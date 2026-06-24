新連載『おまわりさんと招き猫』＆『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』掲載！「コミックライドivy（アイビー）vol.41」各電子書店で配信開始

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）vol.41」を2026年6月24日に発行したことをお知らせします。

新連載『おまわりさんと招き猫』（漫画：伊東七つ生 原作：植原翠 キャラクター原案：ショウイチ）、『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』（漫画：こじかあんよ 原作：秋月忍 キャラクター原案：楠なわて）の連載がスタートします！

新連載『おまわりさんと招き猫』

『おまわりさんと招き猫』

（漫画：伊東七つ生 原作：植原翠 キャラクター原案：ショウイチ）

https://www.ivy.comicride.jp/detail/omaneko/

※7月21日より単話配信開始

下町情緒あふれるかつぶし町の交番に赴任した若手おまわりさんの小槇悠介。

そこで出会ったのは、人の言葉を話すふしぎな猫・おもちさん。

「…おもちさんって、なんなんですか?」

「『そういう猫』ですにゃ」

海辺の町・かつぶし町で紡がれる、ちょっとふしぎで優しいあやかし物語――

原作小説は、ことのは文庫にて好評発売中！！

▼コミカライズ版公式アカウントはこちらから

https://x.com/omochisan_info(https://x.com/omochisan_info)

新連載『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』

『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』

（漫画：こじかあんよ 原作：秋月忍 キャラクター原案：楠なわて）

https://www.ivy.comicride.jp/detail/kusushireijyo/

※7月21日よりebookjapan・LINEマンガにて先行配信開始

「あの男は君に相応しいと思えない」

ラムル子爵家の長女ルシールは亡き母に憧れて薬師を夢見ていた。

しかし薬師として活躍できる場はなく、家族のために夢を捨ててまでダイナー伯爵家との婚約を取り付けるも、ある事故で破綻に。

多額の違約金を背負ったルシールは娼館で借金を返す覚悟を決める。

そんな時、若くして銀行頭取まで上りつめたエドワルドと再会し、事態は思わぬ展開にーー。

借金まみれの令嬢が銀行頭取に見初められた、王道シンデレラストーリー。

6月24日発売 WEBコミック誌・コミックライドivy（アイビー） vol.41

配信先はこちら！

ライコミ(https://comicride.jp/series/0dc5c0e0810e3?s=1)

Renta！(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/446400/) 様

ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/748840/) 様

LINEマンガ(https://manga.line.me/book/detail?id=B00166849310) 様

シーモア(https://www.cmoa.jp/title/262148/vol/41/) 様

※配信については、対象の電子書籍配信サイトをご確認ください。

※電子書店で表示されている価格が販売価格となります。

オトクに読める電子書籍キャンペーン開催中

コミックシーモア コミックライドivy 先行フェア

期間：2026年6月24日～7月7日

https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/39879_bJK1zk/

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コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2026年3月に創刊3周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

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