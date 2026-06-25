まつ毛＆眉毛の情報サイト「眉毛とまつ毛の専門店」を運営する株式会社アイムは、眉毛サロンの利用実態について、一般女性を対象にアンケート調査を実施しました。





近年、SNSや美容トレンドの影響により「眉毛で顔の印象が変わる」という認識が広がり、セルフケアだけでなくプロの手による眉毛サロン利用への関心が高まっています。

一方で、「料金が気になる」「どんな仕上がりになるか不安」といった理由から、利用をためらう声も少なくありません。そこで、実際にサロンを利用したことがある人の満足度や料金感、未経験者が利用しない理由など、リアルな意見をまとめました。





＜眉毛とまつ毛の専門店＞ https://esthesearch.com/





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調査概要

調査対象：20～50歳の男女

調査人数：205名

調査方法：インターネットアンケート

調査時期：2026年4月1日～5月23日

調査機関：眉毛とまつ毛の専門店









【Q1. 眉毛サロンを利用したことがありますか？】





アンケート(1)





＜アンケート結果＞

・現在も定期的に利用している …12.3％

・過去に利用したことがある(今は利用していない)…18.7％

・利用したことはないが興味はある …41.5％

・利用したことがなく興味もない …27.5％





今回の調査では、眉毛サロンを「現在も定期的に利用している」と答えた人は12.3％、「過去に利用したことがある」と答えた人は18.7％という結果になり、利用経験者は合わせて約3割という結果となりました。





SNSや美容メディアで眉毛サロンの存在が日常的に取り上げられるようになった現在、想像していたよりも利用経験者の割合は控えめな印象を受けます。一方で、「利用したことはないが興味はある」と答えた人が41.5％にのぼり、最も多い回答となった点は注目すべきポイントです。

つまり、4割以上の人が「気になってはいるけれど、まだ一歩を踏み出せていない」という潜在層であることが明らかになりました。





一方で、「利用したことがなく興味もない」と回答した人は27.5％にとどまり、眉毛サロンに対して全く関心がない層は少数派であることもわかりました。これは、近年の美容意識の高まりや「眉で顔の印象が決まる」という認識が、幅広い層に浸透していることを示しているでしょう。









【Q2.(利用経験者へ)眉毛サロンに通う頻度はどのくらいですか？】





アンケート(2)





＜アンケート結果＞

月1回以上 …14.2％

2～3ヶ月に1回…31.8％

半年に1回 …18.5％

年に1回程度 …13.7％

不定期 …21.8％





眉毛サロン利用経験者に通う頻度を尋ねたところ、最も多かった回答は「2～3ヶ月に1回」で31.8％となりました。眉毛の生え変わりサイクルは約3～4ヶ月と言われており、ちょうど形が崩れ始めるタイミングと一致します。多くの利用者が、自身の眉毛の状態を見ながら自然なペースで通っていることがうかがえる結果となりました。





次いで多かったのが「不定期」で21.8％。この層は、特定のサイクルを決めずに、結婚式やデート、写真撮影といったイベント前や、自分で整えるのが難しくなったタイミングで利用するスタイルだと考えられます。





注目したいのは、「月1回以上」と回答した熱心なリピーター層が14.2％存在したことです。眉毛サロンの料金相場を踏まえると、月1ペースで通うには年間約5～10万円程度のコストがかかる計算になります。それでも通い続ける人が一定数いるという事実は、眉が顔全体の印象を左右する重要なパーツであるという認識が深く根付いていることの表れと言えるでしょう。





一方で、「半年に1回」が18.5％、「年に1回程度」が13.7％と、比較的低頻度の利用者も合わせて3割を超える結果に。一度プロに形を作ってもらえば、しばらくはその形をなぞる形で自宅ケアできるため、コストパフォーマンスを重視する層に支持されている可能性もあるでしょう。





結論として、眉毛サロンの利用スタイルは「毎月通うヘビーユーザー」から「年に数回のメンテナンス派」まで実に多様で、ライフスタイルや予算、美容への価値観に応じて柔軟に使い分けられていることが明らかになりました。









【Q3.(利用経験者へ)眉毛サロン1回あたりの料金はいくらですか？】





アンケート(3)





＜アンケート結果＞

3,000円未満 …5.2％

3,000～5,000円 …42.6％

5,000～8,000円 …33.1％

8,000～10,000円…12.4％

10,000円以上 …6.7％





眉毛サロン1回あたりの料金について尋ねたところ、最も多かった回答は「3,000～5,000円」で42.6％となりました。次いで「5,000～8,000円」が33.1％となり、5,000円以下の比較的リーズナブルな価格帯で通う人が利用者全体の半数近くを占める結果となりました。





特に「3,000～5,000円」が最多となった背景には、近年の眉毛サロンチェーン店の急増や、学生向けプラン・初回トライアル価格を打ち出すサロンの増加があると考えられます。SNSで「学割で4,000円台で通えた」「初回限定でこの価格は神」といった情報が拡散されている影響もあり、若年層を中心に「眉毛サロン＝手の届く美容」という認識が広がっているのでしょう。





また、「3,000円未満」と回答した5.2％の層については、フルメニューのワックス脱毛＋デザインではなく、シンプルな眉カットのみのライトメニューを利用しているケースが多いと推測されます。眉カット単体であれば、美容室のオプションメニューや一部のサロンで2,000円台から提供されているところもあります。





一方で、「8,000～10,000円」が12.4％、「10,000円以上」が6.7％と、高価格帯の利用者も一定数存在することがわかりました。この層は、ワックス脱毛だけでなく、眉毛パーマや眉毛カラーといった付加メニューを併用しているケースが多いと考えられます。これらをワックス脱毛と組み合わせると、トータルで1万円前後～1万円超になることも珍しくありません。





今回の結果から眉毛サロンの料金は「気軽に試せるライトユーザー層」「標準的なフルメニューを利用する中間層」「眉毛パーマ・カラーまで踏み込んだこだわり層」と、利用者の目的に応じてはっきりと棲み分けがなされていることが見えてきました。









【Q4. 眉毛サロンを利用する(したい)理由は何ですか？(複数回答可)】





アンケート(4)





＜アンケート結果(回答者に占める割合)＞

自分で整えるのが難しい …62.4％

似合う眉の形がわからない …54.8％

仕上がりのクオリティが高い…41.3％

トレンドの眉にしたい …23.6％

その他 …5.2％





眉毛サロンを利用する(したい)理由について複数回答で尋ねたところ、最も多かった回答は「自分で整えるのが難しい」で62.4％となり、利用者・利用希望者の6割以上がセルフケアに難しさを感じていることが明らかになりました。





次いで「似合う眉の形がわからない」が54.8％と続き、上位2つの理由はいずれも「自分一人で理想の眉を作ることへの不安」に直結する内容となっています。





3位の「仕上がりのクオリティが高い」が41.3％となった点も注目すべきポイントです。プロのデザイン技術による左右対称の美しい眉は、セルフケアでは再現できないクオリティと評価されている証拠です。





一方で、「トレンドの眉にしたい」と答えた人は23.6％にとどまり、約2割という結果になりました。トレンドを意識する層も一定数いるものの、メインの動機ではなく「付加的な要素」として捉えられている様子がうかがえます。





この回答結果から、眉毛サロンは「眉の悩みを解決する場所」として認識されており、セルフケアに不安を抱える人の受け皿になっていることがうかがえます。









【眉毛サロンに行くメリットは？全国で眉毛サロンを運営している“紬麦 -tsumugi-”のスタッフに聞いてみた】





ツムギ





眉毛は「顔の額縁」と呼ばれるほど、その方の印象を大きく左右する大切なパーツです。紬麦では、ただ流行の形に整えるのではなく、一人ひとりの骨格や雰囲気、なりたいイメージに合わせて、その方だけの「似合う眉」を一緒に作り上げることを大切にしています。

眉サロンに行くメリットは、大きく3つあると考えています。





1つ目は、セルフケアでは難しい仕上がりのクオリティです。プロの技術で実現する、左右対称の美しい眉は、ご自宅でのお手入れでは再現が難しい仕上がりです。





2つ目は、「似合う眉」をプロと一緒に見つけられることです。お客様の中には「自分にどんな眉が合うのかわからない」「いつも同じ形になってしまう」というお悩みを抱えている方が非常に多くいらっしゃいます。紬麦では、カウンセリングに十分な時間をかけ、お客様の骨格や目の位置、なりたい印象を丁寧にヒアリングした上で、その方に最適な眉のデザインをご提案しています。





3つ目は、毎日のメイク時間が大幅に短縮できることです。「朝のメイク時間が10分以上短くなった」「眉を描かなくても出かけられるようになった」というお声を多くいただいており、忙しい毎日を送る方にこそ眉サロンを体験していただきたいと思っています。





「眉サロンってちょっとハードルが高そう」と感じている方も、まずは気軽にカウンセリングだけでも受けてみてください。お客様の理想の眉を一緒に見つけるお手伝いができることを、スタッフ一同心より楽しみにしております。





紬麦 代表

Mai





mai





＜「紬麦 -tsumugi-」店舗情報＞

店舗場所： 池袋・吉祥寺・下北沢・高田馬場・武蔵小杉・溝の口・表参道・

福岡天神・福岡赤坂・福岡博多・名古屋栄・名古屋名駅

URL ： https://esthesearch.com/blog/special01/









【眉毛とまつ毛の専門店について】

全国の眉毛サロン、まつ毛サロン約20,000店舗を各都道府県、区市町村、さらに駅を含めて、ランキング形式でご紹介していくポータルサイトです。このポータルサイトでは、実際に店舗を利用された口コミや評判、アイリスト(施術スタッフ)が本当におすすめできる店舗情報をもとに並び替えを行い、ユーザーにさまざまな角度から選んでいただくことを目的にしています。









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