) 10:00~17:00

会場：東京都立産業貿易振興センター浜松町館3F北 展示室

所在地：東京都港区海岸1-7-1（東京ポートシティ竹芝）

アクセス：JR浜松町駅（北口）より徒歩約5分

入場料：無料（一部有料セミナーあり）※事前登録または当日登録制

主催者URL：https://paf2026.site/

【2ndfocusに関するお問い合わせ】

下記オンラインストア「2ndfocus」よりお気軽にお問い合わせください。

▶ お問い合わせページ：https://2ndfocus.com/pages/contact

写真・映像表現に「新たな選択肢」を─

皆さまのご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年3月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

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