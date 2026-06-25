【実態調査】買取店のチラシ反響が売上につながらない店舗に共通する管理ミス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353269/images/bodyimage1】
■チラシで電話は鳴るのに、売上につながらない理由
買取店の集客では、新聞折込、ポスティング、地域フリーペーパー、催事案内チラシなど、紙媒体を今も活用している店舗は少なくありません。特に貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、金券、着物、骨董品などは、商圏内の高年齢層に直接届けやすく、GoogleマップやWeb広告だけでは接点を持ちにくい層に届くメリットがあります。ただし、問題は「チラシを配ったか」ではなく、その後の問い合わせを追えているかです。電話で金相場を聞かれた、LINEで品物写真だけ送られてきた、査定額を伝えたあと保留になった、出張買取の日程が未確定のまま止まった。こうした見込み客がメモ、Excel、スタッフの記憶に分散すると、せっかくの反響は売上に変わりにくくなります。
■反響管理が弱い店舗では、問い合わせ経路が残っていない
チラシ集客で最初に見るべきなのは、配布枚数や電話件数だけではありません。受付日時、顧客名、電話番号、LINE、問い合わせ経路、チラシの配布エリア、査定品目、来店予定、出張予定、担当者まで残っているかが重要です。たとえば「小金井市本町に配ったチラシから、金のネックレス査定が何件入り、何件が成約し、何件が保留になったか」が見えなければ、次回も同じ判断を繰り返すことになります。GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップ経由の来店、LINE査定、Web査定、電話問い合わせが混在している店舗ほど、チラシ単体の反響も見えにくくなります。
■査定後の保留客を追えないと、相見積もりに負けやすい
買取店では、査定だけして帰った顧客、他店と比較中の顧客、家族に相談すると言って保留になった顧客が必ず発生します。ここで再連絡予定日、査定金額、品目、担当者、成約・保留・キャンセル状況を残していないと、次の一手が打てません。ブランドバッグなら型番や状態、時計ならメーカーや保証書の有無、貴金属なら地金の種類やグラム数など、査定履歴が残っていれば「先日の18金ネックレスの件ですが、本日も相場を確認しております」と自然に再接触できます。反対に、紙メモやスタッフ個人のLINEに情報が残っているだけでは、担当者不在の日に対応が止まります。
■古物台帳・在庫・金庫管理が分断すると、店長依存が強くなる
チラシで来店数が増えても、成約後の管理が弱ければ現場負担は増えます。古物台帳情報、本人確認、買取品目、特徴、買取金額、在庫状況、販売状況、金庫内の貴金属や現金管理が別々に管理されていると、月末確認や複数店舗の数字確認に時間がかかります。Excel、スプレッドシート、POS、紙の古物台帳、金庫メモが分かれている店舗では、オーナーが見たい「店舗別売上」「担当者別成約率」「滞留在庫」「粗利」「キャンセル率」がすぐに出てきません。結果として、数字を把握しているのは店長だけ、という属人的な状態になりやすくなります。
■チラシの費用対効果は、成約率と再来店まで見て判断する
チラシ反響を正しく見るには、問い合わせ件数だけでなく、査定件数、成約率、キャンセル率、再連絡予定、リピート率、買取単価、粗利、在庫数、滞留在庫、店舗別売上まで確認する必要があります。さらに、チラシを見て電話をした顧客が、その後Googleマップの口コミを見て来店することもあります。Googleビジネスプロフィールでは、検索やGoogleマップで店舗を見つけたユーザーの行動を確認できるため、紙媒体とGoogleマップを別物として見るのではなく、来店前後の動線として整理する視点が必要です。口コミ投稿を依頼したい顧客、再来店につなげたい顧客も、顧客情報として残しておくべきです。
■チラシで電話は鳴るのに、売上につながらない理由
買取店の集客では、新聞折込、ポスティング、地域フリーペーパー、催事案内チラシなど、紙媒体を今も活用している店舗は少なくありません。特に貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、金券、着物、骨董品などは、商圏内の高年齢層に直接届けやすく、GoogleマップやWeb広告だけでは接点を持ちにくい層に届くメリットがあります。ただし、問題は「チラシを配ったか」ではなく、その後の問い合わせを追えているかです。電話で金相場を聞かれた、LINEで品物写真だけ送られてきた、査定額を伝えたあと保留になった、出張買取の日程が未確定のまま止まった。こうした見込み客がメモ、Excel、スタッフの記憶に分散すると、せっかくの反響は売上に変わりにくくなります。
■反響管理が弱い店舗では、問い合わせ経路が残っていない
チラシ集客で最初に見るべきなのは、配布枚数や電話件数だけではありません。受付日時、顧客名、電話番号、LINE、問い合わせ経路、チラシの配布エリア、査定品目、来店予定、出張予定、担当者まで残っているかが重要です。たとえば「小金井市本町に配ったチラシから、金のネックレス査定が何件入り、何件が成約し、何件が保留になったか」が見えなければ、次回も同じ判断を繰り返すことになります。GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップ経由の来店、LINE査定、Web査定、電話問い合わせが混在している店舗ほど、チラシ単体の反響も見えにくくなります。
■査定後の保留客を追えないと、相見積もりに負けやすい
買取店では、査定だけして帰った顧客、他店と比較中の顧客、家族に相談すると言って保留になった顧客が必ず発生します。ここで再連絡予定日、査定金額、品目、担当者、成約・保留・キャンセル状況を残していないと、次の一手が打てません。ブランドバッグなら型番や状態、時計ならメーカーや保証書の有無、貴金属なら地金の種類やグラム数など、査定履歴が残っていれば「先日の18金ネックレスの件ですが、本日も相場を確認しております」と自然に再接触できます。反対に、紙メモやスタッフ個人のLINEに情報が残っているだけでは、担当者不在の日に対応が止まります。
■古物台帳・在庫・金庫管理が分断すると、店長依存が強くなる
チラシで来店数が増えても、成約後の管理が弱ければ現場負担は増えます。古物台帳情報、本人確認、買取品目、特徴、買取金額、在庫状況、販売状況、金庫内の貴金属や現金管理が別々に管理されていると、月末確認や複数店舗の数字確認に時間がかかります。Excel、スプレッドシート、POS、紙の古物台帳、金庫メモが分かれている店舗では、オーナーが見たい「店舗別売上」「担当者別成約率」「滞留在庫」「粗利」「キャンセル率」がすぐに出てきません。結果として、数字を把握しているのは店長だけ、という属人的な状態になりやすくなります。
■チラシの費用対効果は、成約率と再来店まで見て判断する
チラシ反響を正しく見るには、問い合わせ件数だけでなく、査定件数、成約率、キャンセル率、再連絡予定、リピート率、買取単価、粗利、在庫数、滞留在庫、店舗別売上まで確認する必要があります。さらに、チラシを見て電話をした顧客が、その後Googleマップの口コミを見て来店することもあります。Googleビジネスプロフィールでは、検索やGoogleマップで店舗を見つけたユーザーの行動を確認できるため、紙媒体とGoogleマップを別物として見るのではなく、来店前後の動線として整理する視点が必要です。口コミ投稿を依頼したい顧客、再来店につなげたい顧客も、顧客情報として残しておくべきです。