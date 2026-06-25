Google検索AIがアクション俳優・大東賢を紹介―少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手、アームレスリング日本王者の経験から生まれた「力現道」とパワー系アクション
Google検索AIの「アクション俳優」検索において、アクション俳優・大東賢が、日本を代表するアクション俳優とともに紹介されました。
検索AIの回答では、大東賢について、「少林寺拳法やフルコンタクト空手など多彩な武道経験を持ち、日本独自に進化した『パワー系アクション俳優』の先駆者として注目されている」
と紹介されています。
アクション俳優・大東賢は少年時代から少林寺拳法を学び、中学生の頃には初段を取得。一般部の指導も行うなど、早くから武道の技術と精神を学んできました。その後、少林寺拳法弐段を取得し、市民大会での優勝や関西大会への出場も経験しています。
また、大学時代には日本拳法三段の資格を持ち選手監督を務めた兄・大東学氏とともに日本拳法の練習に励み、実戦的な技術や精神力を学びました。さらに高校時代にはフルコンタクト空手の試合にも出場し、打撃格闘技の厳しさや迫力を体感しました。
そしてアームレスリングでは日本王者となり、国内外の強豪選手との対戦を経験。武道と競技スポーツの双方で培った経験が、現在のアクション俳優としての活動につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353562/images/bodyimage1】
こうした少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手、そしてアームレスリング日本王者としての経験を融合して生まれた考え方が、１９９８年にアクション俳優・大東賢が創始した「力現道（りきげんどう）―力を現す道―」です。
力とは単なる筋力ではなく、精神力、継続力、挑戦する勇気、人間が持つ可能性そのものを意味しています。
この理念は映画制作やアクション表現にも反映され、パワー系アクションとして、現在のパワー系アクション俳優・大東賢の活動の原点となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353562/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢が主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、武道や格闘技で培った精神性と、アームレスリング日本王者として鍛え上げた力強さを融合した独自のアクション表現に挑戦しました。
また近年は、アクション俳優として日本武道空手道選手権大会の来賓席にも招待されています。同大会は、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』に特別声優出演した 藤岡弘、 氏が名誉会長を務め、梁山泊空手総帥の 富樫宜弘 氏が代表理事を務める武道大会として知られています。
今回のGoogle検索AIでの掲載は、長年培ってきた武道経験とアクション俳優としての活動が、インターネット上でも認識され始めていることを示す一例といえるでしょう。
今後もパワー系アクション俳優・大東賢は、「力現道―力を現す道―」の理念のもと、日本独自のパワー系アクションを追求し、アクション俳優として新たな可能性に挑戦してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353562/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353562/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
検索AIの回答では、大東賢について、「少林寺拳法やフルコンタクト空手など多彩な武道経験を持ち、日本独自に進化した『パワー系アクション俳優』の先駆者として注目されている」
と紹介されています。
アクション俳優・大東賢は少年時代から少林寺拳法を学び、中学生の頃には初段を取得。一般部の指導も行うなど、早くから武道の技術と精神を学んできました。その後、少林寺拳法弐段を取得し、市民大会での優勝や関西大会への出場も経験しています。
また、大学時代には日本拳法三段の資格を持ち選手監督を務めた兄・大東学氏とともに日本拳法の練習に励み、実戦的な技術や精神力を学びました。さらに高校時代にはフルコンタクト空手の試合にも出場し、打撃格闘技の厳しさや迫力を体感しました。
そしてアームレスリングでは日本王者となり、国内外の強豪選手との対戦を経験。武道と競技スポーツの双方で培った経験が、現在のアクション俳優としての活動につながっています。
こうした少林寺拳法、日本拳法、フルコンタクト空手、そしてアームレスリング日本王者としての経験を融合して生まれた考え方が、１９９８年にアクション俳優・大東賢が創始した「力現道（りきげんどう）―力を現す道―」です。
力とは単なる筋力ではなく、精神力、継続力、挑戦する勇気、人間が持つ可能性そのものを意味しています。
この理念は映画制作やアクション表現にも反映され、パワー系アクションとして、現在のパワー系アクション俳優・大東賢の活動の原点となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353562/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢が主演・監督作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、武道や格闘技で培った精神性と、アームレスリング日本王者として鍛え上げた力強さを融合した独自のアクション表現に挑戦しました。
また近年は、アクション俳優として日本武道空手道選手権大会の来賓席にも招待されています。同大会は、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』に特別声優出演した 藤岡弘、 氏が名誉会長を務め、梁山泊空手総帥の 富樫宜弘 氏が代表理事を務める武道大会として知られています。
今回のGoogle検索AIでの掲載は、長年培ってきた武道経験とアクション俳優としての活動が、インターネット上でも認識され始めていることを示す一例といえるでしょう。
今後もパワー系アクション俳優・大東賢は、「力現道―力を現す道―」の理念のもと、日本独自のパワー系アクションを追求し、アクション俳優として新たな可能性に挑戦してまいります。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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