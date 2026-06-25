【ABCマート限定】ADIZEROのDNAを、日常へ。軽量性と快適性を備えたデイリートレーナーモデル「ADIZERO PACER」限定カラーを展開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidasのランニングシリーズ「ADIZERO」のDNAを受け継ぎながら、日常使いしやすいデザインと快適性を融合した「ADIZERO PACER」を、2026年6月25日(木)より全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて展開いたします。

本商品は、自然な重心移動を促す設計により日々のウォーキングから軽いランニングまで快適にサポートします。さらに、対象商品をご購入いただいたお客様には、ノベルティのプレゼントも予定しています。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e0001109/ ※6月25日(木)AM9時公開

●ビジュアル動画： https://youtu.be/DG0se8Oik5I

◼️ ADIZERO由来の設計を日常に。

「ADIZERO PACER」は、軽量性・快適性・フィット感といったパフォーマンスシューズのDNAを受け継ぎながら、日常使いに適した一足へとアップデートしたモデルです。アッパーには軽量で通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用し、快適な履き心地を実現。さらに、adidasの人気ランニングモデル「ADIZERO EVO SL」をベースにしたラスト設計により、足にフィットする履き心地を実現し、日常の動きにおいて快適に着用いただけます。ランニングシューズ由来のテクノロジーを日常に落とし込み、毎日の歩行から軽いランニングまで快適にサポートする一足です。

◼️ 「ADIZERO PACER」の機能

【アッパー】

ENGINEERED MESH UPPER

通気性とサポート性を両立した軽量メッシュアッパー

【ミッドソール】

LIGHTSTRIKE

軽量性・反発性に加え、安定した履き心地をサポートするミッドソール

【アウトソール】

ADIWEAR RUBBER

高い耐久性とグリップ力に優れたアウトソール

◼️ ＜購入者特典＞「オリジナルマルチバッグ」がもらえるノベルティ概要

先着の為、ノベルティキャンペーンは、無くなり次第予告なく終了いたします。予めご了承ください。

※対象商品は、ADIZERO PACERとなります。

※対象商品1点につき１つプレゼントいたします。

※ご返品の際はノベルティと商品をご一緒にお戻し下さい。

（ノベルティが確認できない場合、ご返品はお受けいたしかねます。）

※サイズ交換の際ノベルティはお手元にお持ちください。

◼️ 商品概要

【MEN】

商品名：ADIZERO PACER（アディゼロ ペーサー）

カラー：（左から）CORE/TEAM/PURE、CORE/FTWR/CARB、FTWR/CORE/CRYS、

CORE/CORE/CARB

サイズ：25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

重さ ：256g（270cm片足重量）

価格 ：11,000円（税込）

【WOMEN】

商品名：ADIZERO PACER（アディゼロ ペーサー）

カラー：（左から）WOND/CYBE/WARM、CORE/IRON/CARB

サイズ：22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：11,000円（税込）

■ 会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）