【2026年完全版】MacでPhotoshopが重い原因と今すぐできる改善策｜Mチップ対応
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Dr.Buho Inc.はこのたび、Macクリーナー「BuhoCleaner」の新バージョンをリリースしました。本バージョンでは、Photoshopのキャッシュクリア機能および重複ファイル、大容量ファイルの削除機能を最適化しました。これにより、キャッシュの蓄積、大容量素材などによってPhotoshopの動作が重くなる問題を改善し、より快適なMac環境づくりをサポートします。
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
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MacでPhotoshopを使っていると、こんなイライラを感じたことはありませんか。
・液化フィルターを使うたびにカクついて、顔のラインひとつ調整できない。
・Camera Rawで露出スライダーを動かしても、0.5秒遅れでカクッと反応する。
・5000pxの写真素材をドラッグ＆ドロップしたとたん、虹色グルグルが止まらなくなる。
・2時間作業を続けただけで、レイヤー切り替えに3秒待たされる。
・ペンタブで線を引いたのに、カーソルがワンテンポ遅れてついてくる。
実はこれらは、Macのスペック不足だけが原因ではありません。最新のM4 Max MacBook Proでも、設定ひとつで同じ症状が起きます。Adobe公式コミュニティには、64GB搭載MacなのにPhotoshopが重いという報告が絶えません。
なぜ、こんなことが起きるのでしょう。
結論から言うと、Apple Silicon Macのユニファイドメモリと、Photoshopのデフォルト設定にはズレがあります。
Photoshopのデフォルトのメモリ割り当て（70%）は、CPU用メモリとGPU用VRAMが別々だったIntel Mac時代に設計されたものです。一方、Apple SiliconはCPUとGPUが同じメモリプールを共有するユニファイドメモリで、70%をPhotoshopに割り当てると、GPUが使えるメモリが不足し、かえって描画速度が落ちるケースがあります。Adobe Communityでは、M4 Pro（64GB）で70%設定時に200GBの仮想メモリ消費が発生し、50～60%に下げて解決した報告もあります。
とくに16GB/24GBのMacでは、このズレの影響が顕著です。
この記事ではMacでPhotoshopが重い原因と今すぐできる改善策を解説します。読み終えたときには、「なぜ遅かったのか」の原因がクリアになり、今日からすぐに?せる設定変更で、作業速度が目に見えて変わります。
【30秒診断】Photoshopが重い本当の原因
Photoshopが重くなる原因は、じつに多様です。メモリ不足、GPU設定の不備、macOSとの相性、Photoshop自体のバグなど、原因は多岐に渡ります。そこで次のものを参考にして、Macにピッタリの原因と解決策を特定できます。
macOSをアップデートした直後に重くなったのなら、原因はほぼ確実にOSとPhotoshopの互換性です。Photoshopをアップデートした直後なら、原因はPS本体のバグまたは設定ファイルの破損です。安定版へのダウングレード方法で解決できます。
作業中にだんだん重くなるのなら、メモリ・キャッシュ・ヒストリーの蓄積が原因です。その時、キャッシュクリア、メモリ割り当ての最適化、ヒストリーの数字の調整で問題を改善できます。
Macを買った当初からずっと重いのなら、設定がスペックに見合っていない可能性があります。設定を見直して設定します。
使い方コツ：数字でメモリ不足か確認しよう
Photoshopには、いま自分がメモリ不足かどうかを数値で教えてくれる機能があります。
Dr.Buho Inc.はこのたび、Macクリーナー「BuhoCleaner」の新バージョンをリリースしました。本バージョンでは、Photoshopのキャッシュクリア機能および重複ファイル、大容量ファイルの削除機能を最適化しました。これにより、キャッシュの蓄積、大容量素材などによってPhotoshopの動作が重くなる問題を改善し、より快適なMac環境づくりをサポートします。
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
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MacでPhotoshopを使っていると、こんなイライラを感じたことはありませんか。
・液化フィルターを使うたびにカクついて、顔のラインひとつ調整できない。
・Camera Rawで露出スライダーを動かしても、0.5秒遅れでカクッと反応する。
・5000pxの写真素材をドラッグ＆ドロップしたとたん、虹色グルグルが止まらなくなる。
・2時間作業を続けただけで、レイヤー切り替えに3秒待たされる。
・ペンタブで線を引いたのに、カーソルがワンテンポ遅れてついてくる。
実はこれらは、Macのスペック不足だけが原因ではありません。最新のM4 Max MacBook Proでも、設定ひとつで同じ症状が起きます。Adobe公式コミュニティには、64GB搭載MacなのにPhotoshopが重いという報告が絶えません。
なぜ、こんなことが起きるのでしょう。
結論から言うと、Apple Silicon Macのユニファイドメモリと、Photoshopのデフォルト設定にはズレがあります。
Photoshopのデフォルトのメモリ割り当て（70%）は、CPU用メモリとGPU用VRAMが別々だったIntel Mac時代に設計されたものです。一方、Apple SiliconはCPUとGPUが同じメモリプールを共有するユニファイドメモリで、70%をPhotoshopに割り当てると、GPUが使えるメモリが不足し、かえって描画速度が落ちるケースがあります。Adobe Communityでは、M4 Pro（64GB）で70%設定時に200GBの仮想メモリ消費が発生し、50～60%に下げて解決した報告もあります。
とくに16GB/24GBのMacでは、このズレの影響が顕著です。
この記事ではMacでPhotoshopが重い原因と今すぐできる改善策を解説します。読み終えたときには、「なぜ遅かったのか」の原因がクリアになり、今日からすぐに?せる設定変更で、作業速度が目に見えて変わります。
【30秒診断】Photoshopが重い本当の原因
Photoshopが重くなる原因は、じつに多様です。メモリ不足、GPU設定の不備、macOSとの相性、Photoshop自体のバグなど、原因は多岐に渡ります。そこで次のものを参考にして、Macにピッタリの原因と解決策を特定できます。
macOSをアップデートした直後に重くなったのなら、原因はほぼ確実にOSとPhotoshopの互換性です。Photoshopをアップデートした直後なら、原因はPS本体のバグまたは設定ファイルの破損です。安定版へのダウングレード方法で解決できます。
作業中にだんだん重くなるのなら、メモリ・キャッシュ・ヒストリーの蓄積が原因です。その時、キャッシュクリア、メモリ割り当ての最適化、ヒストリーの数字の調整で問題を改善できます。
Macを買った当初からずっと重いのなら、設定がスペックに見合っていない可能性があります。設定を見直して設定します。
使い方コツ：数字でメモリ不足か確認しよう
Photoshopには、いま自分がメモリ不足かどうかを数値で教えてくれる機能があります。