【日本でここだけ！】「駅ホームのぶどう園」の笠かけを7月3日（金）に行います。



























塩尻市の主要産業の一つであるぶどうをPRするために1988年（昭和63年）、塩尻駅ホーム上にぶどうの苗を植えました。現在は、「メルロー」と「ナイアガラ」の2種類が育てられており、毎年6月上旬に芽かきや誘引結束作業を、6月下旬から7月上旬にはかあかけの作業を行っています。