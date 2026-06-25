EpiVax、研究所の拡張と、NAMに重点を置いた効率化されたインビトロサービスの提供を発表





ロードアイランド州プロビデンス, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- 免疫原性リスク評価の分野で業界をリードするEpiVax, Inc.は、ロードアイランド州プロビデンスにある本社における実験施設の拡張を発表しました。改装された施設により、同社の実験室面積は 2倍以上に拡大 し、このCROが高度な免疫学的試験を支援する能力が強化されました。この投資は、従来の動物モデルではヒトに関連する免疫原性の測定値を提供することが困難であるという限界を踏まえ、免疫原性リスクを評価するための、統合的かつヒトに関連性の高い「新しいアプローチ手法（NAMs）」に対する需要が高まっていることを反映したものです。

世界の規制当局のガイダンスに基づき、NAMは、生物学的製剤、ペプチド、新興治療法、ジェネリック医薬品／バイオシミラー、および重要品質特性（CQA）に関する前臨床免疫原性リスク評価の中心的な要素となっています。免疫原性は、単に後期臨床試験における観察結果としてのみ捉えるべきではなく、むしろ、メカニズムに基づいたヒトに関連するリスクの連続体として捉えるべきです。そうすることで、統合されたインシリコおよびインビトロシステムを用いて、臨床試験前の段階で、さらには開発の全過程を通じて早期に評価を行い、免疫活性化の特定の構成要素を解明し、最適化された生物分析戦略および臨床戦略の策定に役立てることができます。

業界最高水準のインシリコ免疫原性リスク評価ツール、自然免疫および獲得免疫反応の評価に適した包括的なインビトロ・アッセイ群、著名な専門家チーム、そして今回拡充された実験室の受入能力を備え、 EpiVaxは、治療薬開発企業にとって、NAMを中心とした多角的な免疫原性リスク評価（IRA）を行う上で、最適な「ワンストップショップ」パートナーとしての地位を確立しています。

EpiVaxの研究所では、ヒト全血、PBMC、および樹状細胞などの特殊な抗原提示細胞を用いた評価を支援しています。このプラットフォームアッセイは、スケーラブルかつモジュール式であり、開発段階、治療法、処理能力、および検討中の免疫学的課題に合わせて設計されています。フェノタイピング、増殖、サイトカイン分泌の測定結果を通じて細胞の活性化を評価し、免疫関連のリスクが自然免疫および獲得免疫応答のさまざまな側面に及ぼす影響を評価します。

これらのカスタマイズされたアッセイは、EpiVaxのインシリコ解析（ISPRIツールキット）を補完する知見を提供し、直交する手法を組み合わせた包括的なリスク評価を可能にするとともに、ワークフローの効率化、データの一貫性、そして包括的な科学的連携というメリットをもたらします。

EpiVaxは、汎用ペプチド製品向けのPANDAスクリーニング・フレームワークを含め、多段階のインシリコおよびインビトロによる免疫原性リスク評価アプローチの適用において、確かな実績を有しています。このアプローチでは、計算解析と対象を絞ったインビトロ手法を統合し、配列およびCQAに起因するリスクを評価するとともに、参照製品との比較可能性を確立しています。EpiVaxは近年、このフレームワークを活用して16件以上の世界的な規制当局への申請を成功に導いており、変化し続ける規制当局の期待に沿った、厳格かつ作用機序に基づいたIRA（免疫反応評価）を可能にするうえで、その有効性を実証しています。

「EpiVaxは、創薬開発者が創薬の初期段階から商品化に至るまで、より情報に基づいたデータ主導の意思決定を行えるよう、ヒトに関連性の高い計算機シミュレーションおよび免疫細胞を用いたIRAソリューションの提供を目指しています」と、EpiVaxの最高科学責任者（CSO）であるVibha Jawa博士は述べています。「当研究所の拡張により、この目標に向けてパートナー各社を、これまで以上に効率的に支援できるようになります。」

EpiVaxについて

EpiVaxは、生物製剤開発企業と提携し、製品のライフサイクル全体にわたる免疫原性リスクの管理を支援しています。 深い科学的専門知識を活かし、業界をリードするインシリコ解析やインビトロ手法を適用することで、実用的なデータから得られる知見は、パートナー企業が不確実性を低減し、リスクを軽減し、リソースをより効率的に活用しながら、より安全で効果的な治療法に向けた規制対応済みの戦略を構築するのに役立ちます。 www.epivax.com

メディア連絡先：

Sarah Moniz、事業開発・マーケティング担当ディレクター

smoniz@epivax.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/542055/EpiVax_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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