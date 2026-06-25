株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、AWS Marketplace経由でのアシストプロフェッショナルサービス※の提供開始を、2026年6月25日付で発表します。 ※アシストの専任技術者が提供する設計・構築や導入支援、活用定着などに関する技術支援サービス アシストはこれまで、AWS Marketplace CPPOを活用したソフトウェアやクラウドサービスの提供を進めてきました。今回、新たにAWS Marketplace上でアシストプロフェッショナルサービスの提供を開始することで、製品と導入支援をあわせて調達したいというニーズに対応するとともに、製品の調達からスキルトランスファーを通じた内製化を見据えた伴走支援までをワンストップで提供し、導入・運用定着までを一貫して支援します。 AWS Marketplaceを通じてプロフェッショナルサービスを購入することで、顧客企業は請求処理を一本化できるほか、AWS関連費用とあわせた予算運用やコスト管理の効率化を図ることが可能となり、調達業務の負荷軽減に貢献します。 提供開始時点では、Oracle AI Database@AWSやSnowflakeの技術支援サービスに加え、AWSのマルチアカウント環境の設計・構築支援サービス、Amazon QuickのPoC支援サービスをラインアップしています。 アシストは今後も、製品と支援サービスを組み合わせた提供ラインアップを拡充し、顧客企業の調達効率化とシステム導入を総合的に支援していきます。

■AWS Marketplace対応ラインアップについて

●現在提供中のプロフェッショナルサービス

・Oracle AI Database@AWS Implementation Support Service Oracle AI Database@AWSの導入に向け、ライセンス整理やアセスメントから環境構築、データ移行、運用安定化、教育までを包括的に支援するサービス ・Snowflake Startup Support Service Snowflakeの初期導入に向け、目的整理や初期リリース範囲の明確化から、ベストプラクティスに基づく環境設計、設定・立ち上げ支援、運用に向けた技術移管までを伴走型で支援するサービス ・Snowflake Value-Up Support Service Snowflake導入後の運用安定化と利活用拡大に向け、日常的な技術課題の解決や、定例会・チャットによる継続支援、新機能活用の提案を通じて、社内での自律的な活用と継続的な価値創出を支援するサービス ・AWS Multi-Account Management Solution AWS Control TowerやAWS Organizationsなどを活用し、セキュアで統制の取れたマルチアカウント環境の設計・構築を支援するサービス ・Amazon Quick PoC Support Service 生成AIの活用を検討する企業向けに、基礎学習からテーマ設定、PoC実施、評価、今後の展開提案までを段階的に支援するサービス

●詳細URL

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=seller-rjk7lxaaxjqw4

■AWS Marketplace上で提供するサービスに関するお問い合わせ

株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 クラウド＆データベース技術統括部 担当：小野 URL：https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/aws_enquiry.html

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田 TEL：03-5276-3336 URL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ※Oracle®、Java及びMySQLは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 ※プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。