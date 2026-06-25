株式会社エムズクリエイト(321×エムズプロモーション)は、2026年7月1日(水)0時にLGYankees PROJECT MICHIの2ndシングル『I BELIEVE feat.LGYankees』をリリースし、あわせてミュージックビデオを公開することをお知らせいたします。





ジャケット写真(カバーアート)





ミュージックビデオには、RIZIN・K-1等日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が出演。

勝利だけでなく敗北や挫折、重圧とも向き合いながら挑戦を続けるファイターたちのリアルな姿を通じて、本楽曲のテーマである「信じる力」を映像作品として表現しました。





2025年5月にリリースされたデビューシングル「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」に続く第2弾作品となる『I BELIEVE feat.LGYankees』は、夢や目標に向かって挑戦を続けるすべての人へ向けたメッセージソングです。





SNSの普及により、他者との比較や誹謗中傷、価値観の違いによる孤独感や将来への不安を抱える人が増えている現代。本作では、そのような時代だからこそ必要な「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」をテーマに制作されました。





楽曲内では、





「その涙は無駄じゃない」

「その孤独も間違いじゃない」





という印象的なフレーズを通じて、悩みや苦しみを抱えながらも前へ進もうとしている人々へエールを送っています。









■LGYankees PROJECT MICHI コメント■

この曲は、父親として自分の子供に伝えたい想いから生まれました。





自分の子供が夢を持ち、挑戦し、時には挫折や孤独を経験することもあると思います。

そんな時に「自分を信じてほしい」「仲間を信じてほしい」「未来を信じてほしい」というメッセージを届けたいという気持ちを歌にしました。





夢を追うことは決して簡単ではありません。時には周囲に理解されなかったり、自分自身を見失いそうになったりすることもあります。それでも、自分を信じ続けることで道は開けると僕は信じています。





また、誰かを応援することは「頑張れ」「やめるな」と背中を押すことだけではないと思っています。苦しい時には「やめてもいいよ」と受け止めてあげることも、大切な愛情の形だと思います。





この楽曲では、僕自身の想いに加え、LGYankeesのHIROさん、RYOさんそれぞれが、敗北や挫折、重圧と向き合いながら挑戦を続ける人々への想いを歌詞に込めています。





今まさに悩みながらも前へ進もうとしている人の背中を、この曲が少しでも押すことができれば嬉しいです。





LGYankees PROJECT MICHI





LGYankees右からHIRO、RYO





■ミュージックビデオについて■

本作品のミュージックビデオには、日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が出演しています。





格闘技の世界は結果がすべてとも言われる厳しい世界です。しかし、その裏側には数え切れない努力や葛藤、敗北や怪我・挫折があります。





夢を叶えるために戦い続けるファイターたちの姿は、『I BELIEVE』が伝える「信じる力」というメッセージと深く重なっています。





本ミュージックビデオでは、リングの上だけではない挑戦者たちのリアルな生き様を映像で表現しました。





【ミュージックビデオ出演ファイター】

■新居すぐる

HI ROLLERS ENTERTAINMENT所属

・パンクラス第10代フェザー級王者「キング・オブ・パンクラシスト」(2023年)





■アニマル☆コージ

TEAM大和魂所属

・DEEPフューチャーキングトーナメント2017ミドル級優勝

・初代LEGION☆JAPAN MMAミドル級王者





■MOMOTARO

OGUNI-GYM所属

・WBCムエタイ インターナショナル フェザー級王者(2017年)

・WBCムエタイ日本統一フェザー級王者(2015年)

・NJKFフェザー級王者(2014年)





■ブハリ亜輝留

WSRフェアテックス幕張所属

・初代Krushミドル級王者





■石田 協(かのう)

K-1GYM 相模大野KREST所属

・THE KNOCK OUT FIGHTER UNLIMITED -66kgワンデートーナメント優勝

・第42回K-1アマチュア チャレンジAクラス -70kg優勝





【楽曲について】

『I BELIEVE feat.LGYankees』は、挑戦する人の心の葛藤と希望を描いた楽曲です。





夢を追う中で経験する不安や孤独、理解されない苦しみ、心ない言葉による傷。それでも自分自身の信念を見失わず、一歩ずつ前へ進むことの大切さをテーマに制作されました。





アスリート、経営者、クリエイター、そして未来へ向かって努力を続ける子どもたちまで、それぞれの場所で夢や目標に向かって挑戦を続けるすべての人へ向けた応援歌となっています。









■LGYankees PROJECT MICHIについて■

LGYankees PROJECT MICHIは、宮城県仙台市を拠点に活動するHIPHOPユニット「LGYankees」のHIROがプロデュースする音楽プロジェクトです。





岡山県岡山市出身のMICHIと、東北を代表するアーティストとして活動を続けるLGYankeesがタッグを組み、2025年5月にデビューシングル「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」をリリースしました。





LGYankees PROJECT MICHIは現在も岡山県を拠点に活動しており、地方都市から全国へ向けて音楽を発信することをテーマの一つに掲げており、地域や環境にとらわれず夢を追い続ける人々へ向けたメッセージを届けています。





また、LGYankeesはライバー事務所321×エムズプロモーションの顧問にも就任。所属ライバーの中から次世代アーティストを発掘し、音楽業界への挑戦を支援するプロジェクトも本格的に始動しています。





本作『I BELIEVE feat.LGYankees』では、挑戦する人々の葛藤や成長、そして未来を信じる力を表現。

岡山と仙台をつなぐ新たな音楽プロジェクトとして活動の幅を広げています。









■リンク一覧(配信・SNS)

楽曲配信 ： https://LGY.lnk.to/MICHI0701

ミュージックビデオ： https://youtu.be/5L5uF1iK8E4

※2026年7月1日(水)0時公開

Instagram ： https://www.instagram.com/lgy_pj_michi/

YouTube ： https://www.youtube.com/@lgy_pj_michi

TikTok ： https://www.tiktok.com/@lgy_pj_michi

X(旧Twitter) ： https://x.com/lgy_pj_michi









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エムズクリエイト

屋号 ： 321×エムズプロモーション

岡山本社： 岡山県岡山市南区福富西1丁目4-1 SRビル1F

東京本社： 東京都北区赤羽1丁目7-9 赤羽第一葉山ビル4F

設立 ： 2014年7月1日

事業内容： ライバーマネジメント事業、SNS運用支援、配信者育成、不動産事業

URL ： https://321liver.net