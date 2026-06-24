JR京都駅の商業施設にatelier京ばあむが初出店！「atelier京ばあむ きょうこのみ店」7/1（水）8:30オープン

株式会社 美十atelier京ばあむ きょうこのみ店 イメージ

京都銘菓「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」や「京ばあむ」などを製造・販売する株式会社美十（本社：京都府京都市、代表取締役社長CEO：酒井宏彰）は、2026年7月1日（水）、JR京都駅 京都ポルタ地下街東エリアお土産ゾーン「きょうこのみ」に、「atelier京ばあむ きょうこのみ店（以下：きょうこのみ店）」をオープンします。

■京都駅への出店背景と、「miniシリーズ」のラインアップについて

「atelier京ばあむ」は、世界一美味しいバームクーヘンをつくる施設として2023年11月に京都市南区に誕生し、多くのお客様に「抹茶」と「バームクーヘン」の魅力を伝えています。

今回、京都の玄関口である京都駅の商業施設に初めて出店することで、より多くの方々に「京ばあむ」のおいしさを知っていただくきっかけをつくりたいと考えております。

京都駅は、日本全国や世界中から訪れる観光客の方々だけでなく、日々の生活で駅を利用される地元の方々も日常的に行き交う場所です。そこで、日々のちょっとしたおやつや、ご自身へのご褒美、そして大切な方へのさりげない贈り物として、いつでも気軽にお求めいただけるよう、手のひらサイズの「miniサイズ」のバームクーヘンを中心に、定番の京ばあむやこだわりの焼菓子をラインアップします。

品揃えのメインとなるミニサイズのバームクーヘンは、きょうこのみ店限定商品を含む全8種をご用意し、「気軽に手に取りたい」「いろんな種類を楽しみたい」という多様なニーズにお応えします。

■一押しのバームクーヘンは「京ばあむの抹茶だけmini」

きょうこのみ店のオープンに合わせ、これまでにない新しい味わいや、同店でしか買えない限定商品をご用意しました。

一番のおすすめは、きょうこのみ店のオープンに合わせて発売する新商品「京ばあむの抹茶だけmini」です。「京ばあむ」は抹茶生地と豆乳生地の三層仕立てですが、以前よりお客様から寄せられていた「抹茶の部分だけを食べてみたい」という声にお応えし、京ばあむの抹茶部分をミニサイズで表現しました。天保七年創業「森半」の宇治抹茶を使用した抹茶生地に、抹茶のフォンダン（糖衣）をコーティングした、京ばあむの抹茶が好きな方にはたまらない一品です。

また、旗艦店の「atelier京ばあむ」で人気の「京ばあむほうじ茶味」と「プレーンばあむ」が、お手軽なサイズになって「きょうこのみ店限定」で登場します。さらに、夏にぴったりの爽やかな香りと甘みのバランスが絶妙な新商品「パインばあむmini」を発売します（※）。

※「パインばあむmini」は、旗艦店のatelier京ばあむ（京都市南区）でも取り扱います

■特別感を演出する「atelier京ばあむ限定箱」でのご提供

京ばあむの抹茶だけmini

きょうこのみ店で取り扱う「京ばあむ」は、通常のパッケージとは異なる、日常使いにもギフトにも使っていただけるようにデザインした「atelier京ばあむ限定箱」です。京都駅の中ではきょうこのみ店だけでしか手に入らない特別な装いとなっています。

定番の京ばあむ京ばあむ

「atelier京ばあむ きょうこのみ店」は、京都の玄関口である京都駅から、世界一のバームクーヘンを目指す「atelier京ばあむ」の魅力を発信してまいります。そして、きょうこのみ店での出会いをきっかけに、京ばあむのおいしさと奥深さをさらに深く体験できる旗艦店の「atelier京ばあむ」へと、お客様の興味がつながる架け橋となるお店を目指してまいります。新しく生まれ変わる京都ポルタの「atelier京ばあむ きょうこのみ店」へ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■「atelier京ばあむ きょうこのみ店」おすすめベスト5

※価格はすべて税込みです

1．京ばあむの抹茶だけmini 702円

抹茶生地と豆乳生地の三層仕立ての京ばあむの抹茶部分にフォーカスした、「京ばあむの抹茶好き」におすすめのバームクーヘンです。きょうこのみ店の出店にあわせて開発しました。

〈きょうこのみ店限定・新商品〉

2．京ばあむほうじ茶味mini 702円

「atelier京ばあむ」で人気を誇る香ばしいほうじ茶味の京ばあむが、待望のミニサイズになりました。こだわりの京都素材を使用した、ほうじ茶生地と豆乳生地のコントラストが美しい三層のバームクーヘンです。

〈きょうこのみ店限定販売・新商品〉

3．京ばあむmini 702円

こだわりの製法と厳選された原料で作り上げた定番の「京ばあむ」を、お手軽なサイズでご用意しました。京都駅エリアでは初めての販売となります。

4．パインばあむmini 702円

夏らしさを詰め込んだ期間限定の新しい味わいです。

さわやかなパイナップルの香りと甘みのバランスが良く、暑い季節にもさっぱりとお召し上がりいただけるバームクーヘンです。パイナップルのペーストを、生地や生地の周りにかけるフォンダン（糖衣）にも使用した、夏を感じる一品です。

冷やしても美味しい、夏のバームクーヘンです。

〈季節限定商品〉

5．京ばあむ＜atelier 京ばあむ限定箱＞ 1,576円

日常使いにもギフトにも使っていただけるようにデザインした、atelier京ばあむ限定パッケージです。

京都駅ではきょうこのみ店限定の取り扱いです。

■店舗および取扱商品概要

店舗イメージパース

〈店舗名〉 atelier京ばあむ きょうこのみ店

〈オープン日〉 2026年7月1日（水）8:30

〈所在地〉 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902番地 京都ポルタB1F東エリア

〈営業時間〉 8:30～21:00

〈休業日〉 不定休 ※施設に準じます

JR京都駅 京都ポルタ地下街東エリアお土産ゾーン「きょうこのみ」内に新たに出店します。

【取り扱いラインアップ】

おすすめベスト5に加え、下記商品をラインアップします。

〈きょうこのみ店限定〉と記載のない商品は、旗艦店の「atelier京ばあむ」でも販売しております。

●miniばあむ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79693/table/137_1_3a203da6ab481670c26e70f84a76a893.jpg?v=202606250952 ]ショコラばあむmini珈琲ばあむminiレモンティーばあむminiプレーンばあむmini

●焼き菓子

【京都生まれのバームクーヘン「京ばあむ」とは】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79693/table/137_2_c141b86d33280b3c8aeac4c47d8d4ba0.jpg?v=202606250952 ]atelier京ばあむサブレ イメージ宇治抹茶ラングドシャ イメージ

「京ばあむ」は、“新しい京都ならではの洋菓子をつくりたい”との想いから、2008年に販売を開始しました。宇治抹茶と豆乳の三層が色鮮やかな京都発のバームクーヘンとして、発売以来、多くの方にお買い求めいただく京都土産へと成長しています。

京ばあむでは、「生産者の顔がわかる原料で商品をつくりたい」という想いから、契約農家で栽培された宇治抹茶を使用しています。宇治抹茶に煎茶を合わせた抹茶生地と、京都の地下水で仕込んだ京都産豆乳の生地を重ねました。小麦粉はしっとりとした食感を生む北海道産を使用しており、しっとりほわほわ食感が特長です。

「京ばあむ」について詳しくはこちら :https://kyobaum.com/

■「atelier京ばあむ」とは

2023年11月京都市南区にオープンした、ショップ・工場・カフェを併設し、随所に「京都」「抹茶」「バームクーヘン」を感じる仕掛けを盛り込んだ、京都最大級のお菓子のミュージアムです。京ばあむを製造する様子は、2階の工場見学通路より無料で見学できます。抹茶のミニバームクーヘンを焼き上げる体験プログラムや季節限定のイベントなどを実施しています。

令和7年度「食文化ミュージアム」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka/foodculture/foodculturemuseum/hasshin_shisetsu/)認定

〈所在地〉 京都市南区西九条高畠町１

〈営業時間〉 【1階ショップ・2階工場見学】 10:00～18:00、

【3階カフェ】 <平日> 11:00～18:00（L.O.17:30）、<土日祝>10:00～18:00（L.O.17:30）

〈定休日〉 無休

〈電話〉075-585-3795

〈オフィシャルサイト・SNS〉

・公式サイト https://kyobaum.com/atelier/

・Instagram @kyo_baum(https://www.instagram.com/kyo_baum/)

・X @kyo_baum(https://x.com/kyo_baum)

株式会社美十

株式会社美十は、「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」や「京ばあむ」をはじめとした観光みやげ事業に加え、“食”のフィールドにおいても幅広い事業展開を目指し、新たな挑戦を続けています。



会 社 名：株式会社 美十

本社所在地：京都市南区西九条高畠町35-2

設 立 ：1965年（創業1938年）

URL ：https://www.bijuu.co.jp/

事業内容 ：観光みやげ事業/テーマパーク事業/OEM事業/ 洋菓子ブランド事業/海外事業

株式会社美十 主要展開ブランド