甘味処鎌倉、七夕企画「願いを飾って、小さな福を。」を開催

株式会社 K&S

国内50店舗、海外11カ国28店舗を展開する甘味処鎌倉は、2026年7月1日（水）から7月7日（火）までの期間、全国の対象店舗にて七夕企画「願いを飾って、小さな福を。」を開催いたします。

七夕企画「願いを飾って、小さな福を。」画像

古来より七夕は、織姫と彦星が一年に一度、天の川で出会うという伝説とともに、願いを短冊に託し、大切な人の幸せや未来への希望を祈る日本の美しい伝統行事として親しまれてきました。

一方で、現代では生活様式の変化により、地域や家庭で季節の行事に触れる機会が少しずつ減っています。

甘味処鎌倉は、わらびもちを通じて日本の四季や和の文化を伝える和菓子ブランドとして、「甘味を味わう時間」だけではなく、「日本の季節文化に触れる時間」そのものをお客様へお届けしたいという想いから、本企画を実施いたします。

期間中、対象店舗の店頭には七夕の笹を設置し、ご来店いただいた皆さまに、自由に願いごとを書いていただける短冊をご用意いたします。

「家族みんなが健康で過ごせますように」

「夢が叶いますように」

「大切な人が笑顔でいますように」

大きな願いも、小さな願いも、どんな想いも大歓迎です。

日に日に色とりどりの短冊が増えていく笹は、ご来店された皆さま一人ひとりの想いが集まった、世界にひとつだけの七夕の景色になります。

願いごとを飾ったあとは、甘味処鎌倉自慢の「もっちりとろける」鎌倉わらびもちや、暑い季節にもぴったりな「もっちりつるん」としたわらびもちドリンクとともに、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

甘味処鎌倉はこれからも、四季折々の文化や日本ならではの美意識を、和菓子を通じて国内外へ発信してまいります。

今年の七夕、あなたの願いも空へ届けてみませんか。

全国の店舗で、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

イベント名

「願いを飾って、小さな福を。」

開催期間

2026年7月1日（水）～7月7日（火）

開催店舗

甘味処鎌倉 国内対象店舗

（国内50店舗での開催を予定しておりますが、一部店舗では実施していない場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。）

参加方法

店舗に設置された短冊へ願いごとを記入し、笹へ自由に飾っていただけます。

参加費

無料

今後の展望

甘味処鎌倉は、わらびもちを提供するだけではなく、日本の四季や伝統文化、人と人とのつながりを感じられる体験づくりを大切にしています。

今後も七夕をはじめ、お月見やお正月など、日本の季節行事を身近に感じていただける企画を通じて、お客様の日常に寄り添う「小さな福」を届けてまいります。

◆甘味処鎌倉 公式ホームページ

https://www.warabimochi-kamakura.com/

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