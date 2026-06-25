宮澤 卓宏は、Nintendo Switch(TM)向けダウンロード専用ソフト「オペラキング」をニンテンドーeショップにて2026年6月25日から配信開始いたします。

オペラの歌の"続き"を歌って！うまいほど高得点かも！？

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000128445 https://miyazawa.pro/OperaKing/

ロミオとジュリエットのように、プロのオペラ歌手が歌ったあとに、その続きを歌うパーティーゲームです。 1人でじっくり挑戦するモード、2人から6人で対決する対戦モードがあります。 動画配信で盛り上がるのに最適です。

バラエティ豊かなお題を８０以上収録！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Yhvwie2CFMA

プロのオペラ講師が監修し、プロのオペラ歌手の歌声を収録しました。 高音のソプラノから低音のバスまで様々なパートと、名言から哀愁ある言葉まで様々なワードのお題となっています。

変わった操作方法のゲーム制作者「宮澤 卓宏」が制作

トイレットペーパーを転がして遊ぶ「紙がない！」 ロープを引っ張って遺跡を登るPCゲーム「イセキクライマー」など、他には無い遊び方のゲームを作る宮澤 卓宏が企画・制作をしています。

マイクに関しまして

本作はNintendo SwitchおよびNintendo Switch(TM) 2 で遊ぶことができます。 Nintendo Switch で遊ぶ場合はNintendo Switchに対応したUSBマイクが必要です。 ニンテンドーUSBマイク、および任天堂ライセンスを取得したマイク推奨です。 Nintendo Switch 2 で遊ぶ場合は本体のマイクを使用して遊ぶことができます。 また、ヘッドホンマイクには対応しておりません。 詳細は「オペラキング」公式ページをご確認ください。

概要

タイトル名： オペラキング 販売形式 ： Nintendo Switch向けダウンロード専用 プレイ人数： 1人～6人(オフライン専用) 発売日 ： 2026年6月25日 価格 ： 600円(税込) 販売 ： ニンテンドーeショップ 公式サイト： https://miyazawa.pro/OperaKing/