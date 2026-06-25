「粉末油脂市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはGrand View Researchの英文調査報告書「粉末油脂市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年-Powdered Fats Market Size, Share & Trends Analysis Report」の販売を2026年6月25日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界の粉末油脂市場規模は2025年に25億米ドルと評価され、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2026年の26億米ドルから2033年には37億米ドルに達するとGrand View Researchでは予測しています。2025年時点では、アジア太平洋地域が世界市場の35.0%という最大の収益シェアを占めました。食品用途におけるより健康的な油脂への需要拡大や、栄養製品の配合における粉末油脂の採用増加を背景に、同市場は予測期間を通じて大幅な成長を遂げると見込まれています。
市場の主な動向とインサイト
●原料別：パーム油・パーム核油セグメントが、2025年に34.4%という最大の収益シェアを占めました。
●加工技術別：噴霧乾燥（スプレードライ）セグメントが、2025年に75.8%という最大の収益シェアを占め、市場を主導しました。
●用途別：乳製品および非乳製品セグメントが、2026年から2033年にかけて5.7%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。
地域別のハイライト
●最大の地域市場：アジア太平洋地域（2025年時点で収益シェア35.0%）
●国別：2025年時点で中国が最大の市場シェアを占めました。
食品業界、とりわけベーカリー製品市場において、健康に良い脂肪分への需要が高まっています。この傾向を牽引しているのは、植物由来、クリーンラベル（簡潔で分かりやすい原材料表示）、低脂肪、あるいはオーガニックといった特性を持ちつつ、満足感や贅沢な味わいも兼ね備えた食品を求める消費者の志向です。消費者は自身の食品選びに対して意識を強めており、独自の食感や風味といった体験を求めると同時に、クリーンラベル、植物性原料、栄養成分、持続可能性といった要素を重視するようになっています。その結果、粉末油脂、特にヒマワリ油やココナッツ油といった人気の高い油脂を原料とする製品への関心が高まっています。
本レポートでは、2021年から2033年にかけて、世界、地域、国別の収益成長を予測するとともに、各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会を分析しています。Grand View Researchは本調査において、世界の粉末油脂市場を、原料、加工技術、用途、および地域に基づいて区分しています。
本調査では、粉末油脂市場における以下の主要企業を取り上げています。
Kerry Group plc
Royal FrieslandCampina N.V.
Aarkay Food Products Ltd.
Insta Foods
Castle Dairy s.a.
Zeon Lifesciences Ltd.
LUS Health Ingredients BV
Hill Natural Extract
Tiba Starch & Glucose Manufacturing Co. S.A.E
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353571/images/bodyimage1】
レポート概要
粉末油脂市場 - 原料別（パーム・パーム核、ココナッツ）、加工技術別（噴霧乾燥、ドラム乾燥）、用途別（乳製品・非乳製品、ベーカリー・菓子）、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Powdered Fats Market Size, Share & Trends Analysis Report By Source (Palm & Palm Kernel, Coconut), By Processing Technology (Spray Drying, Drum Drying), By Application (Dairy & Non-Dairy Products, Bakery & Confectionary), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-powdered-fats/
お問合せ先
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界の粉末油脂市場規模は2025年に25億米ドルと評価され、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2026年の26億米ドルから2033年には37億米ドルに達するとGrand View Researchでは予測しています。2025年時点では、アジア太平洋地域が世界市場の35.0%という最大の収益シェアを占めました。食品用途におけるより健康的な油脂への需要拡大や、栄養製品の配合における粉末油脂の採用増加を背景に、同市場は予測期間を通じて大幅な成長を遂げると見込まれています。
市場の主な動向とインサイト
●原料別：パーム油・パーム核油セグメントが、2025年に34.4%という最大の収益シェアを占めました。
●加工技術別：噴霧乾燥（スプレードライ）セグメントが、2025年に75.8%という最大の収益シェアを占め、市場を主導しました。
●用途別：乳製品および非乳製品セグメントが、2026年から2033年にかけて5.7%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。
地域別のハイライト
●最大の地域市場：アジア太平洋地域（2025年時点で収益シェア35.0%）
●国別：2025年時点で中国が最大の市場シェアを占めました。
食品業界、とりわけベーカリー製品市場において、健康に良い脂肪分への需要が高まっています。この傾向を牽引しているのは、植物由来、クリーンラベル（簡潔で分かりやすい原材料表示）、低脂肪、あるいはオーガニックといった特性を持ちつつ、満足感や贅沢な味わいも兼ね備えた食品を求める消費者の志向です。消費者は自身の食品選びに対して意識を強めており、独自の食感や風味といった体験を求めると同時に、クリーンラベル、植物性原料、栄養成分、持続可能性といった要素を重視するようになっています。その結果、粉末油脂、特にヒマワリ油やココナッツ油といった人気の高い油脂を原料とする製品への関心が高まっています。
本レポートでは、2021年から2033年にかけて、世界、地域、国別の収益成長を予測するとともに、各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会を分析しています。Grand View Researchは本調査において、世界の粉末油脂市場を、原料、加工技術、用途、および地域に基づいて区分しています。
本調査では、粉末油脂市場における以下の主要企業を取り上げています。
Kerry Group plc
Royal FrieslandCampina N.V.
Aarkay Food Products Ltd.
Insta Foods
Castle Dairy s.a.
Zeon Lifesciences Ltd.
LUS Health Ingredients BV
Hill Natural Extract
Tiba Starch & Glucose Manufacturing Co. S.A.E
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353571/images/bodyimage1】
レポート概要
粉末油脂市場 - 原料別（パーム・パーム核、ココナッツ）、加工技術別（噴霧乾燥、ドラム乾燥）、用途別（乳製品・非乳製品、ベーカリー・菓子）、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Powdered Fats Market Size, Share & Trends Analysis Report By Source (Palm & Palm Kernel, Coconut), By Processing Technology (Spray Drying, Drum Drying), By Application (Dairy & Non-Dairy Products, Bakery & Confectionary), By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-powdered-fats/
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TEL：044-872-8755
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