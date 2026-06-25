『Palworld / パルワールド』と海賊オープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』のバンドルがSteamで本日発売！セット購入で10%OFF！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』と、

Kraken Expressが開発する海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』とのバンドルを、Steamにて本日より発売したことをお知らせいたします。

■『Palworld / パルワールド』＆『Windrose / ウィンドローズ』バンドル 概要

広大な世界で不思議な生き物「パル」と冒険する『Palworld / パルワールド』と、海賊としてロマン溢れる広大な海と島々を冒険する『Windrose / ウィンドローズ』。2つの世界観が違うオープンワールドサバイバルクラフトがセットになった、お得なバンドルです（10%OFF）。

本バンドルは「コンプリート・ザ・セット」仕様のため、すでに対象ゲームのどちらかをお持ちの場合も、お持ちでない方のゲームを割引価格にてご購入いただけます。

割引率: 10% OFF

ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

■バンドル対象タイトルのご紹介

『Palworld / パルワールド』

広大な世界で不思議な生物「パル」を集めて、戦闘・建築・農業を行わせたり、工場で労働させたりする全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

『Windrose / ウィンドローズ』

帆を上げろ！仲間と共に、海賊が荒れ狂うカリブ海を生き残れ！ 君だけの海賊船を造り上げ、ソウルライトな死闘でボスを制し、あらゆる財宝を略奪せよ！ ロマン溢れる広大な海と島々を冒険する、オープンワールドサバイバルクラフト！

■株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/