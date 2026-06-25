人気酩酊トークバラエティー「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」

東海テレビ放送株式会社写真左から）小手伸也、春日俊彰、千原ジュニア、ふかわりょう、塩川莉世、白石まゆみ

【番組内容】

今回も千原ジュニアとアシスタントのふかわりょうとともに豪華芸能人たちが集合！居酒屋でたっぷりとヘベレケトークを展開する！

１組目のゲストはオードリー・春日俊彰。お酒も進んだところで、千原ジュニアから趣味を聞かれる。すると春日は地元の球団・埼玉西武ライオンズの野球観戦だという。なんでもシーズンシートを7～80万円で購入したという。すると千原ジュニアが「俺の知ってる春日じゃない！」と叫ぶ場面も。さらに、かつて出演したドッキリ番組で起こったまさかのポロリ事件の真相を語る！これまでドッキリに一度もかけられたことがない千原ジュニア。実は出演願望があるというが、果たして！？

2組目のゲストは、SWEET STEADYの塩川莉世と白石まゆみ。SNSで大バズリしているという「SWEET STEP」について、塩川と白石からどういう動きをするか教えてもらう千原ジュニア。たどたどしいが何とかついていくと「バズっていこうよ」と叫ぶ場面も。さらに、バラエティーにも出たいと語るすいすての２人に春日がギャグ「鬼瓦」を伝授する。全力で挑戦する塩川と白石にジュニアも太鼓判！？「なんか新しい道が切り開かれた！」と塩川の本音が漏れる。

そして、3組目のゲストは、俳優の小手伸也。バイトでコールセンターの受付をしていた時、通販番組のお客さんの多くが女性で、やりとりしている時に「あなたの声、プロみたいねぇ。うちの猫もらう？」と言われたエピソードを披露。ドラマ、バラエティーに出演する名バイプレイヤーの小手は、ジュニアが考えた設定で即興芝居を熱演する！途中、予想外のギャグ披露に思わず皆が大爆笑する！何が起こるか分からない、笑いっぱなしの５５分スペシャル！出演者たちが初めて吐露するエピソードが満載！ぜひお楽しみください。

◇番組概要◇

■タイトル

『千原ジュニアのヘベレケＳＰ』

■放送日時

６月27日（土）23時40分～放送

（東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネット）

MC：千原ジュニア

アシスタント: ふかわりょう

ゲスト: 春日俊彰（オードリー）

塩川莉世・白石まゆみ（SWEET STEADY）

小手伸也

■スタッフ

プロデューサー：佐野雅彦（東海テレビ）、志水大介（ケイマックス）

ディレクター：鷹中亮介（ケイマックス）

制作協力：ケイマックス

制作著作：東海テレビ

■配信

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