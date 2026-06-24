【coca】“まるで風をまとうような軽やかさ“人気のレーヨン柄パンツが今年も続々登場！

株式会社adapt retailing

レディースアパレルブランド「coca（コカ）」を運営する株式会社adapt retailingは、夏にぴったりのレーヨン素材を使用した柄パンツシリーズを全国の店舗および公式オンラインストアにて販売しております。

■ 開発背景：「涼しく過ごしたい」と「おしゃれを楽しみたい」を両立

近年の夏は気温の高い日が続き、「涼しく快適に過ごしたい」というニーズが高まる一方で、「シンプルな服装になりがちな夏こそ、おしゃれも楽しみたい」という声も多く聞かれます。

そこでcocaでは、さらりとした肌触りで涼しく着用できるレーヨン素材と、一枚で着映えを叶える柄デザインを掛け合わせたレーヨン柄パンツシリーズを展開。暑い季節でも快適に過ごせる履き心地と、コーディネートの主役になるデザイン性を両立しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ekN9HcG-SxY ]

■夏のおしゃれを彩る4つの柄バリエーション

今回のレーヨン柄パンツシリーズでは、新たにボタニカル柄とジオメトリック柄が登場。さらに、昨年好評を博したボタニカル柄とヒトデ柄も継続展開し、全4柄をご用意しました。気分やシーンに合わせて選べる豊富なバリエーションで、夏のコーディネートを彩ります。

レーヨンジオメトリック柄パンツ

幾何学模様を取り入れた新柄。

洗練された印象で、大人のカジュアルスタイルにも取り入れやすいデザインです。

【2026年新柄】

品番：26-251033002-13

価格：1,690円（税込）

サイズ：SHORT／MIDDLE／LONG

【新柄】レーヨンジオメトリック柄パンツ :https://cocacoca.jp/products/26-251033002-13?utm_source=prtimes&utm_medium=20260624

レーヨンボタニカル柄パンツ

夏らしいボタニカルモチーフを大胆にあしらった新柄。シンプルなトップスと合わせるだけでシーズンムードあふれる着こなしが完成します。

【2026年新柄】

品番：26-251033003-13

価格：1,690円（税込）

サイズ：SHORT／MIDDLE／LONG

【新柄】レーヨンボタニカル柄パンツ :https://cocacoca.jp/products/26-251033003-13?utm_source=prtimes&utm_medium=20260624

レーヨンボタニカル柄パンツ

昨年ご好評いただいた人気のボタニカル柄が今年も登場。リゾート感のあるデザインで、夏の装いを華やかに演出します。

品番：26-241033003-13

価格：1,690円（税込）

サイズ：SHORT／MIDDLE／LONG

レーヨンボタニカル柄パンツ :https://cocacoca.jp/products/26-241033003-13?utm_source=prtimes&utm_medium=20260624

レーヨンヒトデパンツ

昨年も人気を集めたヒトデ柄を継続展開。遊び心のあるデザインながら取り入れやすく、夏のコーディネートのアクセントとして活躍します。

品番：26-231205004-13

価格：1,690円（税込）

サイズ：SHORT／MIDDLE／LONG

レーヨンヒトデ柄パンツ :https://cocacoca.jp/products/26-231205004-13?utm_source=prtimes&utm_medium=20260624

■人気シリーズに新柄が続々登場

今回発売する新柄2種と人気柄2種に加え、6月26日（金）には新柄4種の発売を予定しています。

その日の気分やシーンに合わせて選べる豊富なデザイン展開は、レーヨン柄パンツシリーズならではの魅力。暑い季節も快適に、選ぶ楽しさが広がるラインアップをお届けします。

レーヨンフラワー柄パンツ

\1,690 (税込)

レーヨンナチュラルフラワーパンツ

\1,690 (税込)

レーヨンペイズリー柄パンツ

\1,690 (税込)

レーヨンボタニカル柄パンツ

\1,690 (税込)

■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260613

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc