有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、好評発売中の「赤べこぷっくりキラキラシール」「カラーべこぷっくりキラキラシール」に続くシリーズ第3弾として、「福島ぷっくりキラキラシール」を2026年7月上旬より順次発売いたします。

なお、一部販売店では先行発売を予定しております。





全体





■開発背景

福島県には、歴史・文化・伝統工芸・ご当地グルメなど、全国に誇る魅力が数多くあります。

今回発売する「福島ぷっくりキラキラシール」は、福島県を代表する観光資源や名物をかわいらしいイラストで表現し、シールとして気軽に楽しめる商品として開発しました。

旅行の思い出やお土産としてはもちろん、福島ファンの方々にも楽しんでいただけるアイテムとなっています。









■商品の特徴

・福島県を代表する観光地や人物、名産品をデザイン

・ぷっくりとした立体感とキラキラ加工で存在感抜群

・硬めの素材を使用し、凹みにくく丈夫な作り

・スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど様々なアイテムに貼って楽しめる

・お土産やコレクション、シール交換にもおすすめ









■ラインナップ

福島県を代表するモチーフを多数収録しました。

・赤べこ

・鶴ヶ城

・白虎隊

・三春駒

・野口英世

・ハワイアン フラダンス

・ファイヤーダンス

・桃

・白河だるま

・大内宿ねぎそば

・喜多方ラーメン

福島ならではの魅力を一枚にぎゅっと詰め込んだデザインとなっています。





写真





【商品の概要】

名称 ：福島ぷっくりキラキラシール

発売日：2026年7月上旬より順次発売予定(一部先行発売あり)

価格 ：税別 500円(税込 550円)

販売先：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等









■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/