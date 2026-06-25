パーソナルエージェント株式会社(東京都練馬区)が運営する、保育士および幼稚園教諭等による保育施設の職場口コミサイト「保育士のミカタ」は、保育施設を運営する企業・法人向けの口コミ分析サービスの無料法人登録数が、2026年6月1日時点で445施設となり、400施設を突破したことをお知らせいたします。

あわせて、保育士と、保育園を運営する保育事業者とが、人材紹介会社を介さず直接、求人について相談しあえる「直接求人相談サービス」を展開していることをお知らせいたします。

この2つは、保育士からの口コミを“現場のリアルを映す有益な資源”として前向きに受け止め、職場づくりや採用に活かそうとする園が確実に増えていることを示しています。





保育士口コミ分析サービス445施設突破





■背景：保育士の“声”は、抑えるものから「活かす」ものへ

職場の口コミは、これまで「ネガティブな評価をどう抑えるか」という観点で語られがちでした。しかし「保育士のミカタ」の導入が広がる現場では、口コミを抑え込む対象としてではなく、現場のリアルな実態を映し出す“有益な資源”として前向きに活用する姿勢が定着しつつあります。

保育士が日々感じている働きやすさ、人間関係、業務負荷などの声は、運営者だけでは見えづらい現場の実態を映し出します。これらを可視化し、強みは採用広報で伝え、課題は改善につなげ、関心を持った保育士と直接つながる――この前向きなサイクルこそが、「選ばれる園」づくりの土台です。









■「無料」からはじめ、状況に合わせて深められる3ステップ

「保育士のミカタ」の保育法人向けサービスは、無料の口コミ分析を入口に、自園の状況に応じて「見える化→改善→直接つながる」を段階的に進められるラインナップになっています。今回突破した445施設は、その第一歩である無料法人登録の広がりです。





保育士口コミは有益な経営資源





【STEP 1｜見える化】――自園の強み・弱みを把握する(無料で開始可能)

最初の一歩が、自園の「見える化」です。無料の法人登録では、運営施設に投稿された口コミの分析、口コミ投稿の通知、一部口コミの閲覧が費用0円で利用できます。口コミカテゴリー(人間関係/残業/給与/働きやすさ 等)ごとに保育業界全体の評価点数の平均値と比較でき、

●自園の弱み・弱点(改善優先領域)

●求職者に伝えるべき自園の強み・長所

を数値と視覚的な表示で把握できます。さらに、より詳細な分析を行いたい園向けには、踏み込んだ口コミ分析が可能な有料プランも用意しています。





(例)「残業」は業界平均より低く“働きやすさ”が強み/一方で「研修」は業界平均より低く、改善優先領域として把握できる――といった形で、強み・弱みを一目で確認可能。

※口コミ投稿者の匿名性は厳守され、個人特定につながる情報は一切開示されません。









【STEP 2｜改善】――見えた課題を、職場づくりと発信につなげる

把握した内容は、職場改善と採用広報の両面に活かせます。口コミサイト上の自園の施設ページでは、職場環境づくりのための取り組み内容を発信したり、良い口コミを目立たせたりすることができ、改善の努力を求職者に伝えられます。









【STEP 3｜直接つながる】――保育士と保育事業者が、直接求人を相談しあえる

口コミという資源の価値は、職場改善だけにとどまりません。「保育士のミカタ」は、保育士と保育事業者を直接つなぐ、これまでにないサービス「直接求人相談サービス」を2025年より提供しています。

これは、求人情報を掲載する従来型の求人サービスとは根本的に異なります。口コミで職場理解を深めた保育士が、人材紹介会社を介さず、関心を持った園へ直接、求人について相談・問い合わせできる仕組みです。現在は、一定の規模以上を運営する保育事業者のうち、採用部門や採用担当者を置き、人材紹介会社を介さずとも保育士等からの直接相談にスムーズに対応できる体制が整った事業者から、取り組みを始めています。





ここに、この仕組みの本質があります。保育士は口コミで職場の実態を事前に理解したうえで相談するため、ミスマッチが起こりにくい。園は、見える化・改善してきた自園の姿を、紹介手数料という壁なしに、関心を持った保育士へ直接届けられる。あわせて、施設ページを目立つ位置に表示することで、保育士との接点をさらに広げられます。つまり「見える化」で築いた透明性が、そのまま「納得感のある直接採用」につながるのです。

実際、当社が口コミサイト利用者に実施したアンケートでは、転職・就職ニーズを持つ保育士の約半数(51％)が「人材紹介会社を通さず、直接保育園へ求人問い合わせをしたい」と回答しています。









【保育事業者にとっての主なメリット】

採用コストを大幅に削減(成果報酬型)：

保育事業者がすべて自社で対応できる場合は、数千円の成果報酬で利用可能(人材紹介会社の紹介手数料の約100分の1の水準)。「保育士のミカタ」のコールセンターが対応をサポートする場合は別途オプション料金がかかりますが、その場合でも人材紹介会社を通じた採用と比べて約4分の1～3分の1の費用感で利用できます。





ミスマッチの少ない相談・採用：

保育士自身が口コミで理解したうえで相談先を選ぶため、希望に沿った人材とつながりやすい。





予算に応じた柔軟な利用：

成果報酬型で、月間の上限件数も調整できるため、自社の採用計画や予算に合わせて運用可能。





連絡が取りやすい設計：

電話カウンセリングで意思が確認された保育士のみが送客されるため、その後のやり取りもスムーズ。





※対象職種：保育士/幼稚園教諭/保育学生/栄養士/看護師/調理師

※直接求人相談サービスの詳細： https://hoikushi-mikata.jp/fw/campaign/









■「無料」から、状況に合わせて。口コミという資源が改善と採用を動かす

「見える化(無料の現状把握)」→「改善(発信・職場づくり)」→「直接つながる(直接求人相談)」。「保育士のミカタ」が目指すのは、保育士の声という一つの資源を起点に、この一連のサイクルを園が無料からはじめ、状況に合わせて深められる状態です。今回の445施設突破と、保育士・保育事業者が直接相談しあえる仕組みは、その考え方が現場に根づき始めたことを示すものです。









■保育法人登録・資料請求

保育事業者さまの利用は完全無料

口コミ分析の無料法人登録は費用0円・期限なしでご利用いただけます。まずは自園の現状把握からはじめ、より詳しい有料の口コミ分析や、施設ページでの発信、「直接求人相談サービス」(一定の規模以上を運営し、採用担当者を置いて保育士等からの直接相談にスムーズに対応できる体制が整った保育事業者を対象に展開)など、状況に合わせたプラン・サービスは登録後にご案内いたします。





【保育法人登録(無料)ページ】

https://hoikushi-mikata.jp/pr-nursery/

【資料請求】サービス紹介資料(PDF)

https://forms.gle/H1XdKCpkrERrvYLA9









■会社概要

会社名 ： パーソナルエージェント株式会社

所在地 ： 東京都練馬区豊玉北5-18-10 4F

代表者 ： 坪内 健介

事業内容 ： 保育士・介護士・歯科衛生士向け口コミメディア運営

運営サイト： https://hoikushi-mikata.jp