【開催内容】吉日カレンダー2026年7月版 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【公開日時】2026年6月24日～2026年7月31日終了予定 【開催場所】特設ページ（https://zired.net/lucky-day-2026_07/） 【参加方法】特設ページ内からカレンダーをダウンロード 2026年6月24日、占い専門メディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は、『吉日カレンダー2026年7月版』をリリースしました。 利用者は、縁起のいい吉日入りのカレンダーをダウンロードすることができ、行動をするために最適な日取りを一覧で確認することができます。 一粒万倍日などの開運日に加え、六曜も記入されており、吉日を複合多角的に判断をするように作られています。 なおこのカレンダーコンテンツは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などからも閲覧ダウンロード保存が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

7月7日(火)は一粒万倍日と巳の日、天恩日、友引が重なるスーパーラッキーday

https://zired.net/lucky-day-2026_07/

お金にまつわるラッキーアクションは、ぜひとりたい日。弁財天様へのお参り、銭洗いをしたうえで、宝くじや財布の購入ができればベスト。 平日なのでそこまではできないという場合も、せめて小銭をきれいな水で洗い、財布を整理すると良いでしょう。1円でも貯金箱に入れるのもおすすめです。 その他、開店やプロジェクトの始動、引っ越し、地鎮祭等にも向く日。不動産の契約や、ローンを組む日に充てるのも良いでしょう。 朝早いうちか、いっそ夕方近い午後に動くのがおすすめです。 特に用事や、望むことがない場合は、夕食で誰かにドリンク1杯だけでもおごってみて。 お菓子を1つ分ける程度でもOKです。良い運や、うれしい展開を招き入れます。

7月の縁起の良い開運日がひと目でわかる！吉日カレンダー画像

開運カレンダーに掲載の吉日一覧

大明日：ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。 母倉日：縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。 一粒万倍日：開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。 天恩日：祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。 天赦日：年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。 巳の日：12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。 己巳の日：巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。 寅の日：人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。 鬼宿日：結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。 月徳日：基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

占いメディアzired（ジレット）

占いの情報を専門的に扱うWebメディアです。2016年11月より運営を続け、現在は手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を実施。月間閲覧数は300万PVを超えます。

吉日カレンダーの使い方

使い方はとても簡単。確認したい日取りをカレンダーでチェックするだけです。カレンダーを印刷してお部屋に貼っても、デジタルでスマホへの画像保存や待受画像にしてもOKです。

大明日、母倉日、天恩日が重なる【7月4日】

ここまでの流れを切り替えたい方にはチャンスデイ。新しいことを始めたり、やり方を帰る日にしてみましょう。 宝くじならば、買ったことのないものを買ったり、枚数をいつもと変えてみる。仕事ならば、手順や見直しの段階を変えてみる。新しい情報を仕入れる。こういったことが良い運を呼び込みます。 お金に関わるところならば、口座開設や貯金を始めることがおすすめ。本を1冊買って、読み込むのもラッキーアクションです。 その他、服やアクセサリー、仕事道具等の新調をしても良いでしょう。 できれば、昼時に買い物や新しいことをしてみるのが運を生かすコツ。また、身近な場所にこそツキがあります。近所の神社やお寺にお参りするのも良い日です。

大明日と月徳日と大安が重なる【7月9日】

大安以外はあまり知られていない吉日が重なります。ですが、この日の組み合わせならば、何をしてもツキが味方するラッキーデイ。遮るものもありません。 平日ではありますが、挙式や入籍、建築、引っ越し、開店、事業の登記等、人生の大きなイベントにも向く日。不動産や車等の購入にもおすすめの日です。 もちろん、宝くじや財布の購入もOK。前向きな行動全てにツキがあるので、婚活やスクールの入会等にも活用できます。 都合がつけば、開運旅行や仕事終わりのお出掛けをするのもおすすめ。神社やお寺への参拝はもちろん、好奇心を満たせる場に行きましょう。 仕事終わりに限らず、何時に動いてもOK。小さな発見が、新たな展開を呼び込むでしょう。

株式会社リーチゼム

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