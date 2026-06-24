声優・平田広明 63歳誕生日記念ファンミーティング チケット・グッズ詳細発表

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2026年8月8日（土）に開催する声優・平田広明の63歳の誕生日を記念した国内初のファンミーティング「平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo」について、チケット販売情報とイベント限定オリジナルグッズの詳細を発表しました。

ファンへの日頃の感謝を込めた本イベントでは、アットホームな雰囲気で出演者によるトークや特別企画を実施します。MCは第1部・第2部共に天津飯大郎が務めます。

会場チケットは、グッズ付き・グッズなしの2種類を用意し、2026年7月2日（木）よりニコニコチャンネル「animelo+」の会員を対象とした先行抽選受付を開始します。

グッズ付きチケットには、本イベントのために撮り下ろした写真を使用したオリジナルグッズ「日めくりカレンダー」と「マグカップ」が付属します。日めくりカレンダーには、日付ごとに異なる全31種類のオリジナルボイスを収録。各日にあるQRコードを読み込むとその日のコメントが平田広明の声で再生されます。「おはよう！今日もいい日になりますように」「忘れ物しないようにな！」など、このカレンダーのために録り下ろしたボイスを楽しむことができます。グッズ付きチケットのグッズは、イベント当日に会場で平田広明本人より直接お渡しします。

また、今回のイベント限定グッズとして、アクリルスタンド、アクリルカード、缶バッジ、ブロマイド3枚セット、マグカップを受注販売します。各アイテムには、本イベントのために撮り下ろした写真を使用しており、ダンディな表情からユーモアあふれるポーズまで、平田のさまざまな魅力を楽しめるラインアップとなっています。 なかでもアクリルスタンドは、日めくりカレンダーと同様の仕様となっており「グッド!!」「こちらご覧ください！すごい！！」などの録り下ろしボイスを収録しており、平田広明をより身近に感じられます。

┃イベント概要

■イベント名：「平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo

＜昼の部＞

■日時：2026年8月8日（土） 12:15開場、13:00開演

■出演者： 平田広明

■MC：天津飯大郎

■会場：株式会社ドワンゴ セミナールーム（東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー）

＜夜の部＞

■日時：2026年8月8日（土）16:15開場、17:00開演

■出演者： 平田広明

■MC：天津飯大郎

■会場：株式会社ドワンゴ セミナールーム（東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー）

┃チケット概要

＜チケット価格＞

・グッズ付きチケット：16,225円

・グッズなしチケット：10,725円

※価格はすべて税込みです。

※別途サービス料がかかります。

※グッズ付きチケットには、本イベント限定オリジナルグッズ「日めくりカレンダー」「マグカップ」の2種セットが含まれます。

※グッズ付きチケットのグッズは、イベント当日に会場で平田広明本人より直接お渡しします。

※animelo＋の会員は、チケット価格より825円引きの会員割引がございます。

＜チケット販売スケジュール＞

■animelo+チャンネル会員先行抽選

・申込期間： 2026年7月2日（木）12:00～7月8日（水）23:59

・当選発表：2026年7月10日（金）12:00

■一般抽選

・申込期間：2026年7月16日（木）12:00～7月21日（火）23:59

・当選発表：2026年7月23日（木）12:00

■一般販売

・2026年7月29日（水）12:00～

┃イベントグッズ概要

・アクリルスタンド（全4種） 各2,000円

・アクリルカード（全2種） 各980円

・缶バッジ（全8種） 各500円

・ブロマイド3枚セット（全2種） 各900円

・マグカップ（全1種） 1,500円

■販売スケジュール：2026年7月2日（木）～8月22日（土）

■商品発送予定：2026年9月予定

※価格はすべて税込みです。

※販売ページURLは後日お知らせします。

※掲載画像はイメージです。実際の商品とは仕様やデザインが一部異なる場合があります。

┃ニコニコチャンネル「animelo+」概要

「animelo+」は声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。

人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします。

「animelo+」会員は、会員限定の生放送視聴や番組の見逃し視聴、プレゼント企画など特典が満載！

◇animelo+チャンネル：https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/

◇animelo+公式X：https://x.com/animelo_staff