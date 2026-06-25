日本の包装機械市場、2034年までに52億2,000万米ドル超へ拡大と予測 ― 年平均成長率（CAGR）5.54%で推移

日本の包装機械市場、2034年までに52億2,000万米ドル超へ拡大と予測 ― 年平均成長率（CAGR）5.54%で推移