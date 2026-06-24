【株式会社えねこ】公式キャラクター「えねっこ」が誕生！太陽光・蓄電池など「これからの住まい」をナビゲートする新しい仲間が加わりました

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、ミッションやサービスをより多くのお客様に親しみを持って知っていただくため、新たに公式キャラクターを制作・公開したことをお知らせいたします。

■ なぜ「えねこ」にキャラクターが必要だったのか？（制作の背景）

昨今、電気代の高騰や災害対策への意識の高まりから、太陽光発電や蓄電池といったスマートホーム設備への注目が急激に集まっています。

一方で、導入にかかる「専門用語」や「補助金の複雑な仕組み」に対し、ハードルの高さを感じてしまうお客様が多いのも事実です。

弊社は「エネルギーの地産地消」をもっと身近なものにするため、小さなお子様からお年寄りまで、ご家族全員に寄り添い、分かりやすくナビゲートしてくれる親しみやすい「企業の顔（パートナー）」が必要だと考え、今回のキャラクター誕生に至りました。

■ 新キャラクター「えねっこ」のご紹介

この度誕生した「えねっこ」は、お陽さまとネコをモチーフにした、元気いっぱいの黒猫です。

お陽さまが大好きで、晴れた日はいつもご機嫌。

お気に入りのお昼寝スポットは屋根の上で、ぽかぽか陽なたぼっこをしながらのんびり過ごしています。好奇心旺盛で、人とお話しすることが大好き。気になるものを見つけるとつい近づいてしまうので、気づけばあちこちを探検しています。少し気まぐれなところもありますが、人のそばにいるのが好きで、いつの間にか隣でくつろいでいることも。曇りや雨の日が続くと少しだけ元気がなくなりますが、晴れた日にはまた元気いっぱい。昼間はのんびりしていますが、夜になると急に活発になるのも、えねっこらしいところです。

・お名前： 【えねっこ】

・モチーフ： 【お陽さまとネコ】

・性格： 【とっても明るくて、人とお話しするのが大好き！いつもポカポカしている。】

・特技： 【難しいエネルギーのお話を、誰にでも分かりやすく説明すること！】

・お仕事： えねこの「チーフ・スマイル・オフィサー（CSO）」として、みんなの暮らしを豊かにするお手伝いをします！

■えねっこ今後の活躍について

今後は、弊社の公式ホームページやパンフレット、公式LINEアカウントなど、さまざまな場面で「えねっこ」が登場し、最新の補助金情報やスマートホームの魅力をお届けしてまいります。 また、ゆくゆくはオリジナルグッズの展開やLINEスタンプの制作なども視野に入れ、お客様に末長く愛されるキャラクターへと育ててまいります。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

弊社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、100万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。ただ設備を売るのではなく、太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていくことこそが私たちの使命です。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

■ 公式Instagram

・補助金／電気代削減などお客様向け情報

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・会社／採用／事業の裏側

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■ 公式X

https://x.com/eneco_taiyoko

■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)