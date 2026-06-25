映画『チルド』サントリー緑茶「伊右衛門」とのタイアップCMが決定

株式会社NOTHING NEW

「NOTHING NEW」が実写長編第1作として手がけた岩崎裕介初監督の長編映画『チルド』は、第76回ベルリン国際映画祭フォーラム部門へ正式出品され、今年度日本作品として唯一、国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞。台湾・韓国の映画祭にも続々と入選し、北米最大級のファンタスティック映画祭「ファンタジア国際映画祭」Cheval Noir Competition部門への正式出品も決定しています。

2026年7月17日（金）よりテアトル新宿・ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開を控える本作が、公開を前に“ある違和感”をめぐるタイアップCMを解禁します。

新CMストーリー：「伊右衛門のパッケージこんなんだったっけ？」

CMの舞台は、映画『チルド』に登場するコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」。

“少しだけ変わった”伊右衛門のパッケージ。※

その変化に、気づきながらも流してしまう堺と気づいているコンビニ客の女性が登場。映画『チルド』が描く現代社会での小さな“違和感”をそのまま、CMにも閉じ込めました。

CMは、「裏」篇・「表」篇の2篇構成。

コンビニ店員の堺（染谷将太）がエニーマートのバックヤードで「伊右衛門」を棚入れしている「裏」篇。「表」篇は、映画『チルド』の中で堺と出会い、本CMではコンビニに来店する女性・花枝（大河原恵）の目線で「伊右衛門」のパッケージが語られます。

「裏」篇：気づきながらも、流してしまう

バックヤードで「伊右衛門」を棚入れする堺。“少しだけ変わった”パッケージに「こんなんだったっけ？」と一瞬だけ違和感を覚えますが、「こんなんだったか」と自分を納得させ、淡々と作業を続けます。

「表」篇：違和感に、気づく

「表」篇では、エニーマートのテーマソングが響き渡る店内に、堺が映画『チルド』の中で出会う女性・花枝が来店。伊右衛門を手にとった彼女が「伊右衛門にこんな余白あったかしら」と即座に違和感を言葉にして--。

また、「裏」篇・「表」篇を締めくくる語りは、映画『チルド』本編でエニーマート倉富町7丁目店のオーナー役を演じた西村まさ彦が担当。

映画の世界をそのままに、「伊右衛門」の少しだけ変わったパッケージにもご注目ください。

※：サントリー緑茶「伊右衛門」600mlペットボトル 2026年3月リニューアル（http://iyemon.jp/）

撮影エピソード：「久しぶりにチルドの世界に帰ってこられた」

本CMは、映画『チルド』の撮影地と同じ場所で撮影されました。

また、スタッフキャストともに映画『チルド』のメンバーが担当し、エニーマートの店内はまるで映画の撮影現場に戻ったかのような雰囲気。

染谷将太さんも「タイムリープしたような不思議な気持ち」と語っていました。

ナレーション収録では、映像を観た西村まさ彦さんが「こんなコラボの形いいですね～」と、監督と談笑する様子も。本編とはまた違った柔らかな雰囲気で収録されました。

堺役 染谷将太コメント：

チルドの世界観の中にまた入れる機会をいただけるとは！しかも伊右衛門とのコラボとは、なんとも粋な！今年の夏も暑くなりそうですが、デザインが変わった伊右衛門を片手に、ぜひ劇場へチルドをみに来ていただけたら幸いです。

語り 西村まさ彦コメント：

映画の世界観に興味を持っていただいたことが、今回のCMにつながったのだとしたら、とても素敵なことだと思います。作品から生まれた新たなご縁をうれしく感じています。

映画の世界観とCMが地続きでつながる異色のコラボレーション。映画『チルド』は、2026年7月17日（金）より全国公開です。劇場内のシネアドでもCMをぜひお楽しみください。

＜タイアップCM概要＞

タイトル：

サントリー緑茶 伊右衛門×映画『チルド』「裏」篇

サントリー緑茶 伊右衛門×映画『チルド』「表」篇

尺数：各15秒

公開日：2026年6月25日（木）

放映媒体：各種WEB、全国の映画『チルド』上映劇場（シネアド）、一部地上波テレビ（予定）

CM本編「裏」篇 URL：https://youtu.be/6hAJBXEKgFM

※「表」篇および、「裏」篇・「表」篇をセットにした30秒verは順次公開してまいります

出演（「裏」篇）：染谷将太

出演（「表」篇）：染谷将太、大河原恵

語り（「裏」篇・「表」篇）：西村まさ彦

楽曲：PAS TASTA（映画『チルド』本編劇伴を使用）

監督：岩崎裕介

制作プロダクション：東北新社

協力：NOTHING NEW

【クレジット】

出演：染谷将太 唐田えりか 西村まさ彦

監督・脚本：岩崎裕介

プロデューサー：林健太郎 下條友里 井上淳

企画・プロデュース：NOTHING NEW

制作プロダクション：東北新社

配給：NOTHING NEW

(C)『チルド』製作委員会 （NOTHING NEW・東北新社）

【会社概要】

NOTHING NEW

才能が潰されない世の中を目指して2022年に設立された映画レーベル。

現在フィルムエストTV初の劇場作品『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』(監督:西井紘輝 / 4月24日公開)が公開中。また、2026年公開待機作としてベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を受賞したNOTHING NEW初の実写長編『チルド』(監督:岩崎裕介 /7月17日公開)、カンヌ国際映画祭監督週間に選出されたオリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』(監督:門脇康平)が控えている。

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