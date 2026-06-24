NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの新レーベルScrum Wave Musicよりシンガーソングライター「くがあくた」第3弾デジタルシングル『Actor』配信開始！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

「くがあくた」 ： 2026/6/24（水）配信 第3弾デジタルシングル 『Actor』

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）は、eggmanの共同プロジェクト内で発足された新レーベル、『Scrum Wave Music』から、「くがあくた」の第3弾デジタルシングル『Actor』を、6月24日（水）に配信リリースしたことをお知らせ致します。

「くがあくた」は東京を拠点に活動するシンガーソングライターです。「くがあくた」というアーティスト名の由来は、”空っぽで、最小単位のような存在”という意味が込められており、本人の中にある弱さや痛みを音楽に変えながら、聴く人の孤独を肯定し、寄り添えるような音楽をテーマとして活動しています。

楽曲の『Actor』は、「偽りからの脱却」をテーマに制作された不器用な本音で生きていく覚悟を感じられる楽曲です。本日Music Videoも公開されました。ディレクションは吉田ハレラマによる作品。分裂する自己、隣り合うが遠い位置に存在する様々な自分の葛藤を描いた作品に仕上がっております。

ぜひチェックしてみてください。

▼くがあくた セルフライナー

今作のテーマは「偽りからの脱却」です。日常生活の中で、無意識に「理想の自分」という仮面を被り、用意された台本をなぞるような曖昧な言葉を繰り返してしまいます。この曲では、そんな「何者かにならなければ」という焦燥感に駆られる様を描きました。当たり前だった日々でさえも嘘で塗り固めてしまい、大切なものを失った時に決意したことは、不器用で情けない自分もひっくるめて「本音の台詞」で生きていくこと。偽りの仮面を脱ぎ捨て、大切な人の前で本当の自分になろうとするまでを歌った曲です。

▼楽曲情報

2026/6/24(水)第3弾デジタルシングル 『Actor』

▼Link Fire

https://orcd.co/kuga-actor

▼Music Video

https://youtu.be/plGA9AYp8zo

■SNS

X：https://x.com/Kuga_Akuta

Instagram：https://www.instagram.com/kuga_akuta/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kuga_akuta

YouTube：https://www.youtube.com/@kuga_akuta

■くがあくた Profile

東京を拠点に活動するシンガーソングライター。

名前には”空っぽで、最小単位のような存在”という意味が込められている。

虚無感や後悔、自責の念など、自分の中にある弱さや痛みを音楽に変えながら、

聴く人の孤独をそっと肯定し、心に静かに寄り添える作品を届ける。

現実と夢のあいだを漂うような音と言葉で、今日も歌う。

■Scrum Wave Music（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/