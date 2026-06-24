【GOKUMIN】来場14万人超のInterop Tokyo 2026「Sleep Tech」エリアに出展、IT業界の″睡眠負債″に着目し250名超へ″枕の使い分け″を提案

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、2026年6月10日（水）から12日（金）までの3日間、幕張メッセで開催されたITインフラ・サービスの総合展示会「Interop Tokyo 2026」に出展いたしました。

本年より新設された「Sleep Tech」エリア体験ゾーンにて、プレミアムスプリングマットレスと枕5種を並列展示する"診療所"型ブースを展開。3日間で143,312名（前年比+4.7%）が来場する大規模なIT展示会において、新たなコミュニケーションワード「眠りのゆらぎ」をフックに、オフィスワーカー層へのアプローチを実施し、250名を超える来場者に枕の寝比べ体験を提供いたしました。

■ Interop Tokyo 2026 公式サイト：https://www.interop.jp/2026/

イベントの開催概要

「Sleep Tech」エリア入口

・イベント名：Interop Tokyo 2026

・開催日程：2026年6月10日(水)～12日(金) 計3日間

・会場：幕張メッセ 国際展示場 Hall 3

・出展エリア：Sleep Tech 体験ゾーン

・来場者数：143,312名（3日間合計・公式発表／前年比+4.7%）

・同時開催：Digital Signage Japan／AI Native Expo／Vision AI Expo

・主催／運営：Interop Tokyo実行委員会／一般財団法人インターネット協会(IAJ)・株式会社ナノオプト・メディア

IT業界が抱える深刻な「睡眠負債」とストレートネック

2026年の「Interop Tokyo」では新たに「Sleep Tech」エリアが設置されました。その背景には、IT業界が抱える睡眠課題があります。

日経xTECHの調査をはじめとする各種レポートによると、ITエンジニアの慢性的な睡眠不足は一般層と比較して深刻であるとされています。また、長時間のデスクワークやPC画面を凝視する前傾姿勢に起因する、「ストレートネック」や「首・肩こり」の自覚率も高い状態です。残業などによる短い睡眠と不十分な回復がループし、「睡眠負債」の蓄積サイクルに陥っているIT従事者にこそ、日常に即座に取り入れられる新しい睡眠ソリューションが求められています。

GOKUMINは、この「Sleep Tech」エリア新設の動きに呼応し、寝具メーカーとして出展を決定。日本発の総合寝具ブランドとして、「眠りのゆらぎ」とともに、寝具に関する新しい考え方と、実際に体験できる場をお届けしました。

「マットレス1枚＋枕5種」でアプローチする"悩み別ラインナップ"

GOKUMIN展示ブース

GOKUMINブースの設計コンセプトは、「体験ショールームで悩み別ラインナップを訴求する診療所」です。プレミアムスプリングマットレス（セミダブル）1枚を床に敷き、特徴の異なる枕5種を並列展示する方法を採用いたしました。

■ 展示商品一覧

・マットレス：プレミアムスプリングマットレス（セミダブル）

・枕１.：超無重力ジェルピロー

・枕２. : メディゼロピロー

・枕３. : 3Dソフトフィットピロー

・枕４. : プレミアム低反発枕

・枕５. : アルティメイトローピロー

※順不同

GOKUMINの核となる強みである「悩み別に提供できる豊富なラインナップ」の中から、来場者は自身の体調や悩みに合った2～3種の枕をその場で寝比べることができ、「体調や季節で枕を使い分ける」という新しい睡眠の選択肢を体感いただきました。

「眠りのゆらぎ」"体調・体格・季節で変わる、新しい枕選び"

悩み別に選べる5種の枕

GOKUMINは本展示会を起点に、「眠りのゆらぎ」というコミュニケーションワードを設計しました。 これは「枕は一度買えば終わり」という従来の購買観念に対し、「人間の体調・体格・季節によって合う枕は変わるからこそ、複数の枕を持ち替える」という、現代人に向けた新しいライフスタイル提案です。

ブース内では、「眠りのゆらぎ」を体現するおすすめの枕5種を紹介する商品ラインナップパネルを提示。さらに来場者には、IT層に多い「首こり」「肩こり」「眼精疲労」の3つの不調に着目した両面カラーのポストカードを配布いたしました。

診断ポストカードのメッセージ

「合わない枕で寝た翌日に、肩こり・首こり・眼精疲労に悩まされたことはありませんか？ それ"ストレートネック"が原因かもしれません。体調・体格・季節で変わるから、新しい出会いをGOKUMINで。」

ストレートネックの説明と診断サイトQRポストカードを手渡しする様子

■ 来場者からの反響："新素材・新構造"へのIT層の高い関心

3日間で、250名を超える来場者がGOKUMINブースでの枕の寝比べ体験に参加されました。スタッフによる課題ヒアリングと体験を通じ、以下のようなリアルな声が多数寄せられました。

来場者の声（抜粋）

「ジェル素材を初めて触ったが、ひんやりして気持ちいい。夏場のオフィスでの昼寝用に欲しい」

（30代男性／ITエンジニア）

「家で使っている枕とまったく違う感覚。」（40代男性／ネットワーク技術者）

「首の隙間が埋まる感覚が初めて。首こりがひどくて枕を探していた」（30代女性／一般来場者）

「ストレートネックの自覚があり、合う枕を探していた。"眠りのゆらぎ"というコピーが響いた」

（40代男性／ITエンジニア）

「種類が多くて選びがいがある。商品ラインナップが豊富で驚いた」（30代女性／同行者）

特に「超無重力ジェルピロー」や「メディゼロピロー」といった3Dハニカム構造の枕への関心が非常に高く、ITエンジニア層における「新素材・新構造」への嗜好や関心の高さが表れました。一方で、「プレミアム低反発枕」のような定番商品にも、「実績ある低反発で間違いないものが欲しい」という購入意向を持つ来場者から確実な関心が寄せられました。

マットレス上で枕を寝比べる来場者

■ 5種の枕に分かれた来場者の関心 QRアクセス構成比から

ブースに設置した商品ラインナップパネルは、各枕の商品ページに直接遷移できるQRコードを掲載しました。3日間で計253人がQR経由で各商品ページへアクセスし、「眠りのゆらぎ」を構成する5種の枕に対する関心が可視化されました。

3Dハニカム構造のジェルを採用した「メディゼロピロー」（34.0%）と「超無重力ジェルピロー」（33.6%）の2商品がほぼ拮抗で上位を占めた一方、「プレミアム低反発枕」「アルティメイトローピロー」といった定番モデルにも一定の関心が集まり、来場者の悩みや嗜好に応じてラインナップ全体へ関心が分散する結果となりました。「体調・体格・季節で枕を使い分ける」という「眠りのゆらぎ」の考え方に通じる傾向が見られました。

展示商品紹介

※自社調べ

本ブースで展示・寝比べ体験にご提供したGOKUMIN商品6種をご紹介します。「悩み別に提供できる豊富なラインナップ」をぜひご覧ください。

超無重力ジェルピロー

約610個の3Dハニカム構造ジェルが頭部を全方位から優しく包み込み、まるで無重力空間にいるかのような独特の浮遊感で頭部の圧力を分散する高機能枕です。低反発・高弾性・高反発の調整シートを組み合わせて硬さや高さを1cm単位でカスタマイズできるため、自分にぴったりの寝心地をつくれます。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01 (https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01)

メディゼロピロー

独自の3Dハニカム構造ジェルが首のラインに隙間なくフィットし、どんな寝姿勢でも圧力を均等に分散する快適な眠りをサポートする枕です。4つの独立エリアで内部を仕切ることで、付属の補充用パイプを出し入れして高さを1mm単位でカスタマイズでき、仰向け・横向きなど寝姿勢に合わせた"自分専用の設計"が叶います。整体師・睡眠指導士監修。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/t-gpp-bk-01

3Dソフトフィットピロー

TPEジェルシートとボリューム中綿の組み合わせで、もっちりとした柔らかさと反発性を両立した寝心地特化型の枕。特殊立体構造で体圧を分散し、頭部をやさしく包み込むように支える設計です。カバーをつけたままご家庭の洗濯機で丸洗いでき、衛生的にお使いいただけます。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-3dsfp-bk-01

プレミアム低反発枕

独自開発の低反発ウレタンと特殊形状で、首を自然なラインでしっかり支えるGOKUMINの定番商品。4段階の高さ調整（4～11cm）に対応し、仰向け・横向きそれぞれの寝姿勢にフィットする設計です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/ptm-02

アルティメイトローピロー

3cmの極薄設計とダブルリバーシブル仕様により、1つで「4通りの寝心地」を実現する軽量モデル。低い枕を好む方はもちろん、うつ伏せ寝で休む方や、お子様用としても幅広くご活用いただける汎用性の高さが魅力です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ullp-bk01

プレミアムスプリングマットレス

GOKUMINのベストセラーマットレス。高密度ポケットコイルと高反発ウレタンフォーム（密度32D）の組み合わせにより、体圧を分散しながらしっかりと身体を支える設計。極厚20cmのボリュームで底つき感がなく、寝返り時にも安定した寝心地を実現します。8年間の長期品質保証付き。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/psmss-01

今後の取り組みと方針

GOKUMINは、今回の「Interop Tokyo 2026」出展で打ち出した「眠りのゆらぎ」を起点に、「体調・体格・季節によって複数枕を持ち替える」という新しいライフスタイル提案を、生活者に向けて継続的に発信してまいります。

具体的には、ECサイトや公式コラム、SNS等を通じた「眠りのゆらぎ」コンセプトの発信および睡眠啓発活動に注力するとともに、Sleep Tech領域に取り組む企業・業界団体との連携構築にも積極的に取り組んでまいります。あわせて、「眠りのゆらぎ」コンセプトに基づくライフスタイル提案コンテンツを順次拡充し、生活者の体調・体格・季節ごとに変化する睡眠悩みに寄り添った情報発信を強化していきます。

また、オフィス・ホテル・宿泊施設等のBtoBチャネルにおいても、本コンセプトを活かした睡眠ソリューションの提案を推進し、日常生活からビジネスシーンまで、あらゆる場面における快適な睡眠体験の実現を目指してまいります。

シリーズ累計販売数 200万枚突破 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

公式サイト：https://gokumin.co.jp/

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

●【GOKUMIN】ストレートネックなど現代人の首・肩の悩みに着目。3Dハニカムジェル×TPEパイプ、4部屋構造の「メディゼロピロー」が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000036491.html

●【GOKUMIN】人をダメにする極上のフィット感&撥水加工「マシュマロビーズクッション」7/19販売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/

お問い合わせ先

メールアドレス：pr@kurukuru.co.jp

※媒体社様・企業様向けに、商品提供やプレゼント協賛なども行なっています。